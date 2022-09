Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinští představitelé objevili "mučírnu" používanou ruskými vojáky

15. 9. 2022

Foto: V cele je vyryt na stěně Otčenáš v ukrajinštině



- Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo to, co jeho představitelé považují za "mučírnu" používanou ruskými jednotkami k zadržování ukrajinských zajatců v nedávno osvobozené Balakljii v Charkovské oblasti.



V cele je na stěně vyryt Otčenáš ukrajinštině.



Vzhledem k tomu, že doposud bylo znovu získáno přibližně 8 000 km2 , úřady opakovaně varovaly před hrůzami, které po sobě ruské jednotky pravděpodobně zanechaly. Po osvobození Kyjevské oblasti odhalily ukrajinské síly řadu válečných zločinů, včetně masových hrobů a mrtvol civilistů, které nesly známky mučení. Očekávají, že totéž najdou i v Charkovské oblasti.



Obyvatelé Balaklije řekli deníku Guardian, že s ruskými jednotkami, které se většinou zdržovaly na okrajích města, měli jen malé kontakty. Přestože žili téměř v informačním vakuu - s nejednotným telefonním signálem, bez mobilního internetu a wifi a po většinu období bez televize - a museli se obejít bez základních komunálních služeb a vyrovnávat se s rabováním ruských sil a terorem z ostřelování, nezažili scény mučení a poprav, které byly k vidění jinde v zemi.



Serhij Bolvinov, šéf Národního policejního vyšetřovacího oddělení Charkovské oblasti, však uvedl, že během okupace bylo zadrženo 40 lidí. Jeden z obyvatel řekl BBC, že ho Rusové drželi na městské policejní stanici více než 40 dní a mučili ho elektrickým proudem. Muž, identifikovaný pouze jako Artem, uvedl, že z ostatních cel slyšel výkřiky bolesti a hrůzy.



"Donutili mě držet dva dráty," řekl.



"Byl tam elektrický generátor. Čím rychleji to běžel, tím vyšší bylo napětí. Říkali: 'Když to pustíš, je s tebou konec'. Pak se začali vyptávat. Řekli, že lžu, a začali s tím točit ještě víc a napětí se zvyšovalo."



- Německo dodalo Ukrajině další čtyři protiletadlové zbraně Gepard a 65 chladniček, oznámila ve středu německá vláda. Další 4 jednotky Gepard nyní zvyšují celkový počet jednotek Gepard, které Německo poskytlo Ukrajině, na 24.



- Kremelské zdroje "se nyní snaží očistit [ruského prezidenta Vladimira] Putina od jakékoli odpovědnosti za porážku a místo toho viní ze ztráty téměř celé okupované Charkovské oblasti nedostatečně informované vojenské poradce," uvádí The Institute of the Study of War. V prohlášení, o němž informovala stanice CNBC, Institut uvedl, že "kremelští představitelé a propagandisté státních médií rozsáhle diskutují o příčinách ruské porážky v Charkovské oblasti, což je výrazná změna oproti jejich předchozímu způsobu informování o přehnaných nebo vymyšlených ruských úspěších s omezenými podrobnostmi".



- Vyhlídky na mír na Ukrajině jsou v současné době "minimální", uvedl generální tajemník OSN ve středu po telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Mám pocit, že k míru máme ještě daleko. Lhal bych, kdybych tvrdil, že k němu může dojít brzy," řekl Guterres a dodal: "Nedělám si iluze, v současné době jsou šance na mírovou dohodu minimální." Dodal, že ani příměří "není v dohledu".



- Ruský prezident Vladimir Putin se stále domnívá, že měl pravdu, když zahájil invazi na Ukrajinu, uvedl ve středu německý kancléř Olaf Scholz po 90minutovém telefonátu s ruským prezidentem. "Bohužel vám nemohu říci, že sílí dojem, že zahájit tuto válku byla chyba," řekl Scholz na tiskovém brífinku.



V úterním telefonátu s Putinem Scholz vyzval ruského vůdce, aby usiloval o diplomatické řešení "založené na příměří, úplném stažení ruských sil a respektování územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny".



Odchod ruských vojsk z Ukrajiny je jedinou cestou, jak "mít v regionu šanci na mír", řekl Scholz ve středu.



- Osm ruských raket, které kolem 17. hodiny místního času zasáhly Kryvyj Rih, bylo namířeno na vodní stavby a způsobilo škody, takže hladina řeky Inhulec nyní stoupá a vážně ohrožuje město. To odpovídá obavám Ukrajiny, že Rusko bude i nadále útočit na ukrajinskou infrastrukturu jako odplatu za úspěch při znovuzískávání okupovaného území. Kryvyj Rih je rodným městem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



- Od 6. září osvobodily ukrajinské jednotky asi 388 sídel, přibližně 8 500 km2 a asi 150 000 lidí. Jedná se o aktualizované údaje, které poskytla Hanna Maliar, náměstkyně ukrajinského ministra obrany, která vysvětlila, že čísla neustále upřesňuje, protože situace je dynamická.



Mezitím na těchto nedávno osvobozených územích úřady pracují na obnovení normálního života, což je vzhledem k devastaci, kterou po sobě ruská vojska zanechala, náročný úkol. V Balakliji nejde elektřina, voda a plyn je jen v části města, uvedla Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace. Ukrajinské státní železnice však dnes mohly do zdejší stanice zkušebně vypravit vlak.



- Ruské jednotky se vrátily do Kreminny, města v Ruskem okupované Luhanské oblasti, které bylo včera "zcela prázdné", uvedl Serhij Hadai, gubernátor Luhanské oblasti, a strhali ukrajinské vlajky, které místní partyzáni vyvěsili na oslavu. Včera se podobná situace stala i ve Svatove - ruské jednotky odešly, ale po nějaké době se vrátily, řekl Hadai. Ruské jednotky včera opustily také Starobilsk, další město v Luhanské oblasti, ale zatím se nevrátily.



- Osm ruských raket, které kolem 17. hodiny místního času zasáhly Kryvyj Rih, bylo namířeno na vodní stavby a poškození staveb nyní způsobuje zvýšení hladiny řeky Inhulets, což představuje vážnou hrozbu pro město, uvedli úředníci.



"Ruská vojska vyslala na hydrotechnické stavby maximální počet svých zbraní," uvedl na Telegramu Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře. "Cíl je zřejmý - pokus o vytvoření mimořádné situace. Není pro ně důležité, zda lidé zůstanou bez vody nebo zda město bude ve vodě."



"Je to teroristický čin proti našim lidem, proti konkrétnímu městu."



"Potřebují naši paniku, ve které bude obtížné přijímat rozhodnutí. Takže nepropadejte panice," řekl Tymošenko. "Služby už odstraňují následky raketových úderů a vojenská správa koordinuje práci na místě. Hlavní je, že mezi civilním obyvatelstvem nejsou žádné oběti. Zbytek obnovíme."



Kryvyj Rih je lidnaté město v Dněpropetrovské oblasti ve střední Ukrajině. Je to rodné město ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.





Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve středu oznámil, že ruské síly zasáhly civilní infrastrukturu více než 15 sídel v Luhanské, Dněpropetrovské, Chersonské a Mykolajivské oblasti.



"Celkem bylo během dnešního dne napočítáno osm raketových, čtyři letecké údery a 15 ostřelování z nepřátelských praporních palebných systémů," uvedl generální štáb na Telegramu.





- Nově osvobozená území Charkovské oblasti čeká ještě hodně práce, uvedla Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace.



"Odminování nejdůležitějších objektů kritické infrastruktury města začalo již dnes, aby mohly pracovat další záchranné a komunální služby, které obnoví bezpečné a normální životní podmínky pro obyvatele," uvedli úředníci.





