Jak se premiér Fiala střílí do vlastní nohy

6. 9. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Dvaceti minutách Radiožurnálu překvapil vysoký představitel českého průmyslu pan Špicar, který řekl mnoho zajímavých věcí, mezi jinými tyto dvě:

1. státní firma, která by zajistila nákup energií pro veřejný sektor, nemůže vzniknout v tak krátké době, aby to vyřešilo situaci v roce 2023 (pak ale vůbec nechápu, proč se o tom v nedělních OVM tak hodně debatovalo a nikdo, ani moderátor, ani ministr průmyslu, ani hejtman Pradubického kraje nic takového neřekl)





2. vláda dostala už v červnu od průmyslu jasné požadavky, co je třeba dělat v současné krizi, a to podložené unijní iniciativou, které se jiné státy v Unii dávno chopily, naopak česká vláda celé léto nekonala







Kromě vystoupení pana Špicara v Radiožurnálu, které každému doporučuji, mne zaujalo prohlášení premiéra, že za sobotní demonstrací na Václaváku stojí Putinova pátá kolona. Já s panem premiérem naprosto souhlasím, jen si myslím, že se tím střílí do vlastní nohy.





Jak mohla vláda připustit, aby nálady ve veřejnosti došly tak daleko, že Putinova pátá kolona dostane na Václavák 70 tisíc lidí? To vláda neměla žádné zprávy o aktivitě této páté kolony a neměla žádné zprávy o náladách ve společnosti? To si vláda myslí, že její primární odpovědnost není starost o bezpečnost České republiky právě i prostřednictvím uklidnění veřejnosti pomocí účinné pomoci občanům i firmám? Nebo je snad cílem vlády dostat společnost do takového stavu, že většina populace bude fandit Putinovi?







Česká vláda totálně selhala už jen tím, že dopustila, aby se situace ve společnosti dostala tak daleko, aby krajní pravice, podporovaná Putinem, získala legitimitu velké demonstrace na Václavském náměstí. Až dosud tihle lidé z krajní pravice byli směšně bezvýznamní, konali si své malé akce zcela izolováni od společnosti. Dnes za sebou mají dav, zítra za sebou mohou mít davy nebo i většinu společnosti. Tohle je obrovské bezpečnostní riziko. Uvědomuje si to pan premiér? Zdá se, že ne, jinak by se nestřílel do vlastní nohy. Oni si asi myslí, že když tu akci na Václaváku označí za ruskou, že si tím umyje ruce.







