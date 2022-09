Aplikace, která je schopna určit nákazu covidem z vašeho hlasu, je přesnější než covidovéí testy

7. 9. 2022

Uživatelé budou muset poskytnout informace o své zdravotní anamnéze, kuřáckém statusu a demografických údajích a nahrát některé zvuky, jako je kašel a přečtení krátké věty



Aplikace pro mobilní telefony dokáže podle vědců pomocí umělé inteligence (AI) detekovat covid v hlase lidí s "potenciálně vysokou přesností".



Model s umělou inteligencí prý dosahuje 89% přesnosti a je levný, což znamená, že by se mohl uplatnit v zemích s nízkými příjmy.





Výsledky mohou být poskytnuty za méně než minutu a představují prý "významné zlepšení" přesnosti laterálních testů, uvedli vědci.





Infekce obvykle ovlivňuje horní cesty dýchací a hlasivky, a proto se vědci rozhodli analyzovat změny hlasu pomocí modelu umělé inteligence, aby zjistili covid.







Zdroj v angličtině ZDE

Wafaa Aljbawi, výzkumný pracovník z Institutu datové vědy na Maastrichtské univerzitě v Nizozemsku, uvedl: "Tyto slibné výsledky naznačují, že jednoduché hlasové nahrávky a vyladěné algoritmy umělé inteligence mohou potenciálně dosáhnout vysoké přesnosti při určování, kteří pacienti mají infekci covidem-19. Takové testy lze poskytovat bezplatně a jejich interpretace je jednoduchá. Navíc umožňují vzdálené, virtuální testování a jejich doba provedení je kratší než jedna minuta. Mohly by se používat například na vstupních místech velkých shromáždění, což by umožnilo rychlý screening populace."Byla použita data z crowd-sourcingové aplikace COVID19 Sounds Univerzity v Cambridge. Ta zahrnovala 893 zvukových vzorků od 4 352 zdravých a nakažených lidí."Laterální test má pouze 56% citlivost, ale vyšší míru specifičnosti 99,5 %. To je důležité, protože to znamená, že laterální test chybně klasifikuje osoby nakažené covidem jako negativní častěji než náš test. Jinými slovy, s modelem AI LSTM nezaznamenáme 11 ze 100 případů, které by dále šířily infekci, zatímco laterální texst nezaznamená 44 ze 100 případů."Model AI se používá také pro aplikaci k předpovídání chronické obstrukční plicní nemoci.Výzkum má být v pondělí představen na mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti v Barceloně.