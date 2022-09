Ruská agrese na Ukrajině: Kreml popírá, že by Rusové utíkali, aby se vyhnuli službě v armádě, ale lety z Ruska jsou vyprodané a na hranicích se tvoří fronty

22. 9. 2022

- Kreml popírá, že by ruští muži utíkali, aby se vyhnuli boji ve válce



Kreml odmítl zprávy o exodu ruských mužů v bojovém věku poté, co Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, jako "přehnané".



Údaje o prodeji letenek však ukazují, že lety z Moskvy do hlavních měst Gruzie, Turecka a Arménie, tedy do všech destinací, které umožňují Rusům vstup bez víz, byly vyprodány během několika minut po Putinově středečním oznámení.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na pravidelném brífinku s novináři odmítl popřít zprávy ruských médií, že někteří demonstranti proti mobilizaci zadržení v noci na středu dostali povolávací rozkazy. Řekl: "To není v rozporu se zákonem."

- Rusům prchajícím před mobilizací nařízenou Vladimirem Putinem nebude Česká republika vydávat humanitární víza, uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský.



Lipavský řekl: "Chápu, že Rusové utíkají před stále zoufalejšími rozhodnutími Putina. Ale ti, kteří utíkají ze své země, protože nechtějí splnit povinnost uloženou vlastním státem, nesplňují kritéria pro udělení humanitárních víz.



Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová však ve čtvrtek naznačila, že ruští dezertéři mohou v Německu získat ochranu.

- Protesty proti povolávacím rozkazům v Dagestánu:

Possibly some draft protests bubbling in Dagestan. Reportedly footage of locals blocking a federal highway in Babaiurt. https://t.co/NkqagMfa4G — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 22, 2022





- Lavrov odešel ze zasedání Rady bezpečnosti OSN



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odešel ze zasedání Rady bezpečnosti OSN poté, co obvinil Ukrajinu a její západní spojence z "beztrestnosti" v Donbasu.



Ukrajina a její spojenci se nám snaží "vnutit zcela jiný příběh o ruské agresi", tvrdil Lavrov.



Britský ministr zahraničí James Cleverly vystoupil na zasedání rady po Lavrovově projevu, kde uvedl, že Spojené království bude Ukrajinu podporovat po celou dobu a tak dlouho, jak to bude nutné.



Cleverly uvedl, že Rusko se snaží "svalit vinu na ty, kdo sankce uvalují", a že "každým dnem jsou ničivé důsledky ruské invaze jasnější".



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve svém projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil Vladimira Putina, že "před našima očima" "rozbil" mezinárodní řád.



Ruský prezident přilil "olej do ohně" vyhlášením mobilizace a plánováním "referend" na okupovaném ukrajinském území a za své činy se musí zodpovídat, řekl Blinken.



Podle Blinkena je zásadní ukázat, že "žádný národ nemůže překreslovat hranice jiného národa silou", a dodal: "Pokud tuto zásadu nebudeme bránit, když ji Kreml tak flagrantně porušuje, vyšleme agresorům všude na světě vzkaz, že ji mohou také ignorovat."





- Prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan uvedl, že existují "rozumné důvody" domnívat se, že na Ukrajině byly spáchány zločiny spadající do jurisdikce soudu.



V projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN Khan uvedl, že prioritami vyšetřování ICC jsou úmyslné útoky na civilní objekty a transfer obyvatelstva z Ukrajiny, včetně dětí.





- Několik hodin poté, co Vladimir Putin šokoval Rusko vyhlášením první mobilizace od druhé světové války, dostal Oleg do poštovní schránky povolávací rozkaz, který mu nařizoval, aby se vydal na cestu do místního náborového střediska v Kazani, hlavním městě republiky Tatarstán.



Jako 29letý seržant ruských záloh Oleg řekl, že vždy věděl, že v případě vyhlášení mobilizace bude první na řadě, ale doufal, že nebude nucen bojovat ve válce na Ukrajině.



"Když jsem dostal povolávací rozkaz, sevřelo se mi srdce," řekl. "Ale věděl jsem, že nemám čas si zoufat."



Rychle si sbalil všechny věci a rezervoval si jednosměrnou letenku do Orenburgu, města na jihu Ruska poblíž hranic s Kazachstánem.



