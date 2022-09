Putin vždycky volí eskalaci

30. 9. 2022

čas čtení 16 minut

Po sedmi měsících války s Ukrajinou ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil mobilizaci a je připraven po zinscenovaných referendech anektovat čtyři okupované ukrajinské regiony. Pokud jde o Západ, Putin trval na tom, že s hrozbami jaderné války neblafuje, napsali Farida Rustamová a Maxim Tovkajlo.

Přestože mobilizace byla ve hře již od začátku války, ruská elita je nyní v rozpoložení, které připomíná stav, jaký jsme viděli naposledy 24. února, když invaze začala. Válka už není tisíc kilometrů od Moskvy – příbuzní, přátelé a kolegové jsou povoláváni a posíláni na frontu. Ruský establishment propadá panice a snaží se zachránit své blízké před odvodem.

Ruská elita tvrdí, že jen velmi málo lidí v jejich řadách podporuje válku. Po sedmi měsících od začátku bojů však nejsou vidět žádné známky nesouhlasu. Naopak, ti, kdo jsou ideologicky proti Putinovým akcím v soukromí, mu stále pomáhají transformovat ekonomiku na ekonomiku schopnou udržet vleklou válku. A minimalizují nepříznivé dopady války a západních sankcí na ruské obyvatelstvo – čímž posilují podporu režimu.

Během několika posledních týdnů jsme hovořili s 15 státními úředníky, poslanci parlamentu a vedoucími pracovníky veřejných a soukromých společností. Více než polovina byli vyšší manažeři. Všechny naše zdroje z elity – které hovořily pod podmínkou anonymity – uvedly, že vojenský konflikt bude v nadcházejících měsících jen eskalovat. Nikdo však nedokáže předpovědět, co se stane, pokud Rusko prohraje.

Čekání na katastrofu

Na začátku tohoto měsíce se situace na frontě začala dramaticky měnit. Poprvé od začátku války zahájily ukrajinské ozbrojené síly masivní protiofenzívu a znovu získaly hlavní osady v Charkivské oblasti – Izjum, Balakliju a Kupjansk. Výsledkem bylo, že Kyjiv znovu získal kontrolu nad téměř celou Charkivskou oblastí, na mnoha místech postupoval až k ruským hranicím.

Nejvýraznější porážka ruské armády od začátku války dramaticky změnila situaci v Rusku. Naše zdroje uvedly, že ukrajinská ofenziva donutila Kreml vyhlásit mobilizaci a uspěchat referenda o anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti.

Putin nemůže prohrát, takže musí situaci urychleně zvrátit, vysvětlil jeden zdroj blízký Kremlu.

"Dejte si něco z toho, vy nacisti," řekl zdroj, vysvětlující Putinovu logiku s ponurou ironií a zdůrazňující, že referenda jsou záminkou k ospravedlnění mobilizace. Hrozba jaderné války je podle zdroje vzkazem západním politikům. "Poselství zní: nezapomeňte, Ukrajina nemá právo nás porazit. Dodávkou zbraní jen oddalujete zánik Ukrajiny."

Téměř všichni naši dotazovaní uvedli, že vidí příchod mobilizace. "Bylo zřejmé, že armáda potřebuje více mužů. A bylo jasné, že oznámení přijde po [místních] volbách. A po hlasování se to všechno stalo," vzpomínal vysoký federální činitel.

Jeden zdroj, který se pravidelně účastní schůzí v Kremlu, popsal události takto: "Ukrajinská ofenzíva konečně dala generálům záminku, aby prosadili rozhodnutí o mobilizaci. Všude generálové vyjadřovali potřebu více zdrojů. Vyzvali ke kritickému množství bot na zemi. Je to jako při rekonstrukci domu. Nejprve dělníci slíbí, že vše udělají včas a s dostupnými prostředky, a pak se něco pokazí a řeknou vám: ‚No, co jste čekali? Nemáme to a to.‘ Generálové nám natáhli pásku přes oči."

Ačkoli mnoho našich zdrojů předvídalo mobilizaci, většina si stěžovala na Putinovu unáhlenost a neochotu vysvětlit své plány. "Nikdo nikomu nic nevysvětluje," řekl jeden nespokojený zdroj z blízkosti vlády. A šéfka státní banky řekla, že je extrémně znepokojena tím, že ruský vůdce přijímá všechna rozhodnutí výhradně bez konzultace.

"Je zde naprostý nedostatek koordinace; to je nepořádek. Putin říká každému jiné věci," uvedl zdroj blízký vládě. Řekl, že to platí nejen pro ekonomiku, ale také pro to, jak probíhá válka. "Co jsme dělali v Charkivě? Nikdo nemá tušení – ani politici, ani armáda. Právě to se stalo!"

Úřady se přitom na mobilizaci předem připravily: Státní duma na jaře přijala zákony, které vládě umožňovaly převést hospodářství na válečnou kolej. A mnoho válečných štváčů už týdny, ne-li měsíce, vyzývá úřady, aby vyhlásily mobilizaci. Propagandista Vladimir Solovjov ve své talk show pravidelně vydává takové výzvy.

Sám Putin pravděpodobně očekával, že jeho podřízení budou na mobilizaci připravenější, jak ukazuje skutečnost, že si po jejím vyhlášení vzal krátkou dovolenou. Prezidentovi se na chvíli podařilo vzdálit se od veřejné služby (jako obvykle svou nepřítomnost vykryl přednatáčením schůzek s různými úředníky a šéfy státních firem). Naše zdroje uvedly, že Putin plánoval odpočívat ve své rezidenci Valdaj; přesto se o čtyři dny později setkal s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem v jeho rezidenci v Soči (také skvělé místo pro dovolenou).

Ale Putin se jen těžko uvolňuje. Třetí den pauzy kvůli problémům s mobilizací musel odvolat svého náměstka ministra obrany odpovědného za logistiku a podepsat dekret o vyloučení studentů z odvodů.

Vyhýbání se odvodu

V posledních dnech se manažeři z vládních agentur i veřejných a soukromých podniků snaží najít způsoby, jak ochránit své zaměstnance před odvodem.

Když jsme minulý týden dělali rozhovory s našimi kontakty, nikdo nečekal, že "částečná" mobilizace bude mít tak nevybíravý účinek. Málokdo přitom věřil, že věci skončí "částečnou" mobilizací.

„Těch 300 000 [záložáků, o kterých ministr obrany Šojgu řekl, že budou mobilizováni], je jen odvádění pozornosti. Nyní je to částečné, ale pak dojde k masové mobilizaci a poté k taktickým jaderným zbraním,“ předpověděl jeden zdroj blízký vládě.

Vláda se aktivně snaží zastavit útěk programátorů a technologických manažerů z Ruska. Ale nejsou to jen IT společnosti, které sestavují seznamy lidí pro výjimky. Jednatel jedné velké společnosti popsal proces: "Společnosti zasílají seznamy ministerstvu obrany prostřednictvím svých ministerstev pro konkrétní odvětví, která je pak předají komisariátům."

Úředníci dostávají výjimky pomocí podobného schématu. Jeden federální úředník na střední úrovni popsal, jak manažeři posílají seznamy zaměstnanců pro udělení výjimky ministerstvu obrany. Připouští, že proces ještě není řádně nastolen a mnoho povolaných se snaží utéct předložením průkazu státního zaměstnance.

Výjimky pro úředníky, poslance parlamentu a zaměstnance státních podniků se nevztahují na jejich rodiny. Ti, kteří mají mužské příbuzné ve věku odvodu, nemají žádnou kartu pro odchod z vězení. Naše zdroje nám říkají, že mnoho veřejných činitelů již zakoupilo letenky pro své bratry, syny a synovce a poslalo je do zahraničí. Některým už povolali příbuzné.

Ne každý však může svým příbuzným vyjednat výjimku nebo je poslat ze země. "Co když to někdo zjistí? Budu prohlášen za nepřítele vlasti a uvězněn. Strach je hmatatelný, lidé jsou v šoku a neustálé úzkosti," uvedl jeden ze zdrojů blízkých vládě.

Od oznámení mobilizace stonásobně vzrostla poptávka po místech v soukromých letadlech, uvedl tento týden The Guardian. Jedna letenka stojí až 1,5 milionu rublů (25 851 dolarů). The Guardian také uvedl, že syn "prominentního poslance Státní dumy", který pravidelně chrlí protizápadní rétoriku, odletěl kvůli mobilizaci 24. září do Istanbulu. Tento náměstek zřejmě osobně doprovodil svého syna na letiště, aby se ujistil, že bude moci opustit zemi.

