Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina osvobozuje další osady v Chersonu

- Moskevské síly za sebou zanechávají rozbitá města, která kdysi okupovaly, a místy i masová pohřebiště a důkazy o mučírnách. V Lymanu, který ukrajinské síly znovu dobyly v neděli, bylo nalezeno více než 50 hrobů, některé označené jmény, jiné čísly, uvedl ve středu kyjevský list Hromadske.



- Ruská média informovala, že mobilizovaní muži v regionu Belgorod se bouří v důsledku tamějších strašlivých podmínek, nemají střechu nad hlavou ani jídlo a dostali vyřazené zbraně. Ve videu svědčí, že asi pět stovek z nich má chřipku a nebyli připojeni k žádné jednotce.



Russian media reported that mobilized men in the Belgorod region are rebelling because of terrible conditions, lack of food and roof, and that they were given decommissioned weapons. In the videos, they claim that among 500 new drafters many got cold, weren’t assigned to any unit pic.twitter.com/AGt1ZaIpOw — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 5, 2022



- Takto vypadá centrum města Záporoží po čtvrtečním ruském bombardování. Terorizování civliního obyvatelstva.



The Russian army loses on the battlefield, so it terrorizes the civil people. This is how the center of Zaporizhzhia looks today after Russian shelling. The whole world must recognize that Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/RzCuiWrkOn — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 6, 2022



- Olga Guerin, BBC: Z osvobozených území na Ukrajině. Rusové jsou pryč, ale způsobili škody, které nebudou nikdy odstraněny a mrtví nemohou být vráceni do života.



Some images from our trip - in areas recently liberated by Ukraine. The Russians are gone but there is damage that can never be undone, and the dead cannot be restored to life. pic.twitter.com/dikvQgvmsB — Orla Guerin (@OrlaGuerin) October 5, 2022