Podezřelé sebevraždy v okolí Vladimíra Putina

26. 8. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 6 minut

V letošním roce bylo za podezřelých okolností nalezeno šest mrtvých ruských oligarchů. Děsivé je, že zemřel úplně stejným způsobem jako jeho bývalý obchodní partner Sergej Tkačenko, který se v roce 2017 zřítil k zemi z moskevského činžovního domu. Okolnosti jeho smrti jsou velmi podezřelé... Proč by si člověk, který se chystá spáchat sebevraždu, nechával v kapse 2600 dolarů, když skočí z budovy? Kdo si před skokem z okna nasadí klobouk?

Finančník Rapoport byl kdysi spolumajitelem kultovního moskevského nočního klubu Soho Rooms a známou postavou v bouřlivých 90. letech v Rusku. Rapoport se přestěhoval na Ukrajinu, kde se oženil s kyjevskou viroložkou, které jimž se pak narodila holčička, a byl považován za silně proukrajinsky orientovaného. Rapoport na Facebooku otevřeně psal o tom, že o válce mluvil s americkými úřady: "Hádejte, kdo chce slyšet můj skromný názor na ruskou invazi na Ukrajinu," napsal v polovině dubna a zveřejnil selfie před americkou ambasádou ve Varšavě. Angažoval se také v upozorňování na korupci Vladimira Putina a měl vazby na vězněného kritika Kremlu Alexeje Navalného.

Sergej Protosenja, bývalý místopředseda představenstva plynárenské společnosti Novatek, byl nalezen oběšený na zahradě se zakrvácenou sekerou a nožem u boku ve své španělské vile. Jeho manželka a osmnáctiletá dcera byly nalezeny uvnitř ubodané. Následující den byl ve svém moskevském bytě nalezen mrtvý Vladislav Avajev, bývalý viceprezident Gazprombank, byl zastřelen.

Na začátku roku byl 30. ledna nalezen mrtvý Leonid Šulman, šedesátiletý vrcholový manažer společnosti Gazprom, který zřejmě spáchal sebevraždu. Alexandr Tyulakov byl 25. února nalezen mrtvý ve své garáži a vedle jeho těla byl nalezen dopis na rozloučenou. Jen o tři dny později, 28. února, byl Michail Watford, plynárenský a ropný magnát, nalezen oběšený v garáži svého sídla v anglickém Surrey. Miliardář Vasilij Melnikov byl koncem března nalezen mrtvý po boku své rodiny v Nižním Novgorodu.

Protosenja, který údajně disponoval majetkem ve výši 440 milionů dolarů, byl v letech 2002-2014 hlavním účetním společnosti Novatek, největšího nezávislého producenta zemního plynu v Rusku, a později jejím viceprezidentem. Prokremelská média napsala, že Alajev svou ženu "několik hodin mučil, než ji zabil - bil ji a střílel do nohou a rukou" v domnění, že je těhotná s jiným mužem. Avajevova bývalého zaměstnavatele Gazprombank vyuřívá Putin ke skrývání svých miliard. Vasilij Melnikov, který stál v čele gigantu MedStom, jenž dodává lékařské zboží, byl nalezen mrtvý spolu se svou ženou Galinou a jejich dvěma malými syny ve svém mnohamilionovém bytě v ruském Nižním Novgorodu. Všichni tři byli ubodáni k smrti a na místě činu byly nalezeny vražedné nože.

Leonid Shulman byl nalezen mrtvý v koupelně svého domu. Vedle Shulmana byl lístek, ve kterém si stěžoval na bolest zlomené nohy. Byl nalezen s ranami na zápěstích.



Putin financuje mnoho svých operací prostřednictvím Gazpromu a Gazprombanky a manažeři, kteří v nich pracují, o tomto tajném financování vědí vše. Plynárenství je nejzkorumpovanějším odvětvím v Rusku. Předpokládá se, že za zinscenovanými vraždami a otravami stojí skryté ruce obávané ruské jednotky 29155, která je součástí ruské vojenské rozvědky GRU.

K záhadě přispívá i to, že první podrobnosti o Rapoportově smrti nepřinesl americký tisk, ale ruská reportérka působící v Los Angeles Juňa Pugačevová, která na Telegramu jako první napsala, že americký podnikatel narozený v Lotyšsku - před tím, než si vzal život -, "vypustil v parku svého psa s penězi a dopisem na rozloučenou".

Tato nedávná úmrtí se přidávají k dalším podezřelým úmrtím, která nesou otisky prstů Kremlu. V roce 2017 byl za bílého dne v ukrajinském hlavním městě Kyjevě zastřelen bývalý poslanec ruského parlamentu. Dlouholetý ruský velvyslanec při OSN zemřel při práci. Ruskem podporovaný velitel v odtržené ukrajinské provincii Doněck byl vyhozen do povětří ve výtahu. Manažer ruských médií byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji ve Washingtonu, D.C. Ty patří mezi 38 prominentních Rusů, kteří se od začátku roku 2014 stali oběťmi nevyřešených vražd nebo podezřelých úmrtí. Dvanáct bylo zastřeleno, ubodáno nebo ubito k smrti. Šest bylo vyhozeno do povětří. Deset zemřelo údajně přirozenou smrtí. Jeden zemřel na záhadná poranění hlavy, jeden údajně uklouzl a udeřil se do hlavy ve veřejné lázni, jeden byl oběšen ve své vězeňské cele a jeden zemřel po pití kávy. Příčina šesti úmrtí byla hlášena jako neznámá.





To vše přidává k dalším již dobře známým případům ruské mezinárodní vražedné mašinérie:





• Boris Němcov byl zastřelen při procházce po večeři se svou přítelkyní v bezpečnostní zóně poblíž Kremlu.

• Sergej Magnitskij, ruský daňový právník, zemřel ve vězení při vyšetřování údajné krádeže 230 milionů dolarů ruskými vládními úředníky. Nikdo nebyl nikdy obviněn.

• Alexander Litviněnko, ruský špión, který přeběhl, se stal britským občanem a byl zavražděn v Londýně v roce 2006 radioaktivním poloniem-210, zatímco pomáhal evropským úřadům při vyšetřování korupce. Byli identifikováni dva podezřelí z Ruska. britskými úřady, ale Rusko je odmítlo vydat a nikdo nebyl obviněn.

• Anna Politkovskaja byla investigativní novinářka, která odhalila ruská zvěrstva během války v neklidné ruské republice Čečensko. V roce 2006 byla zastřelena na schodišti svého moskevského bytu.