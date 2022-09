Dagestán: "Nět vojně!"

25. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

V Dagestánu dochází k velkým protestům proti Putinově válce na Ukrajině.





Tyto ženy v Dagestánu vysvětlují policii, že na Ukrajinu zaútočilo Rusko a ruská armáda je nyní na území sousední země. Pak skandují "Nět vojně!"



#Russia These women in Dagestan are explaining to police that Russia attacked #Ukraine and the Russian army is now on the territory of the neighbouring country. In the end, they are shouting: "No to war!" pic.twitter.com/EFgLSrX7ZT — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 25, 2022



Ženy v Machačkale v Dagestánu zoufale protestují proti válce a proti mobilizaci: "Proč nám berete naše děti? Kdo zaútočil na koho? Kdo zaútočil na Rusko? My jsme ti, kdo zaútočili na Ukrajině. Nět vojně!"



Women in Makhachkala, Dagestan are desperately protesting against the war and mobilization: “Why are you taking our children? Who attacked whom? Who attacked Russia? We are the ones who attacked Ukraine. Russia attacked Ukraine. No to war!"https://t.co/S5T4QxhQ3g — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 25, 2022





Policemen are trying to push back protesters in #Dagestan. pic.twitter.com/ZLa5fbAJDr — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2022



Dagestán. Policista utíká před ženami:

Dagestan. Police officer is running away from women pic.twitter.com/fB2XgIcP8Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 25, 2022



"Rusko je na území cizího státu! My nejsme slepí! Nět vojně!"

«Россия находится на территории чужого государства», «Мы не слепые»



«Нет войне!» — женщины на антивоенной акции в Махачкале! Невероятные! https://t.co/dYh9VbNEeL pic.twitter.com/oauSqqgX7p — Соболь Любовь (@SobolLubov) September 25, 2022