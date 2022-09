Německo: Strategie ministryně obrany vyvolává nesouhlas

14. 9. 2022

Ministryně obrany Lambrechtová chce umístit Bundeswehr do středu chystané národní bezpečnostní strategie. Ale když pronesla hlavní projev, předložila jen útržky toho, co má v úmyslu udělat. Politička SPD představuje lajdáka bez rozpoznatelného vzorce, je přesvědčen Thorsten Jungholt. Ministryně obrany Lambrechtová chce umístit Bundeswehr do středu chystané národní bezpečnostní strategie. Ale když pronesla hlavní projev, předložila jen útržky toho, co má v úmyslu udělat. Politička SPD představuje lajdáka bez rozpoznatelného vzorce,

Na konci diskuse o svém hlavním projevu v Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) byla Christine Lambrechtová (SPD) dotázána, jak by chtěla, aby byla její práce na konci volebního období hodnocena. Ne podle bot, upozornila ministryně obrany s ohledem na veřejně diskutovanou výšku jejích podpatků při návštěvě vojáků v Africe. Ale protože "jsme nepoužili peníze, které teď máme, jen na to, aby byly pryč a něco se obstaralo". Spíše by to v roce 2025 mělo být: "Ano, to je chytrá investice do našich strategií, které také máme."

To je skutečně ústřední otázka: Má ministryně obrany tyto strategie? Nebo bod obratu v obranné politice vyhlášený spolkovým kancléřem Olafem Scholzem (SPD) 27. února činí 100 miliard eur ve zvláštních dluhopisech a motto, které Claudia Major z Stiftung Wissenschaft und Politik formulovala takto: "Držte krok dalšími penězi a pár stíhačkami F-35?"

Lambrechtová je nyní ve funkci téměř osm měsíců a její stranická kolegyně, vojenská komisařka Eva Höglová (SPD), ve WELT AM SONNTAG právě shrnula současný stav: "Co mi stále chybí, je velká strategická debata. Vláda, parlament a společnost musejí diskutovat: Kam se chceme s Bundeswehrem dostat? Kde by se měl používat? Co k tomu potřebujeme? Jaký je náš vztah s našimi mezinárodními partnery? Co bude dál v Evropě? Jak to uděláme rozdělením práce? Tato debata chybí."

S touhou přednést projev na tradičním DGAP, který se považuje za think-tank německé zahraniční politiky, Lambrechtová probudila očekávání, že nyní udělá velký krok. Chtěla mluvit o "důsledcích bodu obratu pro první německou národní bezpečnostní strategii". Tato strategie se má stát společným vládním dokumentem, který bude dokončen začátkem příštího roku.

Debatu o tom zatím ovládala ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení) a její diplomaté, což se Lambrechtové zřejmě nelíbilo. Chce vidět Bundeswehr ve středu tohoto dokumentu: "Bundeswehr je ústředním orgánem našich služeb obecného zájmu, každý den."

Neochota dodat tanky

To, co následovalo však nebyl strategický itinerář, ale spíše směs návrhů, které se neřídily žádným rozpoznatelným vzorem a v některých případech si dokonce odporovaly. Lambrechtová vysvětlila, že Německo je také vojenskou "vedoucí mocností" v Evropě, "ať se nám to líbí nebo ne". Důvodem je ekonomická váha a geografická velikost a poloha.

Navíc Spojené státy, které stále více soustředily své síly na Indo-pacifickou oblast, očekávaly, že Německo převezme větší odpovědnost. Stejným dechem ale ministryně dala najevo, že tuto roli v otázce dodávek zbraní na Ukrajinu převzít nechce, ale bude pokračovat v americkém kurzu.

Nedochází k žádnému přehodnocení, jak minulý týden v Ramsteinu potvrdil její americký kolega Lloyd Austin: "Žádná země dosud nedodala bojová vozidla pěchoty západního typu nebo hlavní bojové tanky a dohodli jsme se, včetně našich partnerů, že do toho Němci nepůjdou sami," řekl Lambrechtová.

"USA už napumpovaly na Ukrajinu přes 10 miliard"

Takže navzdory nedávným ukrajinským úspěchům v rámci protiofenzívy německá vláda stále není ochotna pomoci Kyjivu bojovými vozidly pěchoty Marder nebo tanky Leopard, ať už z Bundeswehru nebo z průmyslových zásob.

Lambrechtová smetla nedávný komentář generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který považoval za důležitější podporovat Ukrajinu než mít sklady zbraní v zemích NATO naplněné podle plánu, prohlášením, že "ho chápala jinak". Proto není připravena "zpochybňovat národní a spojeneckou obranu."

Poté Lambrechtová požadoval více peněz pro Bundeswehr, navzdory také rostoucím vládním výdajům na sociální věci a energii v důsledku ukrajinské války. Rozpočet na obranu musí narůst nad rámec zvláštního fondu na dvě procenta HDP.

Přinesla zajímavý argument: Bezpečnost není "lehkomyslná hra s vojenskými hračkami", jde o jádro státních služeb obecného zájmu, jde také o generační spravedlnost: "Každý, kdo chce žít v budoucnu v míru a svobodě, musí nyní změnit kurz."

Proto budou muset být finanční prostředky "vnitřně přemístěny". Bude zajímavé sledovat, zda SPD Lambrechtové a koaliční partner Zelení vidí věci stejně, pokud jde o otázku, zda se příjmy z daní dají do důchodů, civilní infrastruktury, energetické transformace nebo ozbrojených sil.

Tři armádní divize do roku 2031 – ale jak?

Totéž platí pro požadavek ministryně, aby bylo upuštěno od německých zvláštních pravidel pro vývoz zbraní a místo toho byla dodržována méně přísná evropská pravidla. Německo se svými výhradami k hodnotám se v současnosti staví "nad naše evropské partnery", kritizovala, takže "musíme přejít k německým exportním pravidlům". To dává smysl ve smyslu evropské spolupráce ve vyzbrojování, ale pravděpodobně narazí na silný odpor SPD a Zelených.

Lambrechtová dospěla k závěru, že mezinárodní důvěryhodnost Německa závisí na schopnosti zřídit tři operační armádní divize, první do roku 2025 a třetí do roku 2031: "A pak tam musí být materiál, personál a peníze na provoz všeho, aby bylo možné přijímat a cvičit," řekla ministryně.

Otázku, jak to udělat, však sociální demokratka nechal otevřenou. Rada pro vojenské velení pod vedením generálního inspektora Eberharda Zorna přišla na konci loňského roku s plánem reformy a rozhodla, že bude nutné upravit organizaci řízení ozbrojených sil - včetně vypuštění organizačních oblastí a zefektivnění resortu. Lambrechtová tuto reformu odvolala a omezila se na fragmenty konceptu, jako je zavedení územního velení.

Frakce opoziční CDU kritizovala, že hlavní projev "zcela postrádal strategické myšlení". Lambrechtová podle ní pouze prezentovala staré víno v nových lahvích.