Zároveň jsou v Putinově elitě i ti, kteří jsou připraveni bojovat. Jeden z našich zdrojů nás ujistil, že v případě potřeby půjde na frontu. Motivy svého rozhodnutí vysvětlil jako smysl pro povinnost ("Cože, utéct jako zbabělec?") a potřebu "zbavit Ukrajinu nacismu". Několik poslanců, senátorů a regionálních poslanců veřejně oznámilo svůj záměr jít na frontu.

Ruská společnost je podle šéfa jedné státní společnosti ve svých postojích k válce polarizovaná: "I v rámci stejné organizace máme lidi s polarizovanými názory. Někteří jsou absolutně proti všemu, zatímco jiní chtějí založit vlastní soukromé vojenské skupiny."

Kreml se připravuje na vleklou válku

Navzdory válce a mobilizaci pokračuje každodenní dřina na ruských ministerstvech a ministerstvech. Úředníci píší zákony, legislativu a účastní se jednání. Smiřují se také s tím, jak přizpůsobit ekonomiku válečným podmínkám.

Jasným náznakem toho, že se Kreml připravuje na vleklou válku, je návrh rozpočtu na roky 2023-2025. To ukazuje, že výdaje na ruskou armádu letos dosáhnou téměř 5 bilionů rublů (86,2 miliardy dolarů), nikoli původně plánovaných 3,5 bilionu. V následujících letech také výdaje překročí odhady. Kreml zároveň zvyšuje výdaje na policii, zřejmě se bojí opozičních protestů.

"Přecházíme na válečnou ekonomiku. Vše, co souvisí s rozvojem – infrastruktura, vzdělávání, zdravotnictví – ustupuje do pozadí," vysvětlil zdroj z ministerstva financí. Řekl, že nemá smysl se dívat na čísla rozpočtu na roky 2024-2025, protože situace se vyvíjí v tuto chvíli příliš rychle.

"V tuto chvíli jsou všichni nervózní a je jasné, že válka brzy neskončí," řekl zdroj, který se pravidelně účastní setkání v Kremlu.

"Putin vždy volí eskalaci. A bude i nadále volit eskalaci v jakémkoli nepříjemném okamžiku, včetně jaderných zbraní," předpověděl další zdroj blízký Kremlu, který s Putinem spolupracuje mnoho let.

Každý sám za sebe

Navzdory vědomí blížící se katastrofy se nikdo z ruské elity dlouho nesnažil přesvědčit Putina, aby válku zastavil. Zatímco v prvních měsících se osobnosti jako Alexej Kudrin, šéf kontrolní komory, snažily Putinovi vysvětlit důsledky jeho rozhodnutí, dnes se to neděje. Podle našich zdrojů Putin stále opakuje mantru o obklíčení Ruska nepřáteli a machinacích NATO. Mluvit s ním je zbytečné.

Všichni se přizpůsobují. Ten samý Kudrin je zaneprázdněn vyjednáváním s Kremlem o rozdělení největší ruské IT společnosti Yandex (její miliardářský vlastník Arkadij Volož chce oddělit technologii dronů, cloudová úložiště a vzdělávání). Pokud Kudrin přiměje Kreml k dohodě, získá podíl v Yandexu v hodnotě asi 300 milionů dolarů – což je velmi pochybné uspořádání z hlediska korupčního zákona.

Všichni vládní takzvaní "ekonomičtí liberálové" – šéfka centrální banky Elvira Nabiullina, ministr financí Anton Siluanov, šéf Sberbank German Gref a další – udělali vše, co mohli, aby zabránili kolapsu ruské ekonomiky. Konzervativci v elitě i v běžné populaci tyto lidi léta kritizovali za přílišnou posedlost západními tržními principy, ale od začátku války ani jeden z nich neprojevil známky nesouhlasu s Putinem. Zároveň si musíte pamatovat, když nad nimi vynášíte soud, že jeden z nich – nejvyšší ředitel univerzity Vladimir Mau – byl letos v létě málem uvězněn.

Naše zdroje jsou přesvědčeny, že oznámení o mobilizaci snižuje pravděpodobnost jakéhokoli vyjádření nespokojenosti mezi elitou. Zdá se, že pouze jedna osoba z vyšších pater moci – soudce Ústavního soudu Konstantin Aranovskij – si uvědomila katastrofální důsledky anektování okupované ukrajinské země a rozhodl se na začátku tohoto týdne rezignovat.

