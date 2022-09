Facebook popřel, že by materiály nabádající děti k sebevraždě byly "škodlivé"

27. 9. 2022

Na fotografii je čtrnáctiletá Molly Russell z Londýna, která v listopadu 2017 spáchala sebevraždu pod vlivem tisíců materiálů z Instagramu a z Facebooku, nabádající toto dítě k sebevraždě a povzbuzující její depresi. Když po její smrti její otec zjistil, co měla v počítači, obvinil Marka Zuckerberga, že mu zabil dceru. V Londýně nyní probíhá vyšetřování její smrti. Vysoká činitelka firmy "Meta" před koronerem tvrdila, že materiály jsou "neškodné" a že uživatelé Facebooku a Instagramu musejí mít "svobodu se vyjadřovat". Odmítla rozlišovat děti a dospělé.



Ohrožení dětí nebezpečným materiálem na sociálních sítích je velmi vážná a neřešená věc.



Molly si na svůj účet na Instagramu v posledních šesti měsících života uložila 16 300 obrázků, z nichž 2 100 se týkalo sebepoškozování a sebevražd.



Elizabeth Lagoneová, vedoucí oddělení pro politiku zdraví a pohody ve společnosti Meta, při velmi konfliktním vystoupení před londýnským koronerem nakonec přiznala, že některé příspěvky a videa porušovaly tehdejší směrnice Instagramu, které zakazovaly glorifikaci, podporu a propagaci sebevražd a sebepoškozování.





Čtrnáctiletá Molly z Harrow v severozápadním Londýně spáchala v listopadu 2017 sebevraždu poté, co si na internetu prohlížela rozsáhlý obsah týkající se sebevražd, sebepoškozování, depresí a úzkostí.





U koronerova soudu v severním Londýně také zaznělo, že v poznámce, kterou Molly začala psát ve svém telefonu a která byla objevena až po její smrti, se objevily výrazy, které se objevily ve videoklipu, který zhlédla.



Právník Oliver Sanders, který zastupoval Mollyinu rodinu, ostře kritizoval ředitelku společnosti Meta kvůli tomu, že tato firma zpřístupňuje dospívajícím materiály týkající se sebevražd, depresí a sebepoškozování.



"Je to ze své podstaty nebezpečné prostředí a že je nebezpečné a toxické, aby třináctileté a čtrnáctileté děti samy ve svých ložnicích procházely na svých telefonech tyto nesmysly," řekl Sanders.



Lagoneová odpověděla: "Se vší úctou nesouhlasím."



Sanders zvýšil hlas: "Proč to proboha děláte?" Řekl, že Instagram se rozhodl umístit obsah "do ložnic depresivních dětí", a dodal: "Nemáte na to právo. Nejste jejich rodič. Jste jen americký podnik."



Minulý týden se vedoucí pracovník Pinterestu, další platformy, s níž Molly před svou smrtí hojně komunikovala, omluvil za obsah, který jí platforma ukázala.



Nicméně dříve v pondělí Lagoneová soudu řekla, že většina dávky příspěvků, které Molly viděla před svou smrtí, je pro děti "bezpečná".



Lagoneová si prošla příspěvky na Instagramu, které Molly uložila, lajkovala a sdílela v posledních šesti měsících svého života. První várka, která byla Lagoneové ukázána, obsahovala materiál, který podle Mollyiny rodiny nabádal k sebevraždě a sebepoškozování, což bylo v rozporu s předpisy nstagramu.



Lagoneová uvedla, že podle směrnic platformy byly materiály "z velké části" přípustné, protože představovaly snahu "zvýšit povědomí o duševním stavu uživatele a sdílet jeho pocity". Připustila však, že nejméně dva z uvedených příspěvků zásady Instagramu porušovaly.



Zdroj v angličtině ZDE

