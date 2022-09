Soumračný caudillo: Putin jako Franco

2. 9. 2022

Toto bude stát, v němž bude moc vycházet ze zvláštních služeb a vojenské elity. Tento stát bude mít soudržnou elitu spojující politiku i ekonomiku - a alespoň zpočátku mnozí z jeho odpůrců jeho rozhodnutí uvítají, tvrdil už v roce 1999 Vitalij Portnikov. Toto bude stát, v němž bude moc vycházet ze zvláštních služeb a vojenské elity. Tento stát bude mít soudržnou elitu spojující politiku i ekonomiku - a alespoň zpočátku mnozí z jeho odpůrců jeho rozhodnutí uvítají,

V tomto státě nebude svoboda slova. Pro většinu populace to nebude důležité. Většina si bude jistá, že budují silné Rusko a jsou připraveni ukončit terorismus, korupci a ekonomickou krizi. Demokracie z doby perestrojky pro ně bude vzpomínkou na dobu naprostého zklamání.

Portnikov si nyní položil otázku, zda když Putin rozpoutal velkou válku v Evropě, nekráčí ani tak ve stopách Franca, který nic takového neudělal, ale spíše ve stopách Hitlera. Tvrdí však, že analogie s Frankem stále platí a stojí za to ji připomenout.

Na rozdíl od vůdců radikálního fašismu Hitlera a Mussoliniho, Putin jako Franco není revolucionář, ale kontrarevolucionář. Franco alespoň bojoval o moc, ale Putinovi ji předal jeho předchůdce. Je "nikdo" a jako každá průměrnost se zabývá výhradně návratem do minulosti a udržením své vlastní moci.

Jak Putin, tak Franco měli pouze jeden politický program, program obnovy. Poté, co Franco zemřel, nemělo Španělsko na výběr, než obnovit monarchii. Putin také nemá co nabídnout Rusku a světu, kromě návratu do minulosti, v první řadě do SSSR.

Stejně jako Franco ani Putin není schopen vybudovat nic nového. Dokud je v úřadu, všichni se ho bojí a souhlasí s tím, že minulost je velmi dobrá a že budoucnost nenastane. Ale jakmile zemře nebo ztratí moc, putinismus zemře s ním, protože minulost nikdy neporazí budoucnost.

A lidé na něj a jeho hrůzy víceméně rychle zapomenou.

Stejně, jako to udělali Španělé s Francem.

Zdroj v ruštině: ZDE

