Rychlý přechod na zelenou energii do roku 2050 by mohl světu ušetřit nejméně 12 bilionů dolarů

15. 9. 2022

V úterý zveřejněný recenzovaný výzkum týmu z Oxfordské univerzity ukazuje, že přechod na 100% čistou energii během příštích tří desetiletí by mohl ušetřit nejen životy a planetu, ale také 12 bilionů dolarů. Studie, publikovaná v časopise Joule, přichází v době, kdy vědci nadále varují před dopady fosilních paliv na klima a zdraví a kdy se vlády smluvních stran Pařížské dohody připravují na listopadový summit v Egyptě COP27, píše Jessica Corbett.

"Panuje mylná představa, že přechod na čistou, zelenou energii bude bolestivý, nákladný a bude pro nás všechny znamenat oběti - ale to je prostě špatně," uvedl v prohlášení oxfordský profesor a spoluautor studie Doyne Farmer. "Náklady na obnovitelné zdroje energie mají již několik desetiletí klesající tendenci."



"V mnoha situacích jsou již nyní levnější než fosilní paliva a náš výzkum ukazuje, že v následujících letech budou levnější než fosilní paliva téměř ve všech oblastech. A pokud přechod urychlíme, budou levnější ještě rychleji," vysvětluje Farmer.



Farmer také zdůraznil, že v současné době svět čelí současně inflační krizi, krizi národní bezpečnosti a klimatické krizi, které jsou způsobeny naší závislostí na drahých, nejistých, znečišťujících fosilních palivech s kolísavými cenami.



"Tato studie ukazuje, že ambiciózní politiky, které by co nejrychleji dramaticky urychlily přechod na čistou energii, jsou nejen naléhavě nutné z klimatických důvodů, ale mohou světu ušetřit biliony budoucích nákladů na energii, což nám zajistí čistší, levnější a energeticky bezpečnější budoucnost," říká výzkumník.



Hlavní autor studie Rupert Way upozornil, že "minulé modely předpovídající vysoké náklady na přechod na bezuhlíkovou energetiku odrazují společnosti od investic a znervózňují vlády při stanovování politik, které urychlí přechod na ekologickou energetiku a sníží závislost na fosilních palivech."



Výzkumníci ve svém článku píší: "Používáme přístup založený na pravděpodobnostních metodách předpovídání nákladů, které byly statisticky ověřeny zpětným testováním více než 50 technologií. Vytváříme pravděpodobnostní prognózy nákladů na solární energii, větrnou energii, baterie a elektrolyzéry, které jsou podmíněny jejich nasazením. Tyto metody používáme k odhadu budoucích nákladů energetického systému a zkoumáme, jak se nejistota technologických nákladů šíří do systémových nákladů ve třech různých scénářích."



První scénář, který nazývají "rychlý přechod", by zahrnoval konec fosilních paliv do roku 2050; tato cesta by podle jejich odhadu ušetřila světu 12 bilionů dolarů. Druhý scénář, neboli "pomalý přechod", by zahrnoval přechod na čistou energii přibližně do roku 2070. Třetím scénářem je "žádný přechod", což znamená, že energetickému systému by nadále dominovala fosilní paliva.



"Ve srovnání s pokračováním systému založeného na fosilních palivech," uvádí studie, "rychlý přechod na zelenou energii pravděpodobně povede k celkovým čistým úsporám ve výši mnoha bilionů dolarů - a to i bez započítání škod na klimatu nebo vedlejších přínosů klimatické politiky."



"Ještě před několika lety se věřilo, že nulová spotřeba do roku 2050 bude tak nákladná, že se sotva považovala za věrohodnou, ale nyní i ty nejpesimističtější modely připouštějí, že je zcela na dosah," poznamenává Way. "Urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie je nyní tou nejlepší volbou nejen pro planetu, ale i pro náklady na energii."



Studie byla zveřejněna ve stejný den jako nová zpráva OSN, která slovy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese "ukazuje, že dopady na klima směřují do neprobádaných oblastí zkázy“.

