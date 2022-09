Vládní "boj" s energiemi

22. 9. 2022 / Filip Pertold

Co se podle mého soudu povedlo a co méně

1. Určitě je pokrok s příspěvkem na bydlení a jeho rozšíření pro širší spektrum lidí. Podařilo se zavést on-line žádosti, od října se zvýší normativy zásadním způsobem. Navíc se zvýšily víc pro menší domácnosti. Též se podařilo zjednodušit reportování výdajů na služby. Nicméně stále není jasné, zda se i zvýší prostupnost úřadů práce. Velká otázka do podzimu. V komunikaci vzali za své tuto dávku nejen ministrpráce a sociálních věcí, ale i ministr financí a premiér. V Česku nevídaná věc. Pevně doufám, že se časem podaří i nastavit podlahy, tedy minimální výši příspěvku.

2. Přestože jsem kritizoval oněch 5000 na dítě, tak to byl užitečný experiment, i když tedy hodně drahý. Nejnovější data ukazují, že si o něj zažádalo 85 procent všech co mají nárok. To znamená, že žádné stigma z dávek v Česku není, stačí to udělat on line a dostatečně jednoduché. Dobrá inspirace pro další dávky.



3. Všichni chválí zastropováni cen energií. Já tam vidím zatím jen velká rizika. Pokud se nenastaví objemové limitu, bude to jen podpora bohatých s dvěma bazény na úkor malých domácností. A všichni můžeme jen doufat, že odejmutí břímě tržní nejistoty nebude znamenat nižší ochotu šetřit. Další riziko vidím na straně dodavatelů, kteří budou kompenzováni za rozdíl mezi mezi stropem a nějakou tržní cenou. Jenže některý dodavatel se zajistil a jiný ne. Co pak? Tam si myslím vzniká obrovský potenciál nekonečné díry do státního rozpočtu.



4. Strop logicky nemohl být nastaven moc nízko, protože je pro všechny stejný a pro jakýkoliv objem spotřeby. Pokud budou náklady oněch 130 mld, stejně to znamená, že budeme hledat další miliardy pro pomoc chudým. To znamená další miliardy navíc. Velmi podobný koncept jako u zrušení zdanění superhrubé mzdy. Tam se provařilo 100 miliard.



5. Je skvělé, že nám EU zabránila dát stropy pro velkoodběratele, přestože by to chtěli. Ti totiž musí mít silnou motivaci odebírat mimo špičku a to všude v Evropě. Jinak hrozí eskalace cen a obrovské náklady pro státní rozpočty.



Na závěr: Jeden z údajných důvodů, proč nemůžeme mít inteligentnější systém stropů, jsou zastaralé IT systémy v ČEZu. Pokud je to pravda, tak už můžeme s jistotou konstatovat, že nikým nevolení IT systémy jsou důležitější než zvolení politici. V případě úřadů práce to platí určitě. To by jistě VK st. nenapadlo...