"Dnes v noci pojedu přes hranice," řekl v telefonickém rozhovoru ve čtvrtek z letiště v Orenburgu.



"Nemám tušení, kdy do Ruska znovu vkročím," dodal s odkazem na trest vězení, který ruským mužům hrozí za vyhýbání se odvodu.



Oleg uvedl, že opouští svou ženu, která má příští týden porodit.



"Přijdu o nejdůležitější den svého života. Ale prostě nedovolím, aby ze mě Putin udělal zabijáka ve válce, které se nechci účastnit."



Rozhodnutí Kremlu vyhlásit částečnou mobilizaci vedlo ke spěchu mužů ve vojenském věku opustit zemi, což pravděpodobně v příštích dnech a týdnech vyvolá nový, možná bezprecedentní odliv mozků.



- Finská vláda zvažuje způsoby, jak prudce omezit ruskou turistiku a tranzit přes Finsko, uvedla premiérka země Sanna Marinová.



Její vyjádření přišlo poté, co finská pohraniční stráž uvedla, že provoz přijíždějící na východní hranici země "zesílil" přes noc poté, co Vladimir Putin nařídil částečnou vojenskou mobilizaci.



Ve středu přes východní hranici země přijelo do Finska přibližně 4 824 Rusů, což je o 1 691 více než ve stejný den minulého týdne, uvedla.



- Ruští dezertéři prchající před mobilizací nařízenou Vladimirem Putinem mohou získat ochranu v Německu, uvedla německá ministryně vnitra



- Lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkēvičs po včerejším vyhlášení Putinovy mobilizace prohlásil, že jeho země, která sousedí s Ruskem, neposkytne Rusům prchajícím před mobilizací útočiště z "bezpečnostních důvodů".



- Provoz na ruských hraničních přechodech s Finskem a Gruzií prudce vzrostl poté, co vyhlášení mobilizace Vladimírem Putinem vyvolalo obavy, že muži v bojovém věku budou povoláni do bojů na frontě na Ukrajině. Ceny jednosměrných letenek z Moskvy do nejbližších zahraničních míst vzrostly nad 5 000 dolarů, přičemž většina letenek byla na nadcházející dny zcela vyprodána. Fotografie ukazovaly dlouhé fronty na hraničních přechodech s Finskem a Gruzií.



- Peskov popřel zprávy, že nezveřejněná klauzule v dekretu prezidenta Putina o částečné mobilizaci předpokládá, že do bojů na Ukrajině bude zařazen 1 milion záložníků. "Je to lež," řekl Peskov v reakci na zprávu listu Novaja Gazeta, který citoval nejmenovaného ruského představitele, podle něhož je skutečným plánem vlády povolat 1 milion lidí. Minulý týden Peskov tvrdil, že žádná mobilizace nebude.



- Polsko po obavách z bojů v okolí ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny rozdalo regionálním hasičským sborům jodové tablety, které mají být podávány lidem v případě radioaktivního ozáření. Náměstek ministra vnitra Błażej Poboży uvedl, že se jedná o "rutinní, preventivní opatření" na ochranu lidí v případě situace, "ke které, doufám, nedojde".



R- uská národní letecká společnost Aeroflot uvedla, že lidem, kteří nemohli letět podle plánu, vrátí peníze, pokud byli povoláni v rámci mobilizace Vladimira Putina.



- Kreml popřel zprávy nezávislého zpravodajského serveru Novaja Gazeta Europe, že nezveřejněná klauzule v dekretu prezidenta Vladimira Putina o částečné mobilizaci předpokládá, že do bojů na Ukrajině bued odveden milion záložníků



"Je to lež," řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov agentuře RIA Novosti.



Informace se opírá o sedmý odstavec Putinova dekretu, který je ve veřejných verzích redigován a označen pouze jako "pro úřední potřebu".







Sedmý bod je v dokumentu skrytý, což přitáhlo pozornost novinářů. Jak vysvětlil Peskov, tento odstavec je určen pro služební potřebu, takže jeho obsah nemůže prozradit. Mluvčí upřesnil, že jde o počet branců.







Zdroj v angličtině ZDE

