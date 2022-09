Vážně hrozí nové mutace covidu, které se dokázaly vymknout dosud existujícím vakcínám

17. 9. 2022

Nedávný vznik varianty omikron vedl k vzniku četných podvariant, které projevují vysokou míru růstu, daleko vyšší než varianta BA 5.





As many have noticed, recent evolution of Omicron has led to numerous subvariants that exhibit high growth advantages over BA.5. Interestingly, mutations on their receptor-binding domain (RBD) converge on several hotspots, including R346, R356, K444, L452, N460 and F486. (3/n) pic.twitter.com/F1Hxazc9kr — Yunlong Richard Cao (@yunlong_cao) September 16, 2022

Sharing our investigation on the unprecedented convergent RBD evolution of BA.2.75 and BA.5 on sites including 346, 356, 444-446, 450, 460, 486, which have generated highly concerning variants such as BA.2.75.2, BR.1, BJ.1, and BQ.1.1. (1/n)https://t.co/itJGuLfW3y — Yunlong Richard Cao (@yunlong_cao) September 16, 2022

It said: allowing sars2 to circulate widely makes the virus mutate fast. Mutations that escape existing immunity have an evolutionary advantage. We have shortsightedly fostered sars2 to evade current vaccines. We need variant-proof vaccines and true public health measures. — 📖NY Times Bestselling Author Alisa Lynn Valdés 🖋 (@AlisaValdesRod1) September 17, 2022

We have to slow the spread as much as possible. Get the smartest people everything they need to find a “cure”. We need airborne mitigations. Everyone should be wearing N95s. We need media to start reporting factual news. We need govts to stop spreading/mutating this or we’re done — Sass (@sasswashere) September 17, 2022

Vznikla bezprecedentní konvergence RBD variant BA 2.75 a BA.5, z nichž vznikly vysoce znepokojující varianty BA.2.75.2, BR.1, BJ.1, and BQ.1.1.To, že jsme umožnili covidu volné šíření, znamenalo, že virus začal rychle mutovat. Mutace, které dokážou uniknout existující imunitě, mají evoluční výhodu. Krátkozrace jsme covidu umožnili, aby se vyhnul současným vakcínám. Je nutno vytvořit nové vakcíny, fungující proti všem novým variantám, a zásadní opatření na ochranu veřejného zdraví.Je nutno zpomalit šíření covidu co nejvice. Poskytněte chytrým lidem všechno, co potřebují, aby nalezli léčbu. Musíme omezit šíření covidu vzduchem. Všichni by měli nosit roušky N95. Média musejí začít přinášet věcné zpravodajství. Musíme přimět vlády, aby zastavily šíření a mutaci covidu, nebo je to náš konec.





