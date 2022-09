"Vytlačit" nepřítele – s touto taktikou chce Ukrajina dobýt zpět jih země

9. 9. 2022

V posledních několika týdnech se množí známky změny. Zdálo se, že se skutečně děje to, o čem se dříve jen spekulovalo. Protiofenzíva ukrajinské armády v Chersonské oblasti začala.

Operační velitelství Jih oznámilo 29. srpna, že ukrajinští vojáci prolomili první obrannou linii nepřítele. V očekávání ofenzivy již ruská armáda začala aktivně posilovat své jednotky na jižním křídle.

Britský ministr obrany Ben Wallace v úterý řekl, že Ukrajina skutečně pokročila ve své protiofenzívě. Ruské ztráty na vojácích a vybavení jsou také stále značné, řekl Wallace. "To bude mít dlouhodobé důsledky pro ruskou armádu a její budoucí bojeschopnost."

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij pro ABC News řekl, že Ukrajina postupně zasáhne proti okupaci svého území. Konflikt nyní nelze zmrazit, Ukrajina si bere zpět svá území. "Je to jen otázka času."

Podle ukrajinské armády byly v úterý zničeny čtyři ruské muniční sklady v Chersonské oblasti. Pod palbou byly také mosty přes řeku Dněpr, uvedlo jižní velitelství.

Je těžké přesně ověřit, co se aktuálně děje na frontě na jihu, a mnoho detailů lze jen stěží nezávisle potvrdit. Reportéři WELTu se v posledních dnech rozhlíželi po regionu, aby získali představu o situaci na místě.

Ještě před oficiálním zahájením ofenzivy ukrajinské dělostřelectvo silně ostřelovalo vojenskou infrastrukturu nepřítele. Pomocí několika amerických raketometů HIMARS Ukrajinci ostřelovali most Antonivka a pontonový most ruské armády přes řeku Dněpr. Ruské jednotky jsou v regionu ve zranitelné pozici. Pro nepřetržité zásobování jejich jednotek je k dispozici jen několik mostů.

Ne protiofenzíva v klasickém slova smyslu

Dosavadní průběh války ukázal, že ruské jednotky nemohou využít své početní převahy, jakmile jim chybí dělostřelecká podpora. Ukrajinci této zkušenosti využívají. Za poslední měsíc zničili strategické cíle v týlu ruské armády: Mosty, sklady munice, velitelská stanoviště a prvky protiletecké obrany. Ruská armáda v důsledku těchto útoků ztratila nejen ofenzivní potenciál, ale již začíná přemýšlet o obraně v hloubce.

Jak mohl WELT na místě pozorovat, současný postup Ukrajinců není protiofenzívou v klasickém slova smyslu: Stejným směrem se nevalí ani obrovské kolony vojenské techniky, ani neútočí desetitisíce vojáků ve stejnou dobu, ani roje letadel neshazují bomby. "V této válce s největší pravděpodobností neuvidíme velké kolony obrněných vozidel a stovky pěšáků," říká ukrajinský vojenský expert Volodymyr Dacenko v rozhovoru pro WELT.

Poslední pokus o útok ve velké koloně Rusové podle Dacenka podnikli v květnu u Bilohorivky na řece Siverskij Doněc v Luhanské oblasti. "Skončilo to pro ně katastrofálně." V době dronů, satelitů a vysoce přesných systémů s dlouhým dosahem je tento koncept útoku odsouzen k nezdaru.

Protiofenzíva ukrajinských jednotek byla zcela odlišná: 29. srpna dělostřelectvo "uklidilo" cestu pěchotě v několika strategicky důležitých směrech současně. Ukrajinští vojáci úspěšně obklíčili okupované město Vysokopilja a vytlačili Rusy.

Ukrajinští pěšáci se navíc zaměřili na Inhulec, přítok Dněpru, a zaujali pozice v některých vesnicích na východním břehu řeky u měst Beryslav a Kachovka. Intenzita ofenzivy byla ve všech směrech přibližně stejná. To ruské velení zmátlo: "Kde je hlavní směr? Kam by měly být poslány zálohy?"

