Válka proti Ukrajině nemá žádný cíl - jenom Putina

10. 10. 2022

Existuje takřka univerzální konsenzus, že 1. světová válka byla nejnesmyslnějším konfliktem moderní doby; ale ve skutečnosti je Putinova válka na Ukrajině ještě nesmyslnější než tato válka, poněvadž žádný z jejích proklamovaných cílů není skutečný a její skutečné cíle nejsou dosažitelné, píše Jurij Jarym-Agajev.

Všechny cíle, které Kreml prohlásil za důvody této války, jsou buď zcela vymyšlené, nebo v zásadě nesplnitelné. Neexistovali žádní separatisté, neonacisté páchající genocidu, ani nevinné oběti vyžadující obranu. Neexistovaly žádné hrozby ze strany NATO vůči Rusku nebo ze strany ukrajinských úřadů vůči Donbasu nebo rusky mluvícímu obyvatelstvu.

Tato válka je nejen zločinná, ale také zcela nesmyslná. A to platí i pro skutečné, ale nedeklarované cíle Putinovy ​​války – jeho bitvu o osobní moc, kterou si sliboval od zničení ukrajinské demokracie a zvýšení domácích represí v rámci jeho války proti demokracii jako takové.

Putin vidí ve vývoji ukrajinské demokracie hlavní hrozbu svému vládnutí a bez posílení své moci by nemohl úspěšně dosáhnout hlavního cíle svého života, potlačení svobod v zemi a vlastně na celém světě.

Bohužel v mnoha případech uspěl, i když jen na čas. Naštěstí část jeho pokusů selhala, jako v Černé Hoře a Bulharsku; ale hlavní selhání nastalo na Ukrajině. Přes veškerou jeho snahu se demokratické procesy tam i ve světě rozvíjejí, zejména v oblastech blízkých samotnému Rusku.

Anektováním ukrajinského Krymu a invazí na Donbas Putin dokázal zpomalit ukrajinský proces, ale nedokázal jej zastavit. A v důsledku toho začal stále více pociťovat, že byl zahnán do kouta a byl obklopen nepřáteli, demokratickými silami v Arménii, Bělorusku, Kazachstánu a především na Ukrajině a v Rusku - tam, kde nezmizely.

Při invazi na Ukrajinu se Putin rozhodl zabít dvě mouchy jednou ranou: Svrhnout ukrajinskou demokracii a odstranit hrozbu pro svou moc a kdyby to udělal rychle, zvýšil by svou popularitu a posílil moc. To znamená, že dospěl k závěru, že by mohl opakovat krymský gambit, ale nyní již na úrovni Ukrajiny jako celku.

Putin si myslel, že by se mohl zmocnit Kyjiva a dosadit vlastní vládu, a to za pouhých pár dní. Ale jak víme, nic takového se nestalo. Putinův plán zcela selhal, Zelenskij zůstal naživu a jeho autorita a vliv jen vzrostly. Kyjiv zůstal svobodný a ruská armáda čelící vážnému odporu musela hanebně uprchnout.

Hlavním důvodem tohoto neúspěchu byl Putinův špatný odhad ohledně Ukrajinců a toho, jak budou reagovat na příchod jeho jednotek, ale druhou příčinou byla jeho mylná domněnka, že by mohl v Kyjivě dosadit diktátora a všichni Ukrajinci by se jemu a Moskvě poklonili.

Obojí jsou pro Putina fatální chyby, přitom ale zcela na jeho zodpovědnosti - a on se z nich zodpoví ztrátou vlastní moci. Proto se tak usilovně snaží udržet válku v chodu, protože ví, že až válka skončí a jakkoli skončí, bude to i jeho konec.

Vůdce Kremlu již utrpěl vážné porážky. Místo toho, aby nutil NATO k ústupkům, sjednotil západní alianci a umožnil jí přilákat více členů. Namísto potlačení Ukrajiny čelí Ukrajině jednotnější a oddanější. A místo toho, aby demonstroval ruskou moc, ukázal, že je pozoruhodně prázdná.

Než Putin zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu, mohl alespoň z nějakého důvodu věřit, že Západ bere jeho armádu vážně a že se ho bojí. Ale teď už tomu tak není a i Rusové, kteří přijali tolik jeho propagandy, začínají chápat realitu a skutečnost, že jim přímo ubližuje.

A to vyvolává další bod. Pokud by Putin nějak "vyhrál" a obsadil Ukrajinu, znamenalo by to téměř stejně velkou porážku, pokud jde o to, co by to udělalo s ruským lidem a postavením Ruska ve světě. Moskva by musela roky snižovat ruskou životní úroveň, aby posílila úroveň okupované Ukrajiny, a Rusko by bylo mezinárodním vyvržencem.

Výsledkem této nesmyslné války, do které se aktivně či pasivně zapojila téměř celá populace, bude morální degradace a hluboká deprese velké části ruské společnosti. A Putin se bude chovat ještě svévolněji a autoritativnějším způsobem, dokud zůstane ve funkci.

Jediným pozitivním aspektem toho všeho je, že válka nevyhnutelně povede ke konci Putinova režimu bez ohledu na to, jak skončí. Putin mohl dosáhnout svých cílů, pouze pokud by svůj plán realizoval. Avšak jeho plán, založený na smyšlených představách a naprosté neznalosti reality, neměl šanci se naplnit.

Putin to teď už chápe a dělá vše, co může, aby odložil konec války a odplatu za své zločiny. Bojí se konce války, protože v něm vidí svůj vlastní. Ale konec bude pro Rusko špatný, pokud Ukrajina rychle nezvítězí a neosvobodí celé své území. A tak pro budoucnost Ruska je nejlepší podpořit rychlé ukrajinské vítězství.

Zdroj v ruštině: ZDE

