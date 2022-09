Ruská agrese na Ukrajině: Začíná "hlasování" v "referendu" o připojení okupovaných ukrajinských regionů k Rusku

23. 9. 2022

čas čtení 8 minut



- Ruská státní média informují, že v některých regionech Ruskem okupovaných území Ukrajiny, kde Putin tento týden vyhlásil referenda, začalo hlasování.



Agentura TASS uvádí, že "hlasování začalo v 8:00 v DLR a LLR, jakož i v Chersonské oblasti a na osvobozených územích Záporožské oblasti".



Ukrajina a Západ "referenda" odsoudily jako nezákonná a jako "podvod".



Podle ruské státní tiskové agentury Tass budou muset obyvatelé ve východních oblastech Doněcka a Luganska - o nichž Putin před invazí tvrdil, že jsou "nezávislé" na Ukrajině - odpovědět, zda podporují vstup své "republiky do Ruska".



Hlasovací lístky v Chersonské a Záporožské oblasti obsahují otázku: "Jste pro odtržení od Ukrajiny, vytvoření nezávislého státu regionem a jeho připojení k Ruské federaci jako subjektu Ruské federace?".



Hlasy by první čtyři dny sbíraly Ruskem vybrané orgány, které by chodily od dveří ke dveřím, a poslední den, v úterý, by byly otevřeny volební místnosti.



Referendum bylo Ukrajinou a Západem odsouzeno jako fraška, podvod a nezákonnost. Připomínají referendum z roku 2014, které vedlo k připojení Krymského poloostrova na Ukrajině k Rusku. Toto hlasování - mezinárodně kritizované jako zmanipulované - mělo oficiální výsledek 97 % ve prospěch formální anexe.

- Prezident Volodymyr Zelenskij se ve svém čtvrtečním večerním projevu obrátil přímo na Rusy a vyzval je, aby protestovali, bránili se nebo utekli. Ti, kteří tak neučinili, "jsou již spoluviníky všech těchto zločinů, vražd a mučení Ukrajinců. Protože jste mlčeli," řekl.



"Za šest měsíců v této válce zemřelo 55 000 ruských vojáků. Desetitisíce jsou zraněné a zmrzačené. Chcete víc? Ne? Tak protestujte. Bojujte. Utečte. Nebo se vzdejte ukrajinského zajetí. To jsou možnosti, jak přežít.



Rozhodnutí Ruska o mobilizaci je upřímným přiznáním, že jejich pravidelná armáda, která byla po desetiletí připravována na ovládnutí cizí země, neobstála a rozpadla se. A nyní, v důsledku mobilizace, není válka Ruska proti Ukrajině pro většinu ruských občanů něčím v televizi nebo na internetu, ale něčím, co vstoupilo do každé ruské domácnosti."



- Řada ruských médií nyní informuje o zahájení hlasování v "referendech" v Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti.



Luhanský starosta Sergej Hajdaj v příspěvku na Telegramu prohlásil, že ruské síly nutí obyvatele k hlasování a zakazují jim opustit oblast.



"Podle dostupných informací vytvářejí okupanti ozbrojené skupiny, které obcházejí domy a nutí lidi k účasti na takzvaném referendu," uvedl.



V některých podnicích podle něj "ti, kteří se hlasování nezúčastní, budou automaticky propuštěni z práce". Jinde "úřady zakázaly místním obyvatelům opustit město mezi 23. a 27. zářím".



Tajemník záporožské městské rady Anatolij Kurtev v pátek uvedl, že "příprava a konání tzv. referenda... se zintenzivnily".





"Místním obyvatelům jsou slibovány peněžní odměny a vybavení domácnosti za poskytnutí pasových údajů a získání občanství Ruské federace," uvedl.







- Odvody, které v Rusku probíhají, "pravděpodobně nevytvoří efektivní vojáky a vyvolávají značnou domácí zápornou reakci zatímco přinášejí minimální prospěch", uvedl thinktank Institute for the Study of War ve svém nejnovějším hodnocení ruské útočné kampaně, které bylo zveřejněno před několika hodinami.