Ukrajinské síly se zjevně vyhýbají těžkým ztrátám vyvolaným rychlým a bezmyšlenkovitým postupem s vědomím, že ruská armáda měla dostatek času na přípravu svých obranných linií. Místo toho uplatňují taktiku "vytlačit" protivníka z jeho strategických pozic. S ruskou municí, palivem a zásobovacími cestami potravin pod neustálou palbou ukrajinského dělostřelectva budou Putinovy ​​jednotky nevyhnutelně nuceny ustoupit.

Cílem ukrajinské armády je obklíčit ruské jednotky v oblasti Chersonu a dosáhnout linie mezi Beryslavem a Novou Kachovkou. V Nové Kachovce protíná Dněpr strategicky důležitá přehrada.

Ukrajinská taktika zůstává konzistentní: Nejprve dělostřelectvo zničí všechny muniční sklady a také zásoby paliva a maziv, poté ukrajinská pěchota postupuje proti vykrváceným ruským jednotkám, které již nemají dostatečné posily, na které by se mohly spolehnout. Chce to čas, není to blesková válka.

Ruská armáda má problémy se zásobováním

Ukrajinský vojenský analytik Ivan Kyryčevskij je proto přesvědčen, že před Ukrajinci jsou "těžké a krvavé bitvy". Velkolepé snímky budou pravděpodobněji vidět v závěrečné fázi války, "když nepřátelské jednotky, konečně poražené, již nebudou moci vzdorovat," říká.

Ruské velení, vědomo si extrémně zranitelné situace na západním břehu Dněpru, tam přesouvá velkou část svých výsadkových jednotek v naději, že bude schopno udržet pozice obsazené na jaře. Těžký úkol, protože parašutisté, bez ohledu na to, jak jsou dobře vycvičení, nemohou dlouho vydržet bez neustálého zásobování municí. A zásobovací problémy Rusů jsou nyní více než zřejmé.

Rusové mají podle Kyryčevského další problém: "Přeregulovaný řetězec velení v ruské armádě, kde každá akce musí být schválena na nejvyšší úrovni". To by ruským jednotkám neumožnilo "pružně a rychle reagovat na scénáře ohrožení".

A pak je tu počasí. "Většina lidí je přesvědčena, že na jihu Ukrajiny je vždy teplo a slunečno," uvedl vojenský expert. Od října ale neustále prší. "Neprůjezdné pak budou nezpevněné cesty, které z obou stran využívá hlavně armáda, vlastně tu už nebudou," říká Kyrychevskij. "Za těchto podmínek je nemožné provádět rozsáhlé ofenzivy." To znamená, že čas běží i Ukrajině: Zbývá jí jen pár týdnů na to, aby učinila rozhodující pokroky.

Z dlouhodobého hlediska vše závisí na dodávkách zbraní

Ale i kdyby před zimou nedošlo k výraznějším územním ziskům, protiofenzíva má pro ukrajinskou armádu stěžejní význam. To, co se ještě před pár měsíci zdálo nemyslitelné, se nyní stalo skutečností: Ukrajina slaví vojenské úspěchy na okupovaném jihu.

Kyryčevskij poznamenává, že v ruské armádě se "začíná hromadit kritické množství problémů". Vyčerpává své poslední rezervy, které musejí být rozptýleny po celé frontové linii, od Chersonu po Donbas na východě Ukrajiny. Načasování ukrajinské protiofenzívy bylo tedy "ve správnou chvíli", oslabení ruské armády na kriticky nízkou úroveň by bylo jejím nejlepším úspěchem.

To, zda se Ukrajina dokáže zajistit území a navázat na své úspěchy, však stále do značné míry závisí na tom, kolik zbraní kterého typu jí bude dodáno. Vojenský expert Dacenko zdůrazňuje, že "bojová připravenost ruské armády přímo závisí na jejích ztrátách". Na začátku války ruští vojáci odmítli sloužit a jejich smlouvy byly ukončeny, protože ztráty byly obrovské.

"Ukrajina však pomalu ztrácí bojové schopnosti těžkých zbraní a dělostřelectva, které měla na začátku války," uvedl expert. Munice podle sovětských standardů téměř neexistuje. A to, co Ukrajina v poslední době dostala v rážích NATO, je jen třetina nebo čtvrtina toho, co by dostala na začátku války.

Za těchto podmínek by se válka mohla táhnout velmi dlouho. "Budoucnost leží někde mezi těmito dvěma body a závisí na každé zásilce zbraní, kterou Ukrajina obdrží," řekl Dacenko. To je náznak, který by mohl mířit i na Západ.

