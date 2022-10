Británie: Končí uprostřed nekompetence extremní pravičáctví Liz Trussové?

4. 10. 2022 / Jan Čulík

Když bylo v pondělí ráno v Británii oznámeno, že premiérka Liz Trussová se náhle rozhodla učinit obrat o 180 stupňů ve své politice, kterou předtím až do poslední chvíle hájila, a zrušila rozhodnutí odstranit pětačtyřicetiprocentní zdanění superbohatých, kupodivu to nevyvolalo mezi poslanci Konzervativní strany na jejím právě probíhajícím výročním sjezdu v Birminghamu uspokojení. Naopak si tito poslanci uvědomili svou moc a budou ji proti Trussové a jejímu ministru financi Kwartengovi prosazovat nyní ještě razantněji. Nejnověji se snaží zabránit tomu, aby Trussová a Kwarteng zavedli nové období škrtů ve státním rozpočtu, který by postihl nejen covidem zdevastované britské zdravotnictví, ale i školy, sociální dávky pro invalidy a pro chudé a zároveň starobní důchody pro starší občany ve společnosti.

Trussová a Kwarteng stále trvají na neoliberální strategii snižování daní: domnívají se, že to povede k hospodářskému oživení. Je prokázáno, že tomu tak není.



Je pozoruhodné, že podobná, i když mírnější situace je i v České republice, která se horentně a nezastavitelně zadlužuje, protože Babiš ve spiknutí s ODS zrušil superhrubou mzdu. K tomu ekonom Filip Pertold:

Než dostanu přívaly připomínek, že je třeba také šetřit. Ano, ale tam se v krátkém období bavíme max o nízkých desítkách miliard. A díru v rozpočtu máme každoročně stovky miliard. https://t.co/XkoxwDsrzj — Filip Pertold (@FPertold) October 3, 2022

Ale zpět k Británii, neoliberalismus jejíž šílené nové nevolené vlády je pro Českou republiku varujícím příkladem. Jak to shrnul reportér Channel 4 News Gary Gibbon:



"Jak drasticky se dokáže situace změnit za jediný den. Včera v pět hodin odpoledne dávala premiérka rozhovory,víme, že má ráda spíše jednoslabičné, úsečné odpovědi. Ptali se jí, jestli obnoví tu daňovou sazbu pětačtyřiceti procent pro superbohaté, a včera odpoledna ona jen řekla, úsečně NE!, ona takhle ráda vystupuje, ale ono to tentokrát netrvalo dlouho. Dnes ránooznámil ministr financí v rádiu zrušení tohoto rozhodnutí a řekl: "Nasloucháme." Ovšem jejich konzervativní poslanci na to reagovali: No, holt budete muset naslouchat nám mnohem víc, protože my jsme s protesty nepřestali. Tohle není konec. V plánu Liz Trussové jsou další věci, které se nám nelíbí. Například, co plánujete udělat se sociálními dávkami. Nehodláte je zvýšit tak, jak bychom si přáli."





Poslanci to sledují, možná také chtějí, aby zpráva Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost o tom, jaký bude mít ekonomický plán vlády Trussové dopady, byla zveřejněna dříve, než až koncem listopadu Možná budou chtít zastavit určité typy škrtů. Možná nebudou spokojeni se změnami v plánování. Nebude se jim líbit celý balík nápadů, které má Liz Trussová. Konzervativní poslanci říkají, že teď máme moc vám v tom zabránit.

"Vy už nevládnete." Používají skutečně velmi silné výrazy. Tuto bitvu s přemiérkou ale možná nevyhrají. Přátelé Liz Trussové se snaží říct, že se proti nim dokáží ubránit. Avšak je to - nepamatuji si, že bychom kdy byli svědky toho, že nějaká nová vláda tak rychle ztraí lesk, jako se to stalo tady? A ano, jak řekl sám ministr financí: "No, to tedy byl den!"







<br>







Že by extremní neoliberalismus opravdu končil. Posuďte pár citátů z komentáře Polly Toynbee:







Tito konzervativci směřují k zapomnění a žádné obraty o 180 stupňů to nemohou změnit



Kwarteng a Trussová se snaží, ale ve všech otázkách, od daňové sazby 45 procent až po imigraci, žijí v jiném světě než voliči



Britský ministr financí Kwasi Kwarten se na konferenci Konzervativní strany snažil dělat jako by nic, , nevšímaje si neuvěřitelnosti všeho, co říkal, ačkoli jeho politická strana se kolem něj rozložila, stržena neschopností a morální nedostatečností.



