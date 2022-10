Ruská agrese na Ukrajině: Mnoho ruských záložníků si "pravděpodobně" muselo koupit neprůstřelnou vestu z vlastních peněz

15. 10. 2022

- Mnoho ruských záložníků povolaných do bojů na Ukrajině si pravděpodobně musí kupovat vlastní neprůstřelnou vestu - a její ceny prudce vzrostly, uvádí se v nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb.



Britské ministerstvo obrany ve své denní aktualizaci rovněž uvedlo, že "endemická korupce a špatná logistika" zůstávají příčinou "slabého výkonu" Ruska na Ukrajině.



Ministerstvo sdělilo, že průměrné množství osobního vybavení, které Rusko poskytuje svým mobilizovaným záložníkům, je "téměř jistě nižší než již tak špatné vybavení dříve nasazených jednotek".



Napsalo na Twitteru:



Mnoho záložníků si pravděpodobně musí zakoupit vlastní neprůstřelnou vestu, zejména moderní vestu 6B45, která má být obecně vydávána bojovým jednotkám v rámci programu osobního vybavení Ratnik.



Ministerstvo uvedlo, že vesta se na ruských internetových nákupních stránkách prodávala za 40 000 rublů (asi 640 USD), což je více než v dubnu, kdy stála asi 12 000 rublů.



Sdělilo, že v roce 2020 ruské úřady oznámily, že své armádě dodaly 300 000 souprav výzbroje Ratnik - "dostatečné vybavení pro síly, které jsou v současné době nasazeny na Ukrajině".

- Boje na chersonské frontě se zintenzivňují:



And multiple Russian war bloggers are reporting this morning that things are once again heating up on the Kherson front... https://t.co/7EEcIc3tJW — Francis Scarr (@francis_scarr) October 15, 2022



- Agentura Associated Press přinesla zprávu o roli ukrajinských minolovek:



Vedle opuštěného ruského vojenského tábora na východě Ukrajiny leželo v trávě rozkládající se tělo muže - civilisty, který se stal obětí miny nastražené ustupujícími ruskými silami.



Poblíž pracovala skupina ukrajinských minometčíků ze sil územní obrany země, aby oblast vyčistila od desítek dalších smrtících min a nevybuchlé munice - snaha obnovit bezpečí ve městech, obcích a na venkově v regionu, který byl několik měsíců pod ruskou okupací.



Odminovači, kteří jsou součástí 113. charkovské obranné brigády ukrajinských sil územní obrany, ve čtvrtek prošli hluboko do úhoru zemědělské půdy po blátivé cestě mezi poli mrtvých slunečnic zarostlých vysokým plevelem.



Dva vojáci, každý s detektorem kovu v ruce, pomalu postupovali po cestě, skenovali půdu a čekali, až přístroje dají signál. Když jeden z detektorů vydal vysoký tón, voják si klekl, aby prohlédl bláto a trávu, a zkoumal ji kovovou tyčí, aby zjistil, co by mohlo být pohřbeno těsně pod povrchem.



Zásah detektoru mohl znamenat vystřelenou nábojnici, kus rezavého železa nebo vyřazenou hliníkovou plechovku. Nebo to může být aktivní mina.



Oleksij Dokučajev, velitel minové brigády se sídlem ve východní Charkovské oblasti, uvedl, že v okolí obce Hrakove, kde pracovali, byly již zneškodněny stovky min, ale že nebezpečí min na celé Ukrajině bude přetrvávat ještě několik let.



"Jeden rok války se rovná deseti letům odminