Fridays for Future: Stávka za klima v pátek 21. října

13. 10. 2022

čas čtení 1 minuta

R áda bych Vás pozvala na východoevropskou stávku za klima pořádanou klimatickým hnutím Fridays For Future, která se koná 21. října, ve 12.00 na Staroměstském náměstí .

Na tu bude navazovat víkendový klimatický kemp. Budeme rádi, když se zúčastníte některých částí programu, ale především stávky za klima.





Budeme čelit těžké zimě, mnozí z nás se již teď ocitají v energetické chudobě a my to nesmíme přehlížet. Prázdná slova nevyřeší ani krizi energetickou, ani krizi klimatickou. Chceme začít bojovat proti společnému viníkovi a tím jsou fosilní paliva, chceme zateplené budovy, obnovitelné zdroje a pomoc těm, kteří ji potřebují. Společnou těžkou situaci sdílíme s dalšími lidmi po celém světě, do Prahy za námi i proto přijedou studenti a studentky z celé východní Evropy, závislosti na ruském plynu se musíme zbavit všichni.

Ve středu 12. 10. jsme na Staroměstském náměstí uspořádali happening, s bannerem “Prázdné sliby nezachrání lidi” jsme vyzvali veřejnost, aby se ke stávce připojila. Fotku z happeningu naleznete v příloze.



Magdaléna Středová

Fridays for Future