Krylovo jméno na protiněmecké, krajně pravicové demonstraci: co si vlastně myslel o Němcích a Češích

29. 9. 2022 / Boris Cvek

Je děsivé slyšet na středeční krajně pravicové demonstraci na Václavském náměstí, posedlé tzv. vlastenectvím, češstvím, Českou republikou prý na prvním místě, odkazy na Karla Kryla. Na demonstraci, kde pan Koller při vyjmenovávání prý třech okupací českého státu vynechá okupaci sovětskou (a místo toho zcela absurdně a v jedné řadě s nacisty zmiňuje Habsburky i Unii, která je podle něj žalář národů, výtvor strašného Němce Adenauera, vrcholem korupce a tyranie), se dav hlásí ke Krylovi, který před Sověty utekl kam? – do Bavorska (a byl tam 20 let).



Německo je přitom řečníkům na zmíněné demonstraci symbolem zla, poroby českého národa, korupce a falše. Když se ovšem Kryl z německého exilu vrátil do Československa a zdravil lidi „nazdar občani“, myslel tím, že jsme konečně svobodní jako Bavoři.





Kdo by měl sebemenší pochybnosti, měl by si projít Krylův postoj k Čechům a Němcům v písni Braniboři v Čechách, kterou zpíval na podzim roku 1989 ve Vratislavi a Liberci. Dávám odkaz na video. Co se v písni říká? Východní Němci utíkají přes Maďarsko do Rakouska, aby byli svobodní jako Tyrolák či Bavor. Tyran vládnoucí NDR je však nechává pronásledovat, když se hromadí v Praze, v tom mu pomáhá Mikeš, tedy Jakeš, v Česku.







Běžný Čech, tedy Pepa, toho využívá – tak graduje píseň – k tomu, aby prchajícím Němcům kradl auta. A vrchol, závěr písně zní takto (tzv. vlastenci, kteří nenávidí Německo a Unii, by si ho měli zpívat pořád dokola jako Krylovo zrcadlo české společnosti, v němž je vystižen každý předpoklad a příčina, proč se nám v Česku stále nežije jako v Bavorsku… za naši korupci a marasmus nemůže Brusel ani Němci, ale Pepové):





„ Proč by si jeden nepokrad, jo v tom je Pepa demokrat, vždyť šikulovi má být dána šance. My přežili jsme Habsburka a dneska máme wartburga a tuzexový konto v Živnobance. Pak odstartuje po lupu na víkendovou chalupu, tam s kamarády švihne pivní kúru -- a na poměry skuhraje ví, že to zas nějak uhraje, a už se těší na demokratůru.“

