Zde končí éra pravicových volnomarkeťáků a deregulátorů s jejich tvrdou politikou státních škrtů a nerovností. Očekávejte, že premiérka Liz Trussová do Vánoc bude pryč a před ní bude vykopnut z funkce tento ministr financí.



Ten pokus snížit daňovou sazbu 45 procent pro megabohaté dal všem najevo, co jsou tito lidé u moci zač, a nic je nezachrání. Navzdory rozhodnutí zrušit toto jediné omezení daní, budou mít podle Resolution Foundation nejbohatší občané ze snížení daní, které Kwarteng nezrušil stále 40krát větší prospěch než lidé s nízkými příjmy - a teď už to všichni vědí. Všichni také vědí, že navzdory Kwartengovým přehnaně vychvalovaným daňovým škrtům, kterté nikdo nechce, lidé budou daleko více poškozeni, než získají.



Zrušení stropu pro prémie bankéřů zůstává beze studu. Nefinancované daňové škrty ve výši 43 miliard liber budou podle Institutu pro fiskální studie přeměněny na brutální škrty ve státních výdajích.





Na výročním sjezdu se Konzervativní strana vyděsila, když jí velký odborník na průzkumy veřejného mínění profesor John Curtice sdělil, že její popularita se drasticky propadla a labouristům to pravděpodobně přinese trojčíselnou volební většinu.







Trussová i její ministr financí jsou vyřízeni, protože konzervativní poslanci sledují, jak jejich křesla mizí, jejich voliči jsou ohromeni monstrózním zdražováním hypoték a rozkolísanými penzijními fondy. Toryové jsou právem vyděšení a rozzuření. Jejich důvěryhodnost je v troskách, jejich čas vypršel a hrozí jim zánik. Každá hádka a vzpoura na tomto hluboce rozpolceném stranickém sjezdu naznačuje, že nás čekají další dva chaotické roky do voleb.







"Jsou chvíle, snad jednou za třicet let, kdy v politice dochází k převratu. Pak už nezáleží na tom, co říkáte nebo děláte. Dochází k posunu v tom, co veřejnost chce a co schvaluje," řekl kdysi labouristický premiér James Callaghan, když přicházel o moc.







Politickými komentáři se nesou metafory tektonických desek, zemětřesení, tsunami a tornád, protože právě teď je ta chvíle. Je konec hegemonie divoké Konzervativní strany, která se posunula tak daleko doprava, že přišla o rozum a opustila ji většina příznivců.



Sledujte kulturní zemětřesení, které bude následovat po tomto konci toryovských časů. Toryovští sponzoři přecházející k labouristům jsou jen jedním syndromem změn. Počkejte si na šokované uvědomění těch bouřlivých bojovníků za pravici, až zjistí, že jejich hlasy se ztrácejí ve větru a jejich vliv slábne. BBC, státní správa, soudnictví, univerzity, umění, muzea a charitativní organizace se už nebudou třást strachy před těmito zlovolnými, řvoucími jedinci. Obraty o 180 stupňů vůdkyni oslabují, když tím poníží všechny vojáky, které předtím vyslala, aby důrazně obhajovali snižování daní pro superbohaté.



Lidé se už dávno posunuli dál.. Covid v lidech probudil komunitární pocit soucítění. Radikálně se změnil i postoj k imigraci, její význam jako politického tématu poklesl a většina Britů si nyní myslí, že imigrace je pro zemi dobrá.



Podívejte se, jak průzkum British Social Attitudes zjišťuje, že pandemie vzbudila v lidech obavy z nerovnosti. Téměř dvakrát více lidí je dnes pro přerozdělování od bohatých než proti němu, 69 % občanů zastává názor, že obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl na národním bohatství (je to o 10 procentních bodů více než v roce 2019).



To je měnící se Británie, laskavější a spravedlivější. O tom ultrapravicové křídlo Konzervativní strany, Trussová, Kwarteng, Rees-Mogg, Bravermanová, nemají ani páru. Jsou proto všichni odsouzeni k dlouhému zapomnění.



Zdro v angličtině

