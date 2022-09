"Putinský režim dosáhl nebývalé jednomyslnosti ruské společnosti"

2. 9. 2022

I když si to mnozí nechtějí připustit, Vladimir Putin dosáhl něčeho, co jeho předchůdci nedokázali: On a jeho politika na Ukrajině a mnoho dalších záležitostí jsou v téměř dokonalé shodě s drtivou většinou Rusů, tvrdí sociolog z Levada Center Alexej Levinson. I když si to mnozí nechtějí připustit, Vladimir Putin dosáhl něčeho, co jeho předchůdci nedokázali: On a jeho politika na Ukrajině a mnoho dalších záležitostí jsou v téměř dokonalé shodě s drtivou většinou Rusů,

V rozhovoru pro ruskou službu Radio France International říká, že všechny provedené průzkumy ukazují, že vůdce Kremlu podporuje 75 nebo více procent ruského lidu, což je číslo, které není jen produktem strachu nebo propagandy.

Propaganda možná vytvarovala pocity Rusů, ale nevytvořila je. Místo toho je většina Rusů hrdá na to, že jejich země stojí proti svým nepřátelům v zahraničí, a tak dali svým vůdcům volnou ruku, aby se postavili tomuto nepříteli, kterým je v případě Ukrajiny Západ obecně a USA a Británie zvláště.

Rusové nevědí, kdy a jak válka skončí; ale věří, že Rusko vyhraje vítězství ani ne tak z hlediska konkrétních výsledků, ale v morálním smyslu. Putin má tedy širokou škálu výsledků, které může definovat jako vítězství a které ruský lid přijme, přestože radikálové chtějí ještě agresivnější kroky, než jaké byly dosud podnikány.

To je možné, protože Putinův režim dosáhl takové jednoty s ruskou většinou, jaké nedokázali docílit ani Stalin, Brežněv nebo Chruščovův režim. To je třeba uznat, protože to je fakt. Ti, kteří si to neuvědomují, zásadně špatně chápou situaci.

Navíc navzdory všem problémům, které válka Rusku způsobila, neměla na většinu Rusů velký vliv ve věcech, na kterých jim nejvíce záleží. Rozdíl mezi současnou situací a tou, která byla před 24. únorem pro větší část Ruska, není tak velký, jak si mnozí představují. Život v Rusku se změnil jen velmi málo.

Z dlouhodobého hlediska se to může změnit a ruské postoje se také mohou změnit. Ale zkušenosti z afghánské a čečenské války naznačují, že společnost se nestává zcela protiválečnou. Není tomu tak. Panují silné protiválečné nálady, ale nemají formu vážného hnutí. I to se může změnit, ale v dohledné době se tak nestane.