- Generální tajemník OSN António Guterres důrazně pokáral Rusko za "zcela nepřijatelné" jaderné hrozby. V projevu na začátku zasedání Rady bezpečnosti OSN den poté, co Putin zvýšil výhrůžky při své invazi na Ukrajinu, Guterres uvedl, že plány Moskvy na anexi částí Ukrajiny jsou "porušením Charty OSN a mezinárodního práva".





Podle zpráv ISW již ruské úřady začaly porušovat své závazky omezit odvody na muže s vojenskou zkušeností a neodvádět ruské studenty. Záběry z Ruska ukazují, jak vojenská policie stahuje studenty z vyučování, údajně kvůli mobilizaci, uvádí ISW. V Moskvě se po Putinově vyhlášení mobilizace sešly stovky lidí, aby protestovaly. Policisté údajně začali všem zadrženým dávat oznámení o odvodu."Těžkopádný přístup Kremlu k mobilizaci vyvolává v celém Rusku hněv a nedůvěru veřejnosti," píše ISW.Luhanská, Doněcká, Chersonská a Záporožská oblast představují přibližně 15 % ukrajinského území. Hlasování v nich má probíhat od pátku do úterý. Výsledky jsou považovány za předem rozhodnuté ve prospěch anexe a Ukrajina a její spojenci již dali najevo, že výsledky neuznají.NATO odsoudilo plány na uspořádání "referend" o připojení k Ruské federaci v Ruskem okupovaných regionech na Ukrajině a označilo je za "zjevné pokusy Moskvy o dobytí území". Podle aliance nemají tato "falešná referenda" žádnou legitimitu. Západ plány na referenda široce odsoudil jako nelegitimní a jako předstupeň nezákonné anexe.Ukrajinský prezident to řekl ve svém čtvrtečním projevu: "55 000 ruských vojáků zemřelo za prvního půlroku války. Chcete více mrtvých? Ne? Pak protestujte, braňte se, utečte nebo se vzdejte" ukrajinské armádě.Kreml odmítl zprávy o útěku ruských mužů v bojovém věku jako "přehnané". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov rovněž popřel zprávy o tom, že nezveřejněná klauzule v Putinově mobilizačním dekretu předpokládá, že do bojů na Ukrajině bude odveden 1 milion záložníků. "Je to lež," řekl Peskov v reakci na zprávu listu Novaja Gazeta.Po vyhlášení mobilizace, které vyvolalo obavy, že muži v bojovém věku budou povoláni na frontu na Ukrajině, se prudce zvýšil provoz na ruských hraničních přechodech s Finskem a Gruzií. Ceny jednosměrných letenek z Moskvy do nejbližších zahraničních míst vzrostly nad 5 000 USD a většina letenek byla na nejbližší dny vyprodána. Na fotografiích jsouj dlouhé fronty na hraničních přechodech s Finskem a Gruzií.V reakci na to finská premiérka uvedla, že její vláda zvažuje způsoby, jak prudce omezit ruský cestovní ruch a tranzit přes Finsko. "Vůle vlády je zcela jasná: domníváme se, že ruská turistika [do Finska] musí být zastavena, stejně jako tranzit přes Finsko," řekla novinářům Sanna Marinová.uvedla CNN. Podle dvou zdrojů obeznámených s americkými a západními zpravodajskými službami, které hovořily se CNN, přímé rozkazy ruského prezidenta generálům "naznačují nefunkční strukturu velení".uvedl ve čtvrtek šéf ukrajinské vojenské rozvědky. Ve středu Ukrajina oznámila výměnu rekordního počtu 215 vězněných vojáků s Ruskem, včetně bojovníků, kteří vedli obranu mariupolských oceláren Azovstal, jež se staly ikonou ukrajinského odporu.uvedl provládní deník.Za propuštěním pěti Britů, které Rusko spolu se dvěma Američany, Maročanem, Chorvatem a Švédem ve středu propustilo do Saúdské Arábie, stálo velké diplomatické úsilí.