Rusko: Prokletý obraz budoucnosti

31. 8. 2022

Kreml neustále zdůrazňuje potřebu mluvit o budoucnosti, ale není možné, aby se nějaká upřímná diskuse o budoucnosti uskutečnila, dokud bude u moci Vladimir Putin. Jakýkoli obraz budoucnosti odlišný od současnosti by zahrnoval přinejmenším implicitní kritiku toho, co je na jeho vládě špatné, píše Alexej Čadajev. Kreml neustále zdůrazňuje potřebu mluvit o budoucnosti, ale není možné, aby se nějaká upřímná diskuse o budoucnosti uskutečnila, dokud bude u moci Vladimir Putin. Jakýkoli obraz budoucnosti odlišný od současnosti by zahrnoval přinejmenším implicitní kritiku toho, co je na jeho vládě špatné,

A to by mělo důsledky pro dnešní ruskou politiku. Jakékoli takové budoucí scénáře by sloužily jako mobilizační nástroje pro ty, kdo jsou v rozporu se současným prezidentem, o čemž Putin nechce ani slyšet.

V důsledku toho, i když Kreml může mluvit o nalezení nějakých budoucích cílů, nebude podporovat jejich vypracování, ale spíše se je bude snažit potlačit. Pro ty, kteří jsou dnes u moci, je mnohem snazší prohlásit cokoliv, co existuje, za konečnou fázi evoluce, podobně jako to kdysi Francis Fukuyama udělal se svými argumenty ohledně "konce dějin".

Putinovo chápání nebezpečí takových řečí pramení z jeho sovětského původu. Sovětské vedení bylo docela připraveno mluvit o budování komunismu, o něčem, co ve skutečnosti bylo o budoucnosti tak vzdálené, že nemobilizovalo lidi proti čemukoli, co chtěl režim udělat. Ale nebylo připraveno mluvit o cílech s kratším termínem, protože rozpoznalo riziko.

Současný ruský prezident jasně dospěl ke stejnému závěru a nedovolí upřímnou diskusi o bezprostřednější budoucnosti, dokud je ještě u moci.

