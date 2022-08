Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské jednotky zahájily protiofenzívu na jihu

30. 8. 2022

čas čtení 3 minuty





Mluvčí jižního velení ukrajinské armády informovala, že ukrajinské jednotky zahájily dlouho očekávanou protiofenzívu v Chersonské oblasti



Ukrajina zahájila dlouho očekávanou protiofenzívu na jihu země, oznámilo její jižní vojenské velení v souvislosti se zprávami, že ukrajinským jednotkám se podařilo prolomit ruské linie v Chersonské oblasti.



Vojáci nasazení na frontové linii uvedli, že se jim podařilo prolomit první linii ruské obrany v regionu.

- USA se domnívají, že kyjevské jednotky zahájily "tvarovací" operace na jihu země, aby se připravily na významnou ukrajinskou protiofenzívu, uvedla CNN. Podle dvou vysokých amerických představitelů se USA domnívají, že protiofenzíva bude zahrnovat kombinaci leteckých a pozemních operací.





- Dva lidé byli zabiti poté, co ruské ostřelování zasáhlo obytné oblasti jihoukrajinského města Mykolajiv, uvedli představitelé města a svědci. Jedna žena zemřela poté, co úder zasáhl rodinný dům přímo vedle školy, uvedl zpravodaj agentury Reuters. Ve městě byly dnes hlášeny silné výbuchy, obyvatelé byli vyzváni, aby zůstali v krytech.



- Jaderný dozor OSN tento týden navštíví ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, uvedl její generální ředitel. Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) posoudí případné fyzické poškození elektrárny, zjistí funkčnost bezpečnostních a ochranných systémů, zhodnotí podmínky pro zaměstnance a provede neodkladné bezpečnostní činnosti.



- Ukrajinské ministerstvo zahraničí cestu MAAE do záporožské jaderné elektrárny potvrdilo. Mise odcestovala z Vídně a do Kyjeva měla dorazit v pondělí, napsal na Facebooku mluvčí ministerstva Oleg Nikolenko a dodal, že se očekává, že tým zahájí práci v elektrárně "v nejbližších dnech". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko neuvažuje o možnosti vytvořit v elektrárně demilitarizovanou zónu.



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba varoval, že mise MAAE do záporožské elektrárny bude "nejtěžší v historii" agentury. Rusko "vystavuje riziku jaderné havárie nejen Ukrajinu, ale i celý svět", řekl Kuleba během návštěvy Stockholmu.



- Podle ukrajinských ozbrojených sil ruské síly ostřelovaly město Enerhodar, kde se nachází Záporožská jaderná elektrárna.



- Podle poradce starosty města ruské síly "rekonstruují" divadlo v Mariupolu, aby zakryly válečné zločiny. "Okupanti skrývají své válečné zločiny... Spěchají, aby 'rekonstrukcí' odstranili všechny stopy a důkazy," řekl Petr Andriuščenko.



- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu je kvůli problémům ve válce proti Ukrajině "odsunut na vedlejší kolej" a vojáci se mu pravděpodobně vysmívají kvůli jeho "neefektivnímu" vedení, uvedla britská rozvědka. V poslední aktualizaci britského ministerstva obrany se uvádí, že Šojgu pravděpodobně "bojuje" s tím, aby překonal svou pověst člověka bez velkých vojenských zkušeností.



- Ruská bezpečnostní služba FSB obvinila dalšího Ukrajince, že byl údajně součástí týmu, který zabil Darju Duginovou, dceru ultranacionalisty Alexandra Dugina. FSB uvedla, že nyní identifikovala dalšího člena ukrajinské "sabotážní a teroristické skupiny", která podle ní vraždu zosnovala a provedla. Ukrajina popřela, že by se na vraždě Duginové podílela.





- EU podle zpráv plánuje ztížit Rusům cestování do bloku pozastavením dohody, která jim usnadňuje žádosti o víza.

Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko a Polsko naléhavě vyzvaly Brusel, aby zakázal ruským turistům získávat víza do společného schengenského prostoru EU.

O této otázce se bude jednat na dvoudenním zasedání ministrů zahraničí EU. Zdroj uvedl, že na zasedání očekává "důraznou debatu", ale že úplný zákaz vydávání víz by musel být součástí nového balíčku sankcí a musel by získat jednomyslnou podporu členských států.