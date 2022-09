USA před protiofenzívou provedly s Ukrajinou válečnou hru a podpořily omezenější misi

2. 9. 2022

USA naléhaly na Kyjiv, aby udržel svou protiofenzívu omezenou jak pokud jde o cíle, tak pokud jde o geografickou polohu, aby nedošlo k přetížení jednotek a uvíznutí na více frontách, upozorňují Katie Bo Lillisová a Natasha Bertrandová. USA naléhaly na Kyjiv, aby udržel svou protiofenzívu omezenou jak pokud jde o cíle, tak pokud jde o geografickou polohu, aby nedošlo k přetížení jednotek a uvíznutí na více frontách,

Tyto diskuse zahrnovaly zapojení se do "válečné hry" s Kyjevem, uvedly zdroje - analytická cvičení, která měla pomoci ukrajinské straně porozumět tomu, jaké úrovně sil by potřebovala shromáždit, aby byly v různých scénářích úspěšná.

Ukrajinci původně zvažovali širší protiofenzívu, ale v posledních týdnech zúžili svou misi na Chersonskou oblast na jihu země, uvedli američtí a ukrajinští představitelé.

Mluvčí Pentagonu brigádní generál Pat Ryder řekl CNN, že "Spojené státy vedou s Ukrajinou rutinní mezivojenský dialog na několika úrovních. Nebudeme komentovat specifika těchto závazků. Obecně řečeno, poskytujeme Ukrajincům informace, které jim pomohou lépe porozumět hrozbám, kterým čelí, a bránit svou zemi před ruskou agresí. Konečná rozhodnutí pro své operace nakonec dělají Ukrajinci."

Američtí obranní představitelé se domnívají, že mezi ukrajinskou a ruskou armádou je nyní větší parita. Západní představitelé však váhali, zda označit rodící se ukrajinskou operaci – která podle všeho začala v pondělí v jižní provincii Cherson – za skutečnou "protiofenzívu".

Nakolik bude Ukrajina úspěšná při znovuzískání ztraceného území zůstává otevřenou otázkou, říkají CNN zdroje obeznámené s nejnovějšími údaji zpravodajských služeb. Ukrajinští představitelé již uvedli, že tato ofenzíva bude pravděpodobně pomalou operací - a přichází chladné zimní počasí a poté brzy jarní bahno, což by si obojí mohlo vynutit pauzy v bojích.

Přesto mezi americkými a západními poradci panuje zřetelný pocit, že ukrajinská armáda je na mnohem vyrovnanějším stavu s Ruskem, než se ještě před několika málo měsíci věřilo, řeklo CNN několik představitelů. Rusko si stále udržuje převahu v celkové lidské síle (??? - KD) a shromážděném dělostřelectvu.

Ale ukrajinské schopnosti, posílené sofistikovanými západními zbraněmi a výcvikem, zaplnily důležitou mezeru, říkají představitelé - zejména High Mobility Artillery Rocket Systems neboli HIMARS, které Ukrajina v posledních měsících používá k útokům za ruskými frontovými liniemi.

"Ukazuje vám, co dokáže trvalý výcvik a poskytování zbraní, když jsou síly vysoce motivované a schopné při svém nasazení," řekl CNN vysoký představitel NATO.

Jiný americký vojenský zdroj to vyjádřil otevřeněji: Ukrajina svou "kompetencí" vynahradila výhodu Ruska v samotném objemu palby.

Nárůst hybné síly

Ukrajina už měsíce veřejně signalizuje, že má v úmyslu zahájit velkou protiofenzívu s cílem získat zpět území okupovaná Ruskem v šestiměsíční válce. A ještě před pondělím, kdy ukrajinské síly začaly zesilovat svou dělostřeleckou raketovou a raketovou palbu na frontové linie na jihu Ukrajiny, Kyjiv aktivně narušoval ruské snahy o zásobování a řízení a velení v celém regionu.

Ukrajina několik týdnů používala směs partyzánů, palby na dálku a jednotky speciálních operací, aby zahájila sérii útoků daleko za ruskými liniemi včetně Krymu, které se zaměřily na logistické a velitelské a kontrolní uzly v rámci přípravy na ofenzívu.

"Nemyslím si, že je už možné potvrdit rozsah ukrajinského postupu, ale určitě ovlivnil schopnost Ruska pohybovat se na sever a jih přes [řeku Dněpr] svými útoky na mosty," řekl ve středu vysoký představitel NATO. "A pokud jde o vyhlídky do budoucna, poznamenal bych, že Ukrajina je mnohem blíže k paritě v počtu vojáků v Chersonu, než tomu bylo v posledních týdnech" ve východních provinciích země, kde se bojovalo už měsíce.

Útoky na Krymu byly obzvláště chytrou strategií, řekl jeden z představitelů, protože Rusko používá poloostrov jako startovací rampu pro své operace na jihu Ukrajiny.

Rusko bylo také nuceno stáhnout zdroje z východu "kvůli zprávám, že Ukrajinci se možná více pouštějí do útoku na jihu," řekl v pondělí John Kirby, komunikační koordinátor Rady národní bezpečnosti.

"A tak museli vyčerpat určité jednotky...v určitých oblastech na východě na Donbasu, aby reagovali na to, o čem jasně věřili, že je to sílící hrozba protiofenzívy," řekl Kirby.

Užší mise

Americké a ukrajinské zdroje sdělily CNN, že dřívější plány na ukrajinskou operaci byly zpočátku širší a zahrnovaly ambicióznější úsilí získat zpět další území ztracená ruskou invazí za posledních šest měsíců, včetně města Záporoží na jihovýchodě.

Ale v pondělí se zdálo, že ukrajinští představitelé se zaměřili výhradně na znovudobytí Chersonské oblasti.

Představitel administrativy sdělil CNN, že v posledních měsících Ukrajina žádala USA o zbraně speciálně vhodné pro jejich plánovanou jižní protiofenzívu. USA splnily mnoho z těchto požadavků – včetně dodatečné munice, dělostřelectva a střel Javelin – v průběhu několika balíků prezidentské pomoci, které Ukrajině poskytly během posledních dvou měsíců.

Plánovací cvičení také pomohla Spojeným státům lépe pochopit, jaký druh vybavení, munice nebo zpravodajských informací může nabídnout, které by byly pro Ukrajinu nejužitečnější. V průběhu války USA pravidelně poskytovaly Ukrajině vojenské poradenství a zpravodajské informace spolu s miliardami dolarů ve vybavení a výzbroji.

"Pomalá operace k rozdrcení nepřítele"

Představitelé říkají, že Ukrajina se nyní zdá být vyrovnanější s ruskými silami nejen kvůli vyspělým západním zbraním, které Ukrajina efektivně používá, ale také proto, že Ukrajinci mají stále výhodu, pokud jde o morálku, soudržnost jednotek, taktickou prozíravost a nadřazenost. schopnost improvizovat za pochodu.

Mají také další výhodu, řekli dva představitelé: Obyvatelstvo, které je z velké části zděšeno ruskou okupací a je ochotno zapojit se do partyzánských útoků, aby okupanty vyhnalo – jako jsou atentáty a sabotážní snahy za nepřátelskými liniemi.

Navzdory optimistickému hodnocení ukrajinských bojových schopností však američtí představitelé neuzavírají žádné sázky, že Ukrajina úspěšně ovládne Cherson – zatím.

"Nejsem si jistý, že to bude ta velká, masivní protiofenzíva, na kterou by lidé mohli čekat - může to být menší počet sil," varoval americký vojenský zdroj. Hodně bude záležet na tom, jak dobře bude Rusko schopno bránit nově nárokované území, řekl zdroj – což je něco, čemu ještě nemuselo za posledních šest měsíců čelit.

Ukrajinský prezidentský poradce také varoval, že ofenziva bude "pomalou operací na rozdrcení nepřítele".

"Tento proces nebude příliš rychlý," uvedl Oleksij Arestovyč, poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny, v prohlášení zveřejněném na jeho telegramovém účtu pozdě večer v pondělí, "ale skončí vyvěšením ukrajinské vlajky nad všemi ukrajinskými sídly".

