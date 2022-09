Studie: Osmileté děti, které šikanují druhé, mají v dospělosti vyšší riziko kriminálního chování

12. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Děti, které ve věku 8–9 let šikanovaly ostatní, mají vyšší riziko spáchání násilných trestných činů ve věku 31 let. Ukázala to finská celonárodní kohortová studie provedená ve Výzkumném centru dětské psychiatrie na univerzitě v Turku.