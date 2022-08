Teorie mezinárodních vztahů naznačuje, že se blíží válka velmocí

31. 8. 2022

čas čtení 12 minut

Tento týden se tisíce univerzitních studentů po celém světě poprvé začnou seznamovat s kurzy mezinárodních vztahů. Pokud budou jejich profesoři naladěni na to, jak se svět v posledních letech změnil, budou je učit, že hlavní teorie mezinárodních vztahů varují, že se blíží konflikt velmocí, upozorňuje Matthew Kroenig. Tento týden se tisíce univerzitních studentů po celém světě poprvé začnou seznamovat s kurzy mezinárodních vztahů. Pokud budou jejich profesoři naladěni na to, jak se svět v posledních letech změnil, budou je učit, že hlavní teorie mezinárodních vztahů varují, že se blíží konflikt velmocí,

Po celá desetiletí poskytovala teorie mezinárodních vztahů důvody k optimismu – protože hlavní mocnosti mohly využívat převážně kooperativní vztahy a řešit neshody bez ozbrojeného konfliktu.

Realistické teorie mezinárodních vztahů se zaměřují na moc a po celá desetiletí tvrdily, že bipolární svět studené války a unipolární svět po studené válce, kterému dominovaly Spojené státy, byly relativně jednoduché systémy, které nebyly náchylné k válkám vyvolaným chybnou kalkulací. Také se domnívaly, že jaderné zbraně zvyšují cenu za konflikt a činí válku mezi hlavními mocnostmi nemyslitelnou.

Mezitím liberální teoretici tvrdili, že triumvirát kauzálních proměnných (instituce, vzájemná závislost a demokracie) usnadnil spolupráci a zmírnil konflikt. Masivní soubor mezinárodních institucí a dohod (OSN, Světová obchodní organizace, Smlouva o nešíření jaderných zbraní atd.), který vznikl po 2. světové válce – a který se od konce studené války dále rozšířil – poskytoval fóra pro hlavní mocnosti, aby své neshody řešily mírovou cestou.

Navíc ekonomická globalizace způsobila, že ozbrojený konflikt se stal příliš nákladným. Proč se hádat, když byznys jde dobře a všichni bohatnou? A konečně, podle této teorie je méně pravděpodobné, že demokracie budou navzájem bojovat a pravděpodobněji budou spolupracovat, a hlavní vlny demokratizace po celém světě za posledních 70 let učinily zeměkouli mírumilovnějším místem.

Konstruktivističtí učenci zároveň vysvětlili, jak nové myšlenky, normy a identity proměnily mezinárodní politiku pozitivnějším směrem. V minulosti bylo pirátství, otroctví, mučení a útočné války běžnou praxí. V průběhu let však posilování norem lidských práv a tabu proti použití zbraní hromadného ničení vytvořilo zábrany pro mezinárodní konflikt.

Bohužel se zdá, že téměř všechny tyto uklidňující síly se před našima očima rozkládají. Hlavní hybné síly mezinárodní politiky podle teorie mezinárodních vztahů naznačují, že nová studená válka mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem pravděpodobně nebude mírová.

Začněme mocenskou politikou. Vstupujeme do multipolárního světa. Jistě, Spojené státy jsou podle téměř všech objektivních měřítek stále vedoucí světovou velmocí, ale Čína se zvedla a zaujala silné druhé místo ve vojenské a ekonomické síle. Evropa je sama o sobě ekonomickou a regulační supervelmocí. Agresivnější Rusko udržuje největší zásoby jaderných zbraní na Zemi. A hlavní mocnosti v rozvojovém světě – jako je Indie, Indonésie, Jihoafrická republika a Brazílie – volí nejednotnou cestu.

Realisté tvrdí, že multipolární systémy jsou nestabilní a náchylné k velkým válkám na základě chybných kalkulací. 1. světová válka je klasickým příkladem.

Multipolární systémy jsou zčásti nestabilní proto, že každá země se musí obávat mnoha potenciálních protivníků. Americké ministerstvo obrany se v současnosti obává možných současných konfliktů s Ruskem v Evropě a Čínou v Indo-Pacifiku. Americký prezident Joe Biden navíc prohlásil, že použití vojenské síly zůstává na stole jako poslední možnost, jak se vypořádat s íránským jaderným programem. Válka na třech frontách není vyloučená.

