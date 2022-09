Ruská agrese na Ukrajině: Ruští představitelé, zmocněnci a blogeři prosazují falešné narativy kolem ukrajinské protiofenzívy na jihu země.

3. 9. 2022

čas čtení 5 minut



⚡️Vzdušné síly Ukrajiny provedly 2. září více než 40 bojových letů.



Podle Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny bojové lety zničily ruské kontrolní body a muniční sklady.



Generální štáb rovněž uvedl, že podle zpravodajských informací byla zničena kolona ruských nákladních automobilů směřujících do Záporoží.





⚡️Generální prokuratura: Ruské síly se dopustily více než 31 500 válečných zločinů.



Ukrajinská generální prokuratura uvedla, že od zahájení plnohodnotné invaze 24. února zaznamenala 31 506 válečných zločinů a zločinů agrese ruské armády na Ukrajině.





⚡️Starosta: Ruská raketa proletěla kolem školy v Charkově.



Starosta Charkova Ihor Těrechov oznámil, že raketa odpálená na Charkov v noci na 3. září rozbila okna školy. Nebyly hlášeny žádné oběti na životech.

⚡️Tkačenko: Ukrajina a Velká Británie připravují projekt na posílení vysílání na dočasně okupovaných územích.



Ministr kultury Oleksandr Tkačenko uvedl, že cílem společného projektu je dodávat ukrajinskou televizi a rozhlas na dočasně okupovaná území.



Tkačenko uvedl, že další podrobnosti budou zveřejněny až po dokončení projektu.





⚡️ISW: Ruští představitelé, zmocněnci a blogeři prosazují falešné narativy kolem ukrajinské protiofenzívy na jihu země.



Falešné narativy o neúspěšné protiofenzívě mají podle Institutu pro studium války pravděpodobně "využít ukrajinského operačního mlčení".



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu 2. září označil ukrajinskou protiofenzívu za "iluzi mezi 'západními kurátory'", zatímco ruští zmocněnci v Luhansku označují protiofenzívu za "kolektivní sebevraždu".



ISW však poznamenala, že "protiofenzívu nelze vyřešit ze dne na den nebo během několika dní a ruská tvrzení jsou "záměrným zamlžováním skutečnosti".





⚡️Reuters: Bílý dům konstatuje, že Rusko proměňuje energie ve zbraň.



Mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost v e-mailu agentuře Reuters sdělil, že "bohužel není překvapivé, že Rusko nadále používá energii jako zbraň proti evropským spotřebitelům".





Mluvčí rovněž agentuře Reuters sdělil, že Spojené státy a Evropa sice spolupracují na zajištění dostatečných dodávek plynu pro topnou sezónu, ale "samotné úsilí nebude stačit".





Ruský Gazprom 2. září zastavil dodávky plynu plynovodem Nord Stream 1 na dobu neurčitou s odvoláním na únik plynu.





⚡️Reuters: Lavrov a ruská delegace ještě nedostali americká víza pro návštěvu OSN.



Rusko dosud neobdrželo 56 víz potřebných pro ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a jeho delegaci, kteří mají 13. září odcestovat do New Yorku na každoroční zasedání Valného shromáždění OSN, informuje agentura Reuters.





Podle dopisu, který viděla agentura Reuters, ruský velvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia uvedl, že v posledních několika měsících Washington "neustále odmítá udělit vstupní víza " ruským delegátům na akce OSN.





-Napětí kolem Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny zůstává vysoké, protože inspektoři MAAE posuzovali bezpečnost zařízení.



Mezitím pokračovala jižní protiofenzíva Ukrajiny a Rusko dále ohrožovalo dodávky plynu do Evropy.



⚡️Ukrajinská armáda pokračuje v protiofenzívě na jihu země.



Operační velitelství "Jih" hlásí, že zabilo 106 ruských vojáků a zničilo značné množství techniky, včetně tanků, houfnic, leteckého samohybného dělostřelectva, několika raketometů a dalších.





Ukrajinská armáda rovněž zasáhla ruské velitelské a pozorovací stanoviště, jeden pontonový most, tři muniční sklady a dva vojenské zásobovací body.





⚡️RFE/RL: Rusko plánuje nabídnout pozemky na Krymu v Moskevské oblasti pro vojenský personál.



Podle návrhu výnosu by mohli mít nárok na pozemky v Moskevské oblasti a na anektovaném Krymu zdarma ti, kteří mají status "státních vyznamenání" nebo "válečných veteránů", případně lidé, kteří se v současnosti účastní ruské války proti Ukrajině (ačkoli Rusko se termínu "válka" stále vyhýbá).





Všichni pracovníci, kteří se účastní ruské války proti Ukrajině, včetně armády, některých zaměstnanců FSB, lékařů a stavebních dělníků, získali status bojových veteránů, což znamená, že všichni mohou získat pozemky, píše RFE/RL.



⚡️Ministerstvo vnitra: proti kolaborantům bylo zahájeno 1255 trestních řízení.



Podle prvního náměstka ministra vnitra Jevhena Jenina bylo zahájeno 1 255 trestních řízení proti ukrajinským občanům, kteří kolaborují s ruskými silami.





Více než 200 obviněným bylo také sděleno podezření a více než 100 trestních řízení bylo předáno soudu, uvedl Jenin.





⚡️Tkačenko: Část německých prostředků na ukrajinskou kulturu půjde i na ruská opoziční média.





Ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko po návštěvě Německa uvedl, že část německého programu pomoci ve výši 20 milionů eur na ukrajinské kulturní statky a na podporu uprchlíků v oblasti kultury a médií půjde také na podporu ruských opozičních médií.







"V reakci na můj dotaz, jak souvisí ruský tisk s podporou ukrajinských médií, proběhla s kolegy z německého resortu poměrně živá diskuse," uvedl Tkačenko.







Zdroj v angličtině ZDE

