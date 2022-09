Partyzánské hnutí v Rusku ohrožuje infiltrace tajnými službami

12. 9. 2022

Mnozí z těch, kteří jsou proti Putinovi a proti tomu, co dělá, potěšily důkazy, že v Rusku se formuje militantní protiputinovské hnutí, a ještě více je povzbudilo, že se na Ukrajině objevil někdo, kdo tyto skupiny zřejmě zastupuje, píše Dmitrij Savvin. Mnozí z těch, kteří jsou proti Putinovi a proti tomu, co dělá, potěšily důkazy, že v Rusku se formuje militantní protiputinovské hnutí, a ještě více je povzbudilo, že se na Ukrajině objevil někdo, kdo tyto skupiny zřejmě zastupuje,

Ještě více je potěšilo vystoupení Ilji Ponomaryova, ruského emigranta na Ukrajině, který prohlašuje, že zastupuje armádu Ruské republiky a usiluje o podporu všech odpůrců Putinova režimu. Touha takových lidí je pochopitelná, ale obsahuje nebezpečí, které mnozí ignorují.

Situace v současné ruské politické emigraci připomíná špatný remake emigrantské historie ve 20. a 30. letech minulého století - a to by mělo být důvodem ke znepokojení, zvláště v tomto konkrétním případě.

Ti, kdo jsou proti Putinovi, musí podporovat skutečné podzemí v Rusku, které se zavázalo ke stejné věci. Ale musí si být jisti, že podporují ten pravý underground - a ne ten, který vytvořily zpravodajské služby jeho protivníka, aby odzbrojil a zničil šance na skutečnou změnu.

Rizika, že by FSB a další ruské vládní agentury mohly organizovat taková simulakra, jsou až příliš reálná. Moskva to dělala již dříve a stále více přijímá politiku převzatou ze sovětské minulosti, zejména v oblastech, kde jsou zpravodajské agentury tak dominantní.

Riziko, že Moskva zahájí novou "operaci Důvěra", je tedy až příliš reálné. A proto je třeba dávat pozor, dokud nebude zodpovězeno mnohem více otázek týkajících se spolupráce se skupinami v Rusku, které údajně bojují proti Putinovi, a ještě více těch v emigraci, kteří tvrdí, že jsou součástí takových skupin.

Operace Důvěra byla kdysi na Západě známá, ale nyní na ni mnozí zapomněli. Byla zřízena Čekou jako domnělé protisovětské podzemní hnutí, které oslovovalo lídry ruské emigrace a hledal jak jejich podporu, tak souhlas s podřízením jejich taktiky rozhodnutím skupiny uvnitř Ruska.

Pouze ti mohli vědět, kdy a jak zasáhnout sovětskou moc, tvrdili agenti. To je argument, který se mnohým v ruské emigraci na počátku 20. let minulého století zdál rozumný, ale měl za následek další rozdělení emigrace a zabránění jejímu efektivnímu fungování.

V Rusku se může rýsovat skutečné antiputinovské podzemní hnutí. Než se však rozhodneme, zda spolupracovat s tím, co se tak prezentuje, je třeba vědět mnohem více, aby současná ruská emigrace nespadla do stejné pasti, do které se před stoletím dostala emigrace první.