Války na základě špatné kalkulace často vzniknou, když státy podcení svého protivníka. Státy pochybují o síle nebo odhodlání svého protivníka bojovat, a tak je testují. Někdy nepřítel blafuje a výzva se vyplácí. Pokud je však nepřítel odhodlán bránit své zájmy, může dojít k velké válce. Ruský prezident Vladimir Putin se pravděpodobně přepočítal při zahájení invaze na Ukrajinu a nesprávně předpokládal, že válka bude snadná. Někteří realističtí učenci nějakou dobu varovali, že se blíží ruská invaze na Ukrajinu, a stále existuje možnost, že by se válka na Ukrajině mohla přelít přes hranice NATO a proměnit tento konflikt v přímý americko-ruský požár.

Kromě toho existuje nebezpečí, že by se čínský prezident Si Ťin-pching mohl přepočítat ohledně Tchaj-wanu. Nestabilitu jen přidává matoucí politika "strategické nejednoznačnosti" Washingtonu, pokud jde o to, zda bude ostrov bránit. Biden řekl, že bude bránit Tchaj-wan, ale jeho vlastní Bílý dům mu odporoval. Mnoho lídrů je zmateno, možná včetně Siho. Mohl by se mylně domnívat, že by mohl uniknout útoku na Tchaj-wan – jen aby Spojené státy násilně zasáhly.

Navíc poté, co několik amerických prezidentů pohrozilo "všemi možnostmi na stole" pro íránský jaderný program, aniž by je podpořili, by Teherán mohl předpokládat, že může zorganizovat sprint pro íránský jaderný program. Že dokáže vyrobit bombu bez reakce USA. Pokud se Írán mýlí a pochybuje o Bidenově odhodlání, může dojít k válce.

Realisté se také zaměřují na posuny v rovnováze sil a obávají se vzestupu Číny a relativního úpadku Spojených států. Teorie přechodu moci říká, že pád dominantní velmoci a vzestup převládajícího vyzývatele často vyústí ve válku. Někteří odborníci se obávají, že Washington a Peking mohou upadnout do této "Thukydidovy pasti".

Kvůli jejich nefunkčním autokratickým systémům je nepravděpodobné, že by si Peking nebo Moskva v dohledné době uzurpovaly globální vedení Spojených států, ale bližší pohled na historické záznamy ukazuje, že vyzývatelé někdy začnou útočné války, když jsou jejich expanzivní ambice zmařeny. Stejně jako Německo v 1. světové válce a Japonsko ve 2. světové válce se Rusko možná snaží zvrátit svůj úpadek a Čína může být také slabá a nebezpečná.

Někteří lidé mohou namítat, že jaderné odstrašování bude stále fungovat, ale vojenské technologie se mění. Svět zažívá "čtvrtou průmyslovou revoluci", protože nové technologie – jako umělá inteligence, kvantové výpočty a komunikace, aditivní výroba, robotika, hypersonické střely, řízená energie a další – slibují transformaci globální ekonomiky, společnosti a bojiště.

Mnoho odborníků na obranu se domnívá, že jsme na úsvitu nové revoluce ve vojenských záležitostech. Je možné, že tyto nové technologie by mohly, stejně jako tanky a letadla v předvečer 2. světové války, poskytnout výhodu armádám, které se pustí do útoku, a zvýšit tak pravděpodobnost války. Tyto nové zbraňové systémy by minimálně mohly zmást hodnocení rovnováhy sil a přispívat k výše uvedeným rizikům nesprávné kalkulace.

Čína například vede v několika z těchto technologií, včetně hypersonických střel, určitých aplikací pro umělou inteligenci a kvantových počítačů. Tyto výhody – nebo dokonce falešná představa v Pekingu, že tyto výhody mohou existovat – by mohly svádět Čínu k invazi na Tchaj-wan.

Dokonce i liberalismus, obecně optimističtější teorie, poskytuje důvod k pesimismu. Jistě, liberálové mají pravdu, že instituce, vzájemná ekonomická závislost a demokracie usnadnily spolupráci v rámci liberálního světového řádu. Spojené státy a jejich demokratičtí spojenci v Severní Americe, Evropě a východní Asii jsou jednotnější než kdykoli předtím. Ale tytéž faktory stále více podněcují konflikt na zlomových liniích mezi liberálním a neliberálním světovým řádem.

