USA požádaly britskou špionážní agenturu, aby zabránila Guardianu zveřejnit Snowdenova odhalení

1. 9. 2022

Šéf GCHQ odmítl noční žádost Národní bezpečnostní agentury uprostřed napjatých vztahů v koalici zpravodajských služeb Five Eyes



Americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) se podle nové knihy snažila přesvědčit svůj britský protějšek, aby zabránil deníku Guardian zveřejnit odhalení o tajném masovém sběru dat, které prozradil soukromý pracovník pro NSA Edward Snowden.



Noční telefonát a britské odmítnutí zastavit zveřejňování uniklých informací bylo první z několika epizod, kdy Snowdenova aféra způsobila rozkol v rámci koalice signálních zpravodajských služeb Five Eyes, o níž svědčí nová kniha, která vyjde ve čtvrtek, Tajná historie Five Eyes, od filmaře a investigativního novináře Richarda Kerbaje.



Noční telefonát a britské odmítnutí zastavit zveřejňování uniklých informací bylo první z několika epizod, kdy Snowdenova aféra způsobila rozkol v rámci koalice signálních zpravodajských služeb Five Eyes, o níž svědčí nová kniha, která vyjde ve čtvrtek, Tajná historie Five Eyes, od filmaře a investigativního novináře Richarda Kerbaje.



Podle Kerbaje si byl Lobban vědom významu obzvláště zvláštních vztahů mezi zpravodajskými službami USA a Spojeného království, ale zdálo se mu, že "návrh naléhat na noviny, aby kvůli NSA potlačily článek, byl krokem příliš daleko".



"Není účelem jeho úřadu ani jeho vlastním zabývat se vztahy NSA s veřejností," píše Kerbaj.



V říjnu 2013 tehdejší premiér David Cameron pohrozil použitím soudních příkazů nebo jiných "tvrdších opatření", aby zabránil dalšímu zveřejňování Snowdenových informací o masovém shromažďování telefonní a internetové komunikace ze strany NSA a GCHQ. Britský výbor DA-Notice, orgán, který upozorňuje britská média na potenciální škody, jež by jejich články mohly způsobit britského státu, však tehdy listu Guardian sdělil, že nic z toho, co bylo zveřejněno, neohrozilo životy Britů.



Kerbaj v nové knize uvádí, že vztahy mezi americkou a britskou zpravodajskou službou byly ještě více napjaté, když šéf NSA, generál Keith Alexander, neinformoval Lobbana o tom, že Američané označili Snowdena, soukromého pracovníka americké NSA z Havaje, za zdroj těchto zpráv, a britská agentura tak při pátrání po úniku informací pátrala ve vlastních řadách. GCHQ zjistila Snowdenovu totožnost až poté, co zveřejnil se identifikoval v rozhovoru pro deník Guardian.



'Byla to mrazivá připomínka toho, jak důležití jste, nebo jak důležití nejste,' je v knize citován jeden z vysoce postavených zasvěcenců britské zpravodajské služby.



Materiály, které Snowden vyzradil, obsahovaly také tajné dokumenty kanadské, australské a novozélandské zpravodajské služby, tedy dalších členů skupiny Five Eyes. Ty všechny sdílely informace s NSA prostřednictvím společné databáze. Jejich rozpaky umocnilo odhalení, že špehovaly spojence a partnery ve skupině G20.



Spojenci z Five Eyes byli pobouřeni, že soukromý pracovník jako Snowden, který pracoval jako správce počítačových systémů, měl možnost získat přístup k jejich tajemstvím, a že kvůli outsourcingu americké vlády existuje 1,5 milionu Američanů s nejvyšší bezpečnostní prověrkou, jakou měl Snowden.



Když se však v létě 2013 v Austrálii sešli představitelé Five Eyes, pouze britští zástupci otevřeně zpochybnili americké praktiky. Ostatní spojenci nebyli připraveni Američany zpochybnit z obavy, že by mohli být odříznuti od toku zpravodajských informací.



Britští představitelé se také rozhodli mlčet, když přišla řeč na frustraci jejich amerických protějšků, a to kvůli hodnotě zpravodajských informací a financování poskytovaného NSA. Sir Kim Darroch, bývalý britský poradce pro národní bezpečnost, je v knize citován: "USA nám dávají víc, než my jim, takže se s tím v podstatě musíme smířit."

