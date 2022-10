Putin by měl být znepokojen, že Ukrajinci ukořistili jeho nejmodernější tank

3. 10. 2022

Foto: Ruský tank T-90M na přehlídce ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě 9. května 2021.



Ukrajina ukořistila stovky ruských tanků, z nichž mnohé použije proti ruským silám

Nový ruský tank T-90M, z nichž jeden ukrajinské jednotky právě získaly, bude zkoumán.

Mohl by západním armádám poskytnout důležité podrobnosti o jednom z nejmodernějších ruských obrněných vozidel





Ukrajina ukořistila MBT T-90M - Moskva by se měla obávat: V posledních týdnech ukrajinská armáda ukořistila desítky ruských tanků - podle některých zdrojů by jich mohlo být až 200, přičemž od začátku války v únoru bylo ukořistěno nejméně 380 tanků.



Mezi ukořistěnými tanky je nevyčíslitelné množství tanků T-72 a dokonce i několik hlavních bojových tanků (MBT) T-80. Mnohá z těchto vozidel budou pravděpodobně zrenovována a využita Ukrajinci.



Nejméně jeden nedávno ukořistěný tank však nebude jednoduše poslán zpět na bojiště - mohl by dokonce skončit převezen mimo Ukrajinu k analýze.

Jedná se o T-90M "Proryv" (rusky "Průlom"), a přestože během sedm měsíců trvající války nedokázal pomoci ruské armádě prorazit, mohl by západním pozorovatelům poskytnout důležité podrobnosti o jednom z nejmodernějších z nejmodernějších obrněných vozidel Kremlu.



T-90M Proryv je nejnovější modernizační variantou MBT, které poprvé vstoupilo do služby v ruské armádě v roce 1994. Modernizovaný tank T-90 byl výrazně vylepšen z hlediska ochrany, mobility a palebné síly.



Varianta Proryv je vyzbrojena 125mm kanonem 2A46M-4 s hladkým vývrtem, který je schopen střílet standardní municí i protitankovými řízenými střelami (ATGM) Refleks kódu NATO AT-11 Sniper-B. Sekundární výzbroj zahrnuje dálkově ovládanou zbraňovou stanici vyzbrojenou 12,7mm těžkým kulometem NSVT a 7,62mm koaxiálním kulometem PTKM.





Konfigurace tanku Proryv je podobná jako u předchozích modelů T-90. Vpředu je prostor pro řidiče, uprostřed korby věž a vzadu je umístěna pohonná jednotka. Je poháněn dvanáctiválcovým motorem o průměru 1000 mm, který mu umožňuje dosáhnout rychlosti 60 km/h na silnici a 50 km/h v terénu.





Tento tank zřejmě ukrajinské armádě a západním vojenským silám také umožní přístup k zašifrované ruské elektronické vojenské komunikaci.



Na Ukrajině bylo dokonce nasazeno jen několik tanků T-90M, v důsledku čehož někteří analytici vyslovili domněnku, že zhruba 100 MBT ve službě bylo rezervováno pro případnou eskalaci bojových akcí s NATO na západních hranicích Ruska. Mohlo by se zdát, že NATO bude moci zjistit zásadní podrobnosti o tanku, které Moskva možná chtěla utajit.







Zdroj v angličtině ZDE

MBT je rovněž vybaven novým pancířem Relikt ERA (Explosive Reactive Armor) umístěným na přední části a na obou stranách věže.Tank by mohl poskytnout cenné informace, které o něm nejsou známy. Ukořistění tanku T-90M je považováno za docela velkou chybu Moskvy a za svého druhu převrat pro NATO. Jak uvedl časopis The Economist, ukořistění takové zbraně může poskytnout cenné informace o stavu vojenské techniky nepřítele.Dále poznamenal, že americké snahy o inspekci T-72 během studené války několikrát ztroskotaly, dokud jeden nepoctivý rumunský obchodník se zbraněmi neprodal v roce 1987 jeden kus americkým agentům, údajně jako šrot. Tento obchod byl později odhalen a zveřejněn KGB.Ve skutečnosti však USA trvalo zhruba 14 let, než tento tank T-72 zkontrolovaly, přičemž v té době již byl nahrazen novějšími modely. Naproti tomu tank T-90M, který je považován za nejlepší ruský tank, je ve službě teprve od dubna 2020.První sériové tanky T-90M začaly být dodávány 2. gardové motostřelecké divizi M. I. Kalinina Taman, která je součástí 1. gardové tankové armády v rámci Západního vojenského okruhu, na jaře tohoto roku.