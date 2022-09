Covide, kovide, fakt nemůžu volit?

23. 9. 2022 / Petr Haraším

Ani já jsem nakonec neodolal a ten covid jsem pořídil. Dobrá cena, skvělý marketink, na skladě tuny spokojených virů a vlastenecká fronta doporučuje. Přečkal jsem veškeré snažení Babišovy vlády, přečkal jsem i divoký nástup Fialovy zodpovědné vlády s podivným ministrem Válkem. Nepřečkal jsem až situaci, kdy vláda pod vedením brněnských profesorů totálně rezignovala na cokoli spojené s ochranou proti šíření zbraní hromadného smrkání, kašlání a chrmlání.

Rouška, respirátor, sociální distanc i cokoli proti šíření už u nás nemá místo. Není se pak čemu divit, že covid můžete nakoupit prakticky kdekoli, od kohokoli a kdykoli. což také statistiky i praktický lékař potvrzují.

Ač se statečně chráníte čtvrtou dávkou a ochrannými pomůckami, smůla, společnost už na prevenci nevěří. Individuálně jsem udělal vše, kolektivně se udělalo bác.





Dle mého pondělního poznatku se covid potvrdí u praktického lékaře jen antigenním testem. Je to rychlé, trocha slz a už z iPhone tajemný hlas praví, že jsem pacient covidový, v izolaci umístěný a volebního práva zbavený. To o tom zbavení hlas sice neříkal, to říkal jiný hlas, hlas vládní, hlas ministra Válka. Na PCR vyšetření podezřelého pacienta nikdo přes sedmero hor a devatero řek nežene. Fakt teď nevím, jestli v Česku zjišťujeme, jaký covidový mutant zrovna dominuje. A když to nevíme, není to náhodou špatně?







Jelikož patřím do rizikové skupiny s oslabenou imunitou, dostalo se mi požehnání užít antivirotikum Lagevrio. Bylo potřeba si proň trochu dál zajet, ale naštěstí poslední kousek na svého pacienta poslušně čekal. Účinek léku byl velmi rychlý a covid i s příznaky prchl téměř okamžitě. Alespoň v tomto se dá hodnotit práce ministerstva na pěkné dvě mínus. Antivirotikum Paxlovid ještě není dostupné, takže dvě mínus.





Tady chvála ministerstva potažmo vlády končí. Dál vláda už jen selhává. Nikdo nic neví, možná, snad, udělejte, jak chcete, vaše starost. Karanténa neexistuje. Covid pacientovi je doporučena sedmidenní izolace, kterou nikdo a nijak nekontroluje, takže vlastně žádná není. Ochranné pomůcky jsou minulostí, stát je nepožaduje, nevyžaduje a nijak nekontroluje. Ve škole nevědí, jestli má dítě z covidem naplněného prostředí ráčit do školy, nebo má ráčit zůstat neráčit.







Pokud nemá jedinec příznaky, tak může vesele šířit vir plnými doušky, dítka ve školách, dospělí v práci. A jaké jsou vlastně příznaky covidu Omikron? Bolest v krku, bolest hlavy, ucpaný nos a kašel, chraplavý hlas či závrať. Příznaky na podzim zcela běžné a zcela nerozpoznatelné od jiných nemocí.







V klidu a bez omezení tedy pilně a hotově čekáme na pověstného mutantního Sekáče Omegu, který se s imunitou už nezakoktá.





Vlastně jedno omezení máme. Ministr Válek se rozhodl, že zaválí a nakázal nakaženým nákazou, ať mu do uren nelezou. Ať mu tam nelezou ani podezřelí s příznakem nákazy covidem. A že na podzim těch příznaků je víc než dost, což vypadá na velký zásah do voleb. Ani urna putovní tentokráte nevyrazí k lidem v izolaci. Stejně by nevolili dobře, tak co! Lidé v izolaci mají překážku ve výkonu volebního práva, a tudíž dobře jim tak. Starším lidem a lidem s omezenou imunitou se doporučuje ve volební místnosti odstup a ochranný respirátor. Ostatním se doporučuje řídit se pravidly šíření dle návodu z ministerstva.







Inu, a já teď nevím, zda mám být poctivým občanem dbajícím zákona a poprvé nevyrazit k volbám vykonat základní ústavní právo volební. Možná se skryji pod čepici, ovážu šálem i šálkem, nasadím roušku i s respirátorem, ustrojím zamaskovaného vodícího psa, přebarvím bílou hůl na hůl nevodící černou a vyrazím k urně, abych bránil demokracii a svobodu. Vyrazím s přáním, aby mne nikdo nepoznal a já nedostal osm roků v druhé cenové za šíření nemoci covidové ve společnosti vlády pravicové, která se jinak nijak šíření nebrání. A možná, že ne, nevyrazím.









Psáno pod vlivem mozkové mlhy.





Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého.





