Odborníci: Rusko nalezlo nové způsoby šíření svých dezinformací o válce na Ukrajině

6. 10. 2022

čas čtení 4 minuty





Rusko vymyslelo nový způsob, jak šířit dezinformace o své invazi na Ukrajinu, a to pomocí digitálních triků, které umožňují jeho válečným propagandistickým videím obcházet omezení uvalená vládami a technologickými společnostmi.



Účty napojené na ruská státem kontrolovaná média používají tuto novou metodu k šíření desítek videí v 18 různých jazycích, aniž by zanechaly poznávací znamení, která by prozradila zdroj, uvedli ve středu ve zveřejněné zprávě výzkumníci americké zpravodajské společnosti Nisos, která sleduje dezinformace a další kybernetické hrozby.



Videa prosazují kremelské konspirační teorie obviňující Ukrajinu z civilních obětí a také tvrzení, že obyvatelé oblastí násilně anektovaných Ruskem své okupanty vítají.



Anglickojazyčné verze ruských propagandistických videí nyní kolují na Twitteru i na méně známých platformách oblíbených u amerických konzervativců, včetně Gabu a Truth Social, kterou vytvořil bývalý prezident Donald Trump, čímž Rusko získává přímý přístup k milionům lidí.

Rusko vymyslelo nový způsob, jak šířit dezinformace o své invazi na Ukrajinu, a to pomocí digitálních triků, které umožňují jeho válečným propagandistickým videím obcházet omezení uvalená vládami a technologickými společnostmi.



O ambicích Kremlu a rozsáhlém dosahu jeho dezinformačních operací svědčí i to, že verze videí byly vytvořeny také ve španělštině, italštině, němčině a více než desítce dalších jazyků.



"Genialita tohoto přístupu spočívá v tom, že videa lze stáhnout přímo z Telegramu a smazat tak stopu, kterou se výzkumníci snaží sledovat," řekla Patricia Baileyová, hlavní analytička zpravodajské služby Nisos. "Jsou kreativní a přizpůsobiví. A analyzují své publikum."



Evropská unie přistoupila k zákazu RT a Sputniku, dvou předních ruských státních médií, po ruské invazi na Ukrajinu koncem února. Technologické společnosti, jako je YouTube společnosti Google a Meta Facebooku a Instagramu, rovněž oznámily, že zakážou obsah těchto stanic v rámci 27 členských států EU, čímž podkopávají schopnost Ruska šířit svou propagandu.



Ruské pokusy obejít nové předpisy začaly téměř okamžitě. Byly vytvořeny nové webové stránky, na nichž se objevují videa obsahující lživá tvrzení o válce. Některé z nich šíří ruští diplomaté.



Poslední snaha, kterou odhalili analytici společnosti Nisos, zahrnuje nahrávání propagandistických videí na Telegram, volně moderovanou platformu, která je široce populární ve východní Evropě a kterou používá mnoho konzervativců ve Spojených státech. V některých případech byly odstraněny vodoznaky identifikující video jako RT v pokusu o zamaskování jejich zdroje.



Jakmile se videa dostala na Telegram, jsou až odtamtud stahována a znovu zveřejňována na platformách včetně Twitteru, aniž by bylo uvedeno, že video vytvořila ruská státní média. Stovky účtů, které videa zveřejňují nebo přeposílají, výzkumníci Nisosu spojili s ruskou armádou, ruskými velvyslanectvími a státními médii.



Některé z účtů používají falešné profilové fotografie nebo zveřejňovaly obsah podivným způsobem, který naznačuje, že jsou neautentické.



Jeden z příkladů: účet na Twitteru, který údajně vedla žena žijící v Japonsku a který měl zvláštní zájem o ruskou propagandu. Namísto příspěvků o různých tématech, jako je zábava, jídlo, cestování nebo rodina, uživatelka účtu zveřejňovala pouze ruská propagandistická videa - a to nejen v japonštině, ale také v perštině, polštině, španělštině a ruštině.



Účet také stokrát citoval nebo přeposílal obsah z ruských ambasád, zjistili výzkumníci, což opět ukazuje úzké propojení mezi ruskými diplomaty a propagandistickou prací Ruska.



Minulý týden se Rusko snažilo šířit nepodloženou konspirační teorii, která obviňovala USA ze sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltském moři.



Tentýž týden Meta oznámila odhalení rozsáhlé ruské dezinformační sítě, která vytvořila webové stránky, jež mají vypadat jako hlavní evropské zpravodajské kanály. Místo zpráv přinášely tyto webové stránky propagandu, která měla vrazit klín mezi Ukrajinu a její západní spojence.



Tato operace byla největší svého druhu, která vznikla v Rusku od začátku války, dospěli výzkumníci k závěru.





"Síť vykazovala zastřešující vzorec zaměřený na Evropu s protiukrajinskými narativy a vyjádřením podpory ruským zájmům," uvádí se ve zprávě laboratoře Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, která pomohla identifikovat síť zneškodněnou společností Meta.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0