K sobotní pražské protivládní demonstraci: Několik názorů z Twitteru a z Facebooku

3. 9. 2022

čas čtení 7 minut

Problém je v tom, že Česko je skutečně na špici evropských zemí, kde vysoké ceny energií nejvíc dopadají na obyvatele (viz tabulka zveřejněná ve Financial Times - v Britských listech ZDE ) Premiér Fiala zatím nebyl schopen adekvátně reagovat zastropováním cen nebo jinými opatřeními, které by srazilo růst cen. Takže se může stát, že takhle situace časem srazí vaz jemu.

Když jsem si přečetl ty požadavky, tak je to velká snůška prázdného nacionalismu...... sobeckého nacionalismu...... souhlasím s tím, aby cenu elektrické energie neurčovala burza, ale to snad dnes již ví každý i s podprůměrným IQ..... dokonce bych řekl, že organizátoři nevyužili šanci, kterou jim dala asociální vláda Fialy, ale evidentně jim v tom brání nacionalismus a xenofóbie a odmítání sociálního státu..... je smutné, že demonstraci kvůli vysokým cenám energií, vysoké inflaci atp. neuspořádala demokratická levice, Zelení, odbory a jim podobná hnutí....

A massive anti-government demonstration took place on Wenceslas Square in #Prague . The protesters took to the streets because of rising electricity prices and inflation. pic.twitter.com/eFviu4oDRZ

74 let bez...Edvard Beneš "Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.“ 😎🌈 pic.twitter.com/wPW2Ee6SlP



Vladimír Špidla

@vladimir_spidla



Obavy lidí z budoucnosti jsou zcela oprávněné. Ceny energií nemají nic společného už ani s trhem. Dnešní pražská demonstrace je důsledkem vládního nicnedělání. Vláda má odpovědnost za regulaci cen energií i za ochranu demokratického pořádku.



Tyto úkoly jdou dnes ruku v ruce. O úmyslech organizátorů si nemyslím nic dobrého. Lidé se bojí sami za sebe.

Pavel Blažek @blazek_p

Před rokem by na podobnou akci té dnešní přišlo tak tisíc lidí. Ti přišli i dnes. Nevěřím ale, že těch dalších 69 tisíc byli fanatičtí Putinovci. Byli to lidé obávající se budoucnosti. Berme je vážně. Fakt nechci, abych měl ve své předpovědi ze Sněmovny pravdu.

Patrick Zandl @tangero

Věřte mi. Kdyby se lidi nebáli, že přijdou o práci a nezaplatí za topení a elektřinu, celkem nikdo by po proruske orientaci ani nevzdechl. Tahle vyjádření nejsou... Šťastná...



Je mi z toho úzko, ale taky mi to přijde neuvěřitelné: riziko fašizace se dlouhodobě opakuje, známe ho ze sociálních věd, ale stejně u nás dochází neustále k tomuto typu dělení demokracie. here we are.





Jiri Dolejš p r s t e d o o n S u t f 4 u f 8 6 c 5 Lide jsou v krizi nastvani na vladu. Ale nastup toho dnesniho ultrapravicoveho slepence v Trumpovskem stylu by byla zmena k horsimu. Proc delat krovi okamurovcum a klausovcum, ruznym xenofobum a trollum? Od takove fasizace je treba drzet hygienickou vzdalenost.

Vláda hazarduje s demokracií. Neochota přijmout účinná opatření žene lidi do ulic i do náruče těch, o nichž si nelze myslet nic dobrého.30 let tu liberálové, pravice a policie strašila komunismem a levicovým extremismem, takže první co se lidem nespokojeným s vládnoucí elitou z repertoáru idejí nabízí, je volba na škále mezi malým českým fašismem a proruským nacismem.Jestli premiér vážně věří, že každý, komu se politika jeho vlády v něčem nelíbí, a každý, kdo má strach z nejbližší budoucnosti, je proruský troll, jestli se takovou úvahou budou další kroky vlády řídit... tak mají proruští trollové v Česku vyhráno.Tato vláda je vládou slov. Lidem naslibují, že nikoho nenechají padnout, ale žádná skutečně záchranná opatření pro to nedělají.Jsme ve válce, byť se tu nestřílí, ale Putin nám to všem osladí.Každý z nás má právo na shromáždění.My jsme se také shromažďovali.Nezesměšňujme je, bylo nám to taky nepříjemné. Položme si otázku, jestli to není i naší chybou, že jsme je tam nahnali. Pokusme se komunikovat a najít sociální smír.Nemůžeme si myslet, že nám na tenhle malér stačí legislativní nástroje, které tu máme dizajnované pro čas míru a mírné inflace. Potřebujeme politické rozhodování mimo škatuli a změnu zákona o hmotné nouzi, ne obdivování se problému a výmluvy. Pro detaily jsme k dispozici, díkyObavy lidí, kteří přišli na Václavák, beru vážně. Rozkol společnosti je jeden z cílů hybridní války, které čelíme. Nesmíme ho dopustit. Proto pracujeme na řešeních,která strach lidí z budoucnosti zmírní.Ta řešení ale neleží v příklonu k Putinovu Rusku,v tom se s řečníky neshodnu.Přátelé, teď mě napadlo ... kam zmizelo nebezpečí islamizace? Již dlouho se tomu nevěnuje ani hlavní protiislámský bijec Kokotomio. Ani o Konvičkovi není slyšet.Dějiny mi čím dál tím víc připadají jako ta otočná restaurace v Bratislavě na Kamzíku. Ceny vysoké, a když tak sedíte dost dlouho, uvidíte všechno podruhé a není to o nic lepší než napoprvé.