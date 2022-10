Bývalý americký bezpečnostní poradce: Jestliže Putin použije jaderné zbraně, USA ho zabijí

11. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Bit of a shock. Hear more from this extraordinary interview after 6 pm only on LBC https://t.co/XxKmoklhJj — Andrew Marr (@AndrewMarr9) October 11, 2022

Moderátor Andrew Marr: Tak trochu šok. Pozoruhodný rozhovor na LBC po 18. hodině britského času: Bývalý americký poradce pro národní bezpečnsot John Bolton: Pokud použije Vladimír Putin na Ukrajině jaderné zbraně, Amerika by ho mohla usmrtit. Dodal, že Putin si potřebuje uvědomit, že "se to nutně nemusí stát hned druhý den, ale že bude pohnán k odpovědnosti."

Asked by @AndrewMarr9 if the US has the ability to take out a sitting Russian President, Ambassador Bolton replied: "I don't agree that we can't get him and I think he knows that. You can ask Qasem Soleimani in Iran what happens when we decide somebody is threat to the US" — Matthew Harris (@hattmarris84) October 11, 2022

Andrew Marr se zeptal, zda mají Spojené státy schopnost zabít současného ruského prezidenta. Velvyslanec Bolton odpověděl: ""Nesouhlasím, že ho nejsme schopni dostat a myslím, že on to ví. Můžete se zeptat Kasema Solejmaniho v Íránu, co se stane, když se rozhodneme, že někdo je hrozbou Spojeným státům." WATCH: pic.twitter.com/R3UD8gOCa7 — Matthew Harris (@hattmarris84) October 11, 2022



Překlad:









Moderátor Andrew Marr, LBC: Takže, jedním ze vzkazů, které se prezident Putin možná snažil vyslat, je, že může použít jaderné zbraně s použitím taktických jaderných hlavic. Všechny rakety, které používal, mohou nést jaderné hlavice. Kdyby to udělal, co by měla dělat Amerika, co by mělo dělat NATO, co by měl dělat Západ?



John Bolton: No, myslím, že jedna věc, která je důležitá, než se dostaneme do této fáze, je zvýšit naše úsilí, abychom ho odradili od toho, aby o tom uvažoval. Putin už dříve blafoval ohledně použití jaderných zbraní. Vše zatím nasvědčuje tomu, že i současné řeči jsou blafováním. Nevylučuji však možnost použití jaderných zbraní, pokud by se ruské síly na Ukrajině zhroutily nebo pokud by se Putin ocitl ve skutečně vážné politické situaci uvnitř Ruska. A my mu to musíme dát jasně najevo a musíme to dát jasně najevo i lidem kolem něj v jeho vládě, aby mohli jednat dříve, než něco takového udělá, ale musíme mu dát jasně najevo, že pokud by Putin nařídil použití taktické jaderné zbraně, podepsal by si tím vlastní rozsudek smrti. A já si myslím, myslím si, že to je to, co ho může odradit, pokud se dostane do extrémních okolností.



Andrew Marr: Podepsal by si vlastní rozsudek smrti?



John Bolton: Protože nemůžeme připustit použití jaderných zbraní na Ukrajině nebo kdekoli jinde ze strany teroristů, jako je Írán nebo Severní Korea, stejně jako ze strany Ruska nebo Číny, aniž by osoba, která byla za toto rozhodnutí odpovědná, byla pohnána k odpovědnosti.



Existuje mnoho návrhů na zničení ruských sil uvnitř Ukrajiny, černomořské flotily a podobně, pokud by Rusko použilo jadernou zbraň. Proti tomu nemám žádné námitky. Jsou to oni, kdo napadli Ukrajinu. Ale oni by nebyli zodpovědní za vydání rozkazu k použití jaderné zbraně a myslím si, že tím, že dáme jasně najevo, že odpovědnost uvalíme na toho, kdo takový rozkaz vydá, zvýšíme šanci, že ho odradíme od toho, aby to vůbec udělal.



Andrew Marr: Ale my na něho nemůžeme. Nemůžeme ho dostat.



John Bolton: Nesouhlasím s tím, že ho nemůžeme dostat. A myslím, že on to ví. můžete se zeptat Qasema Sulemaniho v Íránu, co se stane, když se rozhodneme, že někdo představuje hrozbu pro Spojené státy. Ale nejde jen o to, aby Putin, ale i všichni ostatní usoudili, že tohle je špatné řešení. Podívejte se, základní selhání NATO v tomto případě bylo, že jsme neodradili Rusy 24. února, mohli jsme udělat mnohem víc předtím. Ve světě odstrašování musíme zrychlit naši hru a na to se zapomíná. Hodně od dob studené války, to je jisté.



Andrew Marr: Ale aby bylo jasno, říkáte, že kdyby to udělal, kdyby odpálil jaderné zbraně na Ukrajinu, Amerika by ho mohla zabít? Mohla by ho odstranit, zavraždit?



John Bolton: Nemyslím si, že by se to nutně muselo stát hned druhý den, ale, ale myslím si, že jde o to dát Putinovi jasně najevo, že to není z jeho strany svobodné rozhodnutí. Víme, kdo by byl zodpovědný za použití jaderných zbraní, víme, že by to byl on a že bude pohnán k odpovědnosti.





0