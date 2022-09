Mezitím v Absurdistánu 221: O polské lavičce vyvolávající národní nadšení

7. 9. 2022 / Tomasz Oryński

Rád bych se omluvil za to, že v poslední době nevyšel další Absurdistán - jsem uprostřed komplikovaného procesu stěhování se z Glasgow do Helsinek.



Ale nechci, abyste se cítili zanedbaní. Polsko naštěstí jako vždy dodává materiál, takže se nemusím moc namáhat. Jen překládám.



Nejdříve vás seznámím s některými souvislostmi. K překvapení všech se na různých místech začaly objevovat podivné lavičky umístěné v přístřešcích ve tvaru Polska v ruských barvách (hádám, že tvůrce chtěl, aby byly v polských barvách, a pro kontrast přidal modrou, ale zřejmě to nedomyslel).

Lavičky byly vybaveny směšným návodem k použití. Pátrání odhalilo, že jde vlastně o součást vládního projektu. Lavičky jsou umístěny na strategických místech, a pokud si k nim sednete, můžete cam obdivovat některé z nejnovějších projektů postavených touto vládou. Celkem jich bude 16 a celý projekt vyšel na 1,6 milionu zlotých, což znamená, že každá jedna lavička stojí asi 100 000 zlotých (600 000 Kč). Pokrok. Možná si vzpomínáte na lavičky nezávislosti - ty stály jen 30 000 za kus...



Takže za cenu ani ne dvou takových dřevěných rekreačních domků vhodných pro celoroční bydlení můžete získat lavičku v přístřešku polského tvaru. Lavičku, která není bezbariérová v přístřešku, který vás neochrání ani před deštěm, ani před sluncem.



Zřejmě to celé bude propagovat Polsko. A není to jen lavička, na které byste mohli sedět. Je to symbol. A takové symboly jsou potřeba.



A právě proto je potřeba uživatelská příručka. Protože se dá očekávat, že většina lidí bude vědět, jak si na lavičku sednout. Ale používat symbol? To už je přece jiný příběh.



Takže se pohodlně usaďte a nechte se poučit.



PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ LAVIČKY

"S POLSKOU VLAJKOU"

S UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU



1. "Lavička" je zařízení určené k rekreaci a odpočinku, které se skládá ze sedátka, chůdičky ve tvaru polské vlajky spolu se schodištěm a pódiem zajištěným řetězem.



2. Osoby, které chtějí lavičku používat, jsou povinny se seznámit s tímto předpisem a dodržovat jej.



3. Lavička je určena k používání dospělými i dětmi, avšak děti mladší 12 let by měly být při jejím používání vždy pod dohledem dospělých.





4. Na lavičce mohou současně sedět maximálně tři osoby, jejich celková hmotnost však nesmí přesáhnout 225 kg.





5. Vstup na lavičku a výstup z ní by měl být prováděn pouze po k tomu určených schodech, přičemž je třeba se držet zábradlí. Schody jsou umístěny na zadní straně zařízení.6. Lavička by měla být používána výhradně v poloze vsedě, osoba, která ji používá, by se měla držet područek a zajistit, aby její záda byla přitisknuta k opěradlu.7. Je zakázáno:- stát na lavičce- sedět na opěradle lavičky- skákat na lavičce- skákat z lavičky dolů- sedět na lavičce a být na ní přítomen, pokud je poškozená- používat reproduktorovou soustavu a jiná zařízení vytvářející hluk- používat otevřeného ohně8. Instalace by měla být používána pouze k určenému účelu.9. Na lavičce a v jejím bezprostředním okolí platí úplný zákaz konzumace alkoholických nápojů, psychoaktivních drog, kouření tabáku, elektronických cigaret a používání otevřeného ohně.10. Osoby, které čekají, až na ně přijde řada, by měly lavičku používat mimo bezprostřední okolí zařízení, ne blíže než 1,5 metru od něj.11. Není dovoleno vstupovat a používat lavičku s nebezpečnými předměty, které by mohly představovat riziko pro ně samotné i pro ostatní osoby [ano, to je to, co se píše v dokumentu, PRO NĚ SAMOTNÉ a ostatní osobY - T.O.], a také s dopravními prostředky (tj. jízdními koly, koloběžkami, kolečkovými bruslemi, kočárky atd.)12. Není dovoleno používat lavičku a být přítomen na lavičce se zvířaty.13. V případě nedodržení těchto pravidel mohou být osoby, které je poruší, vyzvány k bezpodmínečnému opuštění lavičky a opuštění zařízení.14. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním lavičky.15. Osoby, které nebudou dodržovat výše uvedená pravidla nebo které způsobily škodu na lavičce, se mohou setkat s následky na základě obecných zákonů dané země.Vidíte, milí čtenáři? Moje práce zde skončila. Seriál Absurdistán se píše sám.Tomasz OryńskiDnes jsem čekal s přítelkyní na vlak ve Vratislavi. Zpráva z reproduktorů zněla takto (cituji zpaměti, ale podstata je zde):"Vlak do Gdyně Główny vjede na kolej 3, nástupiště 2. Vlak jede na nástupiště 2. Vlak jede na kolej 3, nástupiště 2. Na vlak se vztahuje povinná rezervace míst. Vozy číslo 6, 7 a 8 se nacházejí v přední části vlaku. Vozy číslo 10, 12 a 14 se nacházejí v zadní části vlaku. Vozy číslo 4, 11 a 13 jsou umístěny ve středu vlaku." Zřejmě neexistovaly žádné vozy číslo 1, 2, 3, 5 a 9...Toto je můj argument. NIC v této zemi nemůže být normální.