Podle manažera velké soukromé společnosti, který zná premiéra Michaila Mišustina, je v ruském establishmentu jen malá upřímná podpora války. "Všichni tito úředníci, kteří veřejně srovnávají s 2. světovou válkou, dělají jen to, co se od nich očekává. Je to jejich obranný mechanismus. Bývali to úředníci, kteří říkali, že mají ‚šéfa‘ [neformální výraz pro Putina] a ten sjednotí společnost. Nyní každý chápe, že tomu tak není," řekl.

"Nálada všech je podobná té, kterou před válkou vyjádřil [Putinův zástupce náčelníka generálního štábu Dmitrij] Kozak v Radě bezpečnosti," dodal zdroj. Popsal, jak mezi jeho zaměstnanci panovalo kvůli válce velké napětí. Ale řekl, že přestali přemýšlet, "jak se to mohlo stát?" a nyní se snaží "nějak to zvládnout v rámci uvedených červených čar".

"Problémem ruské společnosti je, že se vždy snažíme najít způsob, jak špatnou situaci obejít, místo abychom proti ní protestovali," řekl.

Jiný manažer velké státní společnosti charakterizoval náladu jako "blížící se zkázu". Zdroj, který svůj vlastní návrat z letní dovolené popsal jako "návrat do vězení", řekl: "Lidé jsou připraveni vést své děti, manžely a syny na porážku. Je to vyloženě zlé... Lidé už terapeuty nepotřebují; potřebují psychiatry."

Na nedávném Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku začátkem září došlo k jednomu pozoruhodnému incidentu, kterého se zúčastnil Putin. První den se "všichni pořádně opili", což zřejmě vedlo k mnoha nepřítomným řečníkům na ranních sezeních. "Odráželo to, jak se všichni cítili," řekl jeden z účastníků fóra.

Když se zeptáte členů elity, kteří jsou proti válce, proč nerezignují, mnozí připouštějí, že je to technicky možné.

"Můžete si koupit jednosměrnou letenku ze země. Ale co potom? Kam půjdeš? Co uděláš? Nemůžete si s sebou vzít víc než 10 000 dolarů," řekl jeden vysoce postavený úředník blízký vládě.

Rodina, nemovitosti a peníze mnohé brzdí. Podle nedávných statistik byl průměrný měsíční plat úředníka v roce 2020 147 000 rublů (2 542 dolarů) a platy v Kremlu a vládě byly asi 250 000 až 300 000 rublů (samozřejmě existuje mnoho neformálních způsobů, jak si plat doplnit). "Ve veřejném sektoru je teď hodně peněz. Státní společnosti nabízejí vrcholovým manažerům odcházejících západních společností platy 1,5 až 2krát vyšší, než jaké dostávali dříve. Plus bonus za přihlášení," řekl jeden bývalý federální úředník.

Navzdory důkazům o opaku mnoho lidí nadále věří, že válka brzy skončí "Dokonce i teď se lidé snaží myslet, že je to všechno dočasné. Věci teď eskalují, a to je dobře, protože to znamená, že bude dříve po všem," řekl jeden ze zdrojů z velké soukromé společnosti, který se schází s nejvyššími představiteli.

Přesto někteří lidé odcházejí. Tiše odcházejí, když si dali všechny své záležitosti do pořádku – vybrali peníze a zařídili svůj majetek. Získání povolení k pobytu v zahraničí nějakou dobu trvá. "Nyní je v módě získat izraelské občanství. Lidé se také stěhují do jihovýchodní Asie," řekl jeden člověk blízký vládě, který zná mnoho lidí, co odešli do zahraničí.

Vládní činitelé, s nimiž jsme vedli rozhovory – jak příznivci války na Ukrajině, tak ti, kteří jsou vnitřně odpůrci války – zjistili, že je obtížné stanovit konečný cíl války a její možné výsledky. "Je jasné, že musíme vyhrát. Toto je jediná přijatelná možnost. Musíme udělat vše pro to, aby se to stalo, a musíme to udělat hned. Tento vlak už jede a my jsme v něm; jsou jen dva způsoby, jak se dostat ven," řekl jeden z nejvyšších představitelů.

Na otázku, co by se stalo, kdyby Rusko prohrálo, náš zdroj odpověděl, že si takový scénář neumí představit. Stejně jako u dalších našich dotazovaných, kteří válku podporují, pouze zopakoval narativ vypuštěný propagandisty: Západ chce zničit Rusko a porážka ve válce s Ukrajinou by znamenala zánik Ruska.

Zdroj v angličtině: ZDE

