Nord Stream 1: Gazprom oznámil uzavření plynovodu na dobu neurčitou

2. 9. 2022

čas čtení 4 minuty





Ruská energetická společnost měla v sobotu ráno obnovit dodávky plynu do Německa



Ruská energetická společnost Gazprom v pátek večer prodloužila odstávku toku plynu svým klíčovým plynovodem Nord Stream 1 do Německa a neuvedla žádný časový rámec pro jeho obnovení.



Tento krok přišel několik hodin poté, co se země G7 dohodly na zavedení cenového stropu na ruskou ropu ve snaze zastavit tok finančních prostředků do režimu Vladimira Putina. Ruská energetická společnost Gazprom v pátek večer prodloužila odstávku toku plynu svým klíčovým plynovodem Nord Stream 1 do Německa a neuvedla žádný časový rámec pro jeho obnovení.Tento krok přišel několik hodin poté, co se země G7 dohodly na zavedení cenového stropu na ruskou ropu ve snaze zastavit tok finančních prostředků do režimu Vladimira Putina.



Státní ropná a plynárenská společnost Gazprom uvedla, že po zjištění úniku ropy zůstanou dodávky zastaveny na dobu neurčitou. Uvedla, že ropovod nebude znovu spuštěn, dokud nebude provedena úplná oprava.



Nord Stream 1 je největším plynovodem z Ruska do Evropy a má kapacitu dodávat 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Pokračování dodávek prostřednictvím plynovodu je považováno za klíčové, aby se zabránilo prohloubení energetické krize.



Gazprom ve svém prohlášení uvedl: "Přeprava plynu do plynovodu Nord Stream byla zcela zastavena, dokud nebudou odstraněny stížnosti na provoz zařízení."



Zjistil prý "poruchy" na klíčové turbíně plynovodu, který přepravuje zemní plyn ze západního Ruska do Německa, a dokud nebudou odstraněny, nebude plynovod fungovat.



Ve středu brzy ráno Gazprom v souladu s dřívějším oznámením zcela zastavil tok plynu plynovodem Nord Stream 1 a dodal, že odstávka potrvá tři dny. Proudění mělo být obnoveno v sobotu ráno těsně po půlnoci.



Společnost uvedla, že bylo nutné provést práce na jediné zbývající funkční turbíně v kompresorové stanici Portovaja na ruském konci plynovodu, ale němečtí představitelé toto vysvětlení zpochybnili.



Načasování tohoto kroku vyvolá otázky, zda Putin reagoval na blížící se uvalení cenového limitu na ruskou ropu. Ministři financí Velké Británie, USA, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Kanady se v pátek dohodli na plánu zavedení stropu na ceny ruské ropy.



Návrh by znamenal, že dovozci, kteří by chtěli přepravní služby a pojištění od společností se sídlem v zemích G7 a EU, by museli dodržovat cenový strop pro přepravu ruské ropy. Ten bude pravděpodobně zaveden od prosince.



Od invaze na Ukrajinu je Putinův režim obviňován z toho, že proměnil zemní plyn ve svou zbraň tím, že snižuje dodávky do Evropy, zvyšuje ceny a hrozí výpadky elektřiny.



Představitelé Gazpromu již dali najevo, že z přerušení dodávek plynu do Evropy budou vinit sankce. Šéf Gazpromu Alexej Miller ve svých výrocích na začátku tohoto týdne naznačil, že výrobce Siemens nesmí kvůli sankcím proti ruské státní energetické společnosti provádět opravy turbín používaných v plynovodu Nord Stream 1.



Odstávka přispěje k obavám, že Evropa, a zejména Německo, budou letos nuceny výrazně omezit spotřebu elektřiny pro domácnosti a podniky.



Evropské země si pospíšily s naplněním svých zásobníků plynu pro případ, že by Rusko tuto zimu dodávky plynu zcela zastavilo. Německé zásobníky jsou nyní naplněny z více než 84 %.



Šéf německého úřadu pro regulaci sítí Klaus Müller na Twitteru uvedl, že ruské rozhodnutí prozatím ponechat plynovod Nord Stream 1 vypnutý zvyšuje význam nových terminálů na zkapalněný zemní plyn, které Německo plánuje zprovoznit tuto zimu, zásobníků plynu a "značných potřeb úspor" plynu.



Hlavní mluvčí Evropské komise Eric Mamer uvedl: "Dnešní odpolední oznámení Gazpromu, že pod falešnými záminkami opět odstavuje Nord Stream 1, je dalším potvrzením jeho nespolehlivosti jako dodavatele."



Jacob Mandel, vedoucí spolupracovník pro komodity v poradenské společnosti Aurora, která se zabývá energetikou, uvedl, že zastavení toků přes Nord Stream 1 "nijak významně nemění výhled evropského dovozu ruského plynu z posledních několika týdnů".



Zdroj v angličtině ZDE

0