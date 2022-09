Rusko: Zastřelen velitel vojenského odvodního střediska

26. 9. 2022

Na tomto videu natočeném v městě Úst-Ilimsk v Irkutské oblasti zastřelil muž velitele místního vojenského odvodního střediska. Velitel zemřel.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.



Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.



The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022

Velitel Alexandr Jelisejev byl zblízka zastřelen čtyřmi výstřely. Vrahem je Rus Zini, narozen 1997, odvedenec. Rozhodl se, že vězení je lepší než zemřít na Ukrajině.



V Rusku byly mezitím podpáleny desítky vojenských odvodních středisek. Počet požárů vzrostl od doby, kdy Putin vyhlásil mobilizaci. Od února bylo v Rusku podpáleno 54 vojenských odvodních středisek, 17 z nich za posledních pět dní.



The protest in #Russia is gradually radicalizing. Mediazona estimates that since February, there have been 54 attacks on military enlistment offices and administrations in various regions, 17 of them in the past five days.

The photo shows the enlistment office of Nizhnevartovsk. pic.twitter.com/leakgq0UDd — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022











Víc než 260 tisíc mužů podle listu Novaja Gazeta uprchlo z Ruska po vyhlášení částečné mobilizace. List se odvolává na zdroj blízký Kremlu, který cituje statistiky tajné služby FSB. — ČT24 (@CT24zive) September 26, 2022



Dagestánci dali úřadům hodinu na propuštění všech zatčených demonstrantů:

The Dagestanis gave an hour to authorities to release all the detainees



Local publics are already warning the Russian authorities about the consequences of detaining people at rallies pic.twitter.com/LSrZBeu86C — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 25, 2022







Ruský odvedenec se podpálil, aby nemusel do války. Je v nemocnici s popáleninami:

A mobilized man set himself on fire not to participate in the war.



The man was taken to hospital with burns. pic.twitter.com/K3xYX0VA29 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022



















