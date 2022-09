Není to státník, spletli jsme se

19. 9. 2022 / Petr Haraším

Dnem, kdy Putin vypálil první salvu na Ukrajinu, začala válka. V té třídenní operaci Rusko katastrofálně ukázalo, že není silné, že je slabé a že na Ukrajině páchá genocidu. Jenže onoho dne začala i válka jiná. Válka zvaná zvyšování cen kvůli válce na Ukrajině. Inflace se rozletěla a stále letí. V cenové válce strana napadených odběratelů nemá moc šancí se bránit fosilnímu útoku z cenových děl.



Firmy prodchnuté a naplněné ideálem komunistických nákladů ze společného a kapitalistických zisků pro jednoho se rozhodly, že jim ten sráč Putin zase jednou dobře poslouží.



Ruská rašistická armáda se zastavila, zastavila, obrátila a prchá s jekotem. Ruská rašistická armáda se zastavila, zastavila, obrátila a prchá s jekotem.

Neoliberální armáda maximálních cen kontra vládní baterie minimálních platů se zastavit nehodlá. Raději rozbijí vlastní státy, rozdrtí je na padrť, spláchnou obyvatele do stoky, než by akceptovali nastalý stav věcí a na Putinově válce nevydělávali nemravné zisky. Danit olbřímí zisky neradi a udělají vše, aby nemuseli státu odvést ani korunu. S výsměchem, že jinak nelze, pochopte!



Po Velké válce i po Druhé světové válce se společnost velmi nelichotivě dívala a mnohdy nejen dívala na lichváře, keťasy a černé trhovce. Nová demokracie nerada viděla, když si lumpové kšeftují s nedostatkovým zbožím.



Dnes jsou naopak tito moderní lichváři a keťasy členy podnikatelských komor a dokonce i vlád, postavičkami v Poslanecké sněmovně, Senátu a v prezidentské kanceláři. Dnes jsou fosilní kmotři zváni hrdinové světla a tepla. Jsou zváni osobnostmi roku, stali se nejbohatšími, kteří své těžce nabyté majetky vytloukli z obyvatel této země za potlesku zákonodárců.



Před zlodějem můžete utéct, před zlodějem, kterého podporuje stát, neutečete.

Pochod těchto šmejdů ve službách státu dokonale pokryl profesor Fiala. Fiala Petr, s kterým bude mít občanstvo České republiky navždy už spojeno, že „projebal„ stát. a projebal jej dokonale a dočista. Profesor se rád vidí v sáčku báječného intelektuála, kdy na stupínku mlátí pusou prázdnou slámu a vysílá k poddaným vášnivé signály. Nabízí řešení děravější než děravost sama, aby jej nazítří odvolal a nabídl řešení nové. Řešení skoku na sociální trampolíně přímo do náručí české exekutorské mafie. Všiml si snad někdo, že by český stát v těžké chvíli pro občany, udělal něco proti této státní mafii?

Řešení se opět našlo. Bohužel to není řešení pro, ale proti. Podnikatelský dobytek z devadesátek kouká, jak jim dnešní vláda vyfoukla tehdejší prvenství v ždímání společnosti. Kožený pláče, Mrázek by plakal, Langer pláče, Šlouf by plakal. Klaus přímo zuří a Teplý I Babiš lkají, že to tehdy v Devadesátkách měli složité.

Po otálení od února až do začátku září, kdy bylo vše dávno vyřešeno, nikdo přeci nepropadne až na dno a komu se to nelíbí, ten je kobliha a proruský troll, se ze dne na den situace změnila k nepoznání. Zjistili jsme, že jsme zase soudruzi z vlády udělali chyby. Neuvědomili jsme si, nevěděli jsme a netušili jsme kolik stojí elektřina na burze, z které nikdy nesmíme odejít. A jak jsme byli překvapeni, že cena už není 200 euro, nikdo nám neřekl. S naprostou hrůzou jsme zjistili, že úsporný tarif neuspoří nic, když za MWH si distributoři počítají až 17 tisíc. A proč by to nedělali, když profesor a vláda spali?

Abychom neklepali ruskou kosu, aby nám jedna firma za druhou nezavíraly vrátka a lid nemrzl více než Nastěnka pod stromečkem, tak Hříbeček Zajíček vymyslel strop. Všichni se teď budeme klanět a hřbet ohýbat před soukromými výrobci elektřiny a distributory, kteří jako loupežníci s Babou Jagou vyžerou český háj od Jablunkova, přes Orlovou až po Aš. A vládní Marfušové vedení za tučnou pracičku fosilními oligarchy se zabalí do teplého kožichu z lidského neštěstí, popijí teplého mlíčka vyceděného z peněženek spodiny a napráskají kolektivně Mrazíkovi, protože ten za vše může.

Večer se nás, natvrdlé občany České republiky pokusí obalamutit profesor Fiala státní řečí. Pokud spustí oblíbenou písničku Putin, Babiš my ne, my za nic nemůžeme, tak za týden ve volbách nastane situace s názvem „Ne děkujeme a zmizte“! aktuální volební výsledky jsou skličující.



Vládní usurpátor obsadil až třetí místo a krom dehonestovaných pirátů se členové koalic pomalu a definitivně vytrácejí. Vláda nekoná a myslí si, že ji to projde.



Neprojde a vážně nevím, jak by dnes situaci mohli napravit. Naivními floskulemi na téma, kdo jiný než my a za námi je jen Babiš a Putin, proto nám odpusťte, to neprojde. Soupeř je velmi silný a vláda jej denně posiluje. Bylo velmi idiotské zkoušet napravit stav po vládě Babiše politikou kmotrů z devadesátek.



Bude nás mrzet, že se Babiš s Okamurou ujmou vlády a bude nás mrzet, že státní dluh naroste minimálně o bilion korun, které věnujeme fosilním mašíblům a distributorským šmejdům. Pak budeme čekat na další Samet a jen doufám, že tehdy v budoucnu už to Česku žádná ODS nezkazí.

Psáno před večerním projevem premiéra Fialy.

