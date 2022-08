Finská premiérka Sanna Marinová se omluvila za "nevhodné" fotografie v rezidenci

24. 8. 2022

Fotografie na sociálních sítích, na nichž ženy na večírku v oficiální rezidenci obnažují své tělo, následovaly po kontroverzi ohledně tanečních videí





Finská premiérka Sanna Marinová se omluvila za kontroverzní fotografie pořízené v její rezidenci, necelý týden poté, co 36letá premiérka vyvolala kritiku videem, na němž tancuje.

Na snímku, který rozšířila finská média, se líbají dvě ženy, které si zvedají svršky, odhalují své tělo, a zakrývají si prsa nápisem "Finsko". Ani jedna z žen na snímku není Marinová.



Marinová v úterý potvrdila, že snímek byl pořízen v jejím oficiálním sídle Kesaranta poté, co se zúčastnila hudebního festivalu, který se konal mezi 8. a 10. červencem. Na snímku, který rozšířila finská média, se líbají dvě ženy, které si zvedají svršky, odhalují své tělo, a zakrývají si prsa nápisem "Finsko". Ani jedna z žen na snímku není Marinová.Marinová v úterý potvrdila, že snímek byl pořízen v jejím oficiálním sídle Kesaranta poté, co se zúčastnila hudebního festivalu, který se konal mezi 8. a 10. červencem.





"Myslím, že ta fotka není vhodná, omlouvám se za ni. Taková fotografie neměla být pořízena," řekla Marinová novinářům v Helsinkách.



Marinová uvedla, že v té době měla ve svém bydlišti "přátele", kteří tam "trávili večer" a "chodili do sauny".



Snímek poprvé zveřejnila na účtu TikTok bývalá účastnice soutěže Miss Finsko a influencerka na sociálních sítích, která se na fotografii objevuje.



V úterním úvodníku největšího deníku v zemi Helsingin Sanomat se píše, že se zdá, že Marinová "nemuá kontrolu" a na veřejnost by se mohly dostat další fotografie a videa z jejího soukromého života.



Marinová se minulý týden dostala na titulní stránky novin po celém světě, když se objevilo video, na němž tančí a baví se se skupinou přátel a celebrit. Někteří si komentáře, které na videu zazněly, vyložili jako narážku na drogy, o čemž se na sociálních sítích silně diskutovalo a co Marin důrazně popřela.



Marin se v pátek podrobila testu na drogy, aby "vyjasnila podezření". Její vzorek moči byl testován na přítomnost různých drog. Jeho výsledek byl negativní.



"Drogový test odebraný premiérce Sanně Marinové 19. srpna 2022 neodhalil přítomnost drog," uvedla v pondělí Marinová a dodala, že výsledky podepsal lékař.



Její tanec na videu byl také některými kritizován jako nevhodné chování pro premiérku, zatímco jiní hájili její právo užít si soukromou akci s přáteli.



Marinová má zatím podporu své strany, Antti Lindtman, šéf parlamentní frakce sociálnědemokratické strany, médiím řekl, že "nevidí žádný zásadní problém v tom, že tančila na soukromé akci s přáteli".





Marinová - která se dostala k moci v roce 2019 ve věku 34 let - byla již dříve terčem kritiky kvůli večírkům ve svém oficiálním sídle.



V prosinci 2021 se stala terčem ostré kritiky poté, co vyšlo najevo, že zůstala venku tančit až do časných ranních hodin, přestože byla vystavena covidu-19.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardern byla ve středu novináři požádána o vyjádření k Marinině situaci a k dvojím standardům, kterým ženy v politice čelí ve srovnání se svými mužskými protějšky.



Ardernová, která nastoupila do úřadu v 37 letech, uvedla, že se řídí zásadou nekomentovat domácí politiku jiných zemí.



"Ale moje jediná obecná úvaha je, že od té doby, co jsem v této funkci, mám opravdu na mysli to, zda přitahujeme lidi na tato místa," řekla novinářům ve Wellingtonu.



"Potřebujeme, aby se lidé ze všech společenských vrstev dívali na politiku a říkali si: 'To je místo, kde cítím, že mohu něco pozitivního změnit'."



Ardernová dodala: "Jak se staráme o to, abychom lidi do politiky přitahovali, a ne je od ní možná odrazovali?"