V nové studené válce se mezinárodní instituce jednoduše staly novými arénami soutěže. Rusko a Čína pronikají do těchto institucí a obracejí je proti jejich zamýšleným účelům. Kdo může zapomenout na to, že Rusko předsedalo zasedání Rady bezpečnosti OSN, když jeho armády v únoru napadly Ukrajinu? Podobně Čína využila svého vlivu ve Světové zdravotnické organizaci, aby zabránila účinnému vyšetřování původu COVIDu-19. A diktátoři soupeří o místa v Radě OSN pro lidská práva, aby zajistili, že jejich ohavné porušování lidských práv unikne kontrole. Namísto toho, aby mezinárodní instituce usnadňovaly spolupráci, konflikty stále více prohlubují.

Liberální učenci také tvrdí, že ekonomická vzájemná závislost zmírňuje konflikty. Ale tato teorie měla vždy problém s kuřecím masem a vejci. Je obchod hnací silou dobrých vztahů, nebo jsou dobré vztahy hnací silou obchodu? Vidíme, jak se odpověď odehrává v reálném čase.

Svobodný svět si uvědomuje, že je příliš ekonomicky závislý na svých nepřátelích v Moskvě a Pekingu, a odděluje se, jak nejrychleji může. Západní korporace se přes noc stáhly z Ruska. Nové zákony a předpisy ve Spojených státech, Evropě a Japonsku omezují obchod a investice v Číně. Pro Wall Street je prostě iracionální investovat do čínských technologických společností, které spolupracují s Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou na vývoji zbraní určených k zabíjení Američanů.

Čína se ale také odděluje od svobodného světa. Si například zakazuje čínským technologickým firmám kotovat na Wall Street, protože nechce sdílet chráněné informace se západními mocnostmi. Vzájemná ekonomická závislost mezi liberálním a neliberálním světem, která sloužila jako závaží proti konfliktům, nyní eroduje.

Teorie demokratického míru říká, že demokracie spolupracují s jinými demokraciemi. Ale centrální zlomovou linií v mezinárodním systému dnes, jak vysvětluje Biden, je "bitva mezi demokracií a autokracií".

Jistě, Spojené státy stále udržují srdečné vztahy s některými nedemokraciemi, jako je Saúdská Arábie. Světový řád je však stále více rozdělen na Spojené státy a jejich na status quo orientované demokratické spojence v NATO, Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii na jedné straně a revizionistické autokracie Číny, Ruska a Íránu na straně druhé. Člověk nepotřebuje stetoskop, aby odhalil ozvěny konfliktu svobodného světa proti nacistickému Německu, fašistické Itálii a imperiálnímu Japonsku.

Konečně konstruktivistický argument ohledně otázky uklidňujících účinků globálních norem byl vždy sužován pochybnostmi o tom, zda jsou tyto normy skutečně univerzální. Zatímco se Čína zapojuje do genocidy v Sin-ťiangu a Rusko vydává hrozivé jaderné hrozby a kastruje válečné zajatce na Ukrajině, dostali jsme svou příšernou odpověď.

Konstruktivisté by si navíc mohli všimnout, že štěpení mezi demokracií a autokracií v mezinárodní politice není jen otázkou vládnutí, ale i způsobu života. Projevy a spisy Si Ťin-pchinga a Putina jsou často ideologickými řečmi o nadřazenosti autokratických systémů a selháních demokracie. Ať se nám to líbí nebo ne – jsme zpět v soutěži 20. století o to, zda mohou lépe plnit své úkoly demokratické nebo autokratické vlády, a přidali jsme do této soutěže nebezpečnější ideologický prvek.

Naštěstí jsou tu dobré zprávy. Nejlepší pochopení mezinárodní politiky lze nalézt v kombinaci teorií. Velká část lidstva preferuje liberální mezinárodní řád a tento řád umožňuje pouze realistická vojenská síla Spojených států a jejich demokratických spojenců. Navíc 2 500 let teorie a historie naznačuje, že demokracie mají tendenci vyhrávat tyto soutěže tvrdé moci a autokracie nakonec katastrofálně pohoří.

Vyjasňující momenty, které ohýbají dějiny obloukem směrem ke spravedlnosti, se bohužel často objevují až po válkách mezi velmocemi.

Doufejme, že dnešní příchozí studenti nebudou při promoci vzpomínat na to, kde byli, když začala 3. světová válka. Nicméně teorie mezinárodních vztahů nám dává spoustu důvodů k obavám.

Zdroj v angličtině: ZDE

0