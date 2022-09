Itálie: Podle průzkumů u východů z volebních místností prý jasně vyhrála ultrapravice

26. 9. 2022

čas čtení 3 minuty



Podle průzkumu Consorzio Opinio Italia pro Rai získala pravicová koalice 41-45 % hlasů a levicová aliance 25-29,0 %. Tím by pravice získala většinu v obou komorách parlamentu.



Na tomto místě bychom měli vyslovit naše pravidelné zdravotní varování: Italské průzkumy veřejného mínění mají velmi pohnutou historii a někdy se mýlí. Vyplatí se počkat na konečné výsledky.



Pokud se ukáže, že tato zjištění jsou správná, očekává se, že italský prezident Sergio Mattarella předá Meloniové mandát k sestavení vlády, která by, pokud vše půjde hladce, mohla být sestavena do konce října.



(V italské politice se nic neděje zvlášť rychle.)



Pravděpodobně bude vláda s několika dobrými přáteli z řad evropských pravicových populistů. Podle průzkumu Consorzio Opinio Italia pro Rai získala pravicová koalice 41-45 % hlasů a levicová aliance 25-29,0 %. Tím by pravice získala většinu v obou komorách parlamentu.Na tomto místě bychom měli vyslovit naše pravidelné zdravotní varování: Italské průzkumy veřejného mínění mají velmi pohnutou historii a někdy se mýlí. Vyplatí se počkat na konečné výsledky.Pokud se ukáže, že tato zjištění jsou správná, očekává se, že italský prezident Sergio Mattarella předá Meloniové mandát k sestavení vlády, která by, pokud vše půjde hladce, mohla být sestavena do konce října.(V italské politice se nic neděje zvlášť rychle.)Pravděpodobně bude vláda s několika dobrými přáteli z řad evropských pravicových populistů.





Očekávané vítězství koalice však vyvolává otázky ohledně spojenectví země v Evropě, protože kontinent vstupuje do zimy, které budou pravděpodobně dominovat vysoké ceny energií a reakce na ruskou agresi na Ukrajině. Meloniová se snažila vyslat uklidňující signály, ale vyhlídka, že se stane premiérkou, nebude v Paříži ani v Berlíně pravděpodobně vítána.



Německá vládní sociálnědemokratická strana minulý týden varovala, že vítězství Meloniové by bylo špatné pro evropskou spolupráci. Lars Klingbeil, předseda SPD kancléře Olafa Scholze, řekl, že Meloniová se spojila s "protidemokratickými" osobnostmi, jako je maďarský premiér Viktor Orbán.



Začátkem tohoto měsíce hlasovali europoslanci Meloniové proti usnesení, které odsuzovalo Maďarsko jako "hybridní režim volební autokracie". Meloniová je také spojencem polské vládnoucí nacionalistické strany Právo a spravedlnost, protiimigrační strany Švédští demokraté a španělské krajně pravicové strany Vox.



Podle údajů získaných u východů z volebních místností:





Celkově by měla pravicová aliance získat 41 až 45 % hlasů.



Meloniové Bratři Itálie mají šanci získat 22-26 %, Salviniho Liga 8,5-12,5 % a Berlusconiho Forza Italia velmi skromných 6-8 %. (Proto je Meloniová jasnou favoritkou na premiérskou funkci.)



Levý střed, pokud se tento průzkum ukáže jako správný, má šanci získat 17 až 21 % hlasů, což není tak daleko za Bratry Itálie. Jejich alianční partneři jsou však menší.



Spojené síly stran Mattea Renziho a Carla Calendy se podle exit pollu pohybují mezi 6,5 a 8,5 %.





A Hnutí pěti hvězd? Mezi 13,5 % a 17,5 %.







Pokud se tak stane, Meloniová se pravděpodobně stane příští italskou premiérkou: bude to první žena v čele vlády a tato vláda bude nejpravicovější od druhé světové války.







Zdroj v angličtině ZDE

0

159

Tento průzkum by pravicové koalici přisoudil 227 až 257 křesel v Camera dei deputati a 111 až 131 křesel v Senátu neboli horní komoře parlamentu.Tato čísla jsou samozřejmě zatím nejasná, ale ukazují na drtivé vítězství pravicové aliance krajně pravicových Bratrů Itálie, pravicové Forza Italia a krajně pravicové Lega.