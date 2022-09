Ruská agrese na Ukrajině: V Záporožské jaderné elektrárně bude OSN "trvale přítomna", protože dochází k ostřelování v její blízkosti

2. 9. 2022

- Šéf MAAE řekl, že jeho tým bude v záporožské jaderné elektrárně nadále přítomen

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi uvedl, že jeho tým jaderných inspektorů dokončil první prohlídku jaderné elektrárny v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny.

Ve videu zveřejněném na svém Twitteru Grossi uvedl:

Dokončujeme dlouho očekávanou návštěvu Záporožské jaderné elektrárny. Právě jsem dokončil první prohlídku klíčových oblastí, které jsme chtěli vidět při tomto prvním přístupu k celému zařízení.

Je toho "ještě hodně, co je třeba udělat", řekl Grossi a dodal, že jeho tým zůstane na místě.

Dodal:

Nejdůležitější je, že se snažíme zajistit trvalou přítomnost MAAE.



- Provozovatel elektrárny, společnost Energoatom, uvedl, že Grossi opustil areál po návštěvě, která se zpozdila o několik hodin kvůli ostřelování. Pět zástupců Mezinárodní agentury pro atomovou energii zůstane, pravděpodobně do soboty. Grossi uvedl, že jeho tým zůstane a bude v elektrárně "trvale přítomen".





Grossi se vyjádřil poté, co se obě strany vzájemně obvinily ze snahy sabotovat návštěvu MAAE, přičemž Moskva a Kyjev se vzájemně obvinily z ostřelování. Město Enerhodar, které se nachází vedle elektrárny, se za úsvitu dostalo pod palbu, uvedl jeho starosta, a ruské síly ostřelovaly předem dohodnutou trasu, po které měli inspektoři jet.





- Červený kříž vydal naléhavou výzvu k ukončení všech vojenských operací v okolí záporožské jaderné elektrárny a varoval, že následky úderu by mohly být "katastrofální". Podle generálního ředitele MVČK Roberta Mardiniho je "nejvyšší čas přestat si zahrávat s ohněm a místo toho přijmout konkrétní opatření" na ochranu elektrárny před případnými vojenskými operacemi. Dodal, že v sázce je "nesmírné množství".





- Ukrajinské úřady vynakládají "veškeré úsilí", aby znovu zapnuly pátý reaktor záporožské jaderné elektrárny poté, který byl ve čtvrtek kvůli ostřelování odstaven, uvedl šéf ukrajinské státní jaderné společnosti. Dlouho očekávaná návštěva inspektorů MAAE v elektrárně by byla úspěšná, pokud by vedla k "demilitarizaci" zařízení, řekl Petro Kotin, šéf společnosti Energoatom.





- Podle organizace Human Rights Watch ruské síly násilně převážejí ukrajinské civilisty do Ruska nebo do oblastí Ukrajiny pod jejich kontrolou. Nucené transfery jsou "závažným porušením válečného práva, které představují válečné zločiny a potenciální zločiny proti lidskosti", uvedla HRW.







- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval Moldavsko, že jakékoli kroky, které by byly považovány za ohrožení bezpečnosti ruských vojsk v separatistickém regionu Podněstří, by byly považovány za útok na Rusko. "Každý by měl pochopit, že jakákoli akce, která by ohrozila bezpečnost našich jednotek (v Podněstří), by byla podle mezinárodního práva považována za útok na Rusko," varoval Lavrov.











- Vladimir Putin se v sobotu nezúčastní pohřbu posledního sovětského vůdce Michaila Gorbačova, protože má omezený časový program, uvedl Kreml. Putin byl dnes vyfotografován při návštěvě Gorbačovovy otevřené rakve, ke které položil květiny v moskevské ústřední klinické nemocnici.





- Předseda představenstva druhého největšího ruského producenta ropy Lukoil Ravil Maganov podle zpráv zemřel po pádu z okna nemocnice v Moskvě. Maganov je druhým vrcholným představitelem společnosti Lukoil, který v posledních měsících zemřel za záhadných okolností. Lukoil byl jednou z mála velkých ruských společností, které vyzvaly k ukončení války na Ukrajině. Podle ruské státní tiskové agentury TASS si Maganov vzal život sám.





- Rusko zastavilo tok plynu plynovodem Nord Stream 1 do Evropy s odkazem na nutnost provést opravy. Německá vláda toto tvrzení odmítá a označuje ho za "přetvářku". Uvedla, že Nord Stream je "plně funkční" a že se nevyskytly žádné technické problémy. Zastavení plynovodu v Baltském moři ve středu v pět hodin ráno potrvá tři dny, uvedla ruská státní energetická společnost Gazprom.





- Brit zemřel při dobrovolné službě zdravotníka na Ukrajině, uvedla jeho rodina. Craig Mackintosh z Thetfordu v Norfolku zemřel "při výkonu služby" 24. srpna, uvedla jeho sestra Lorna Mackintoshová.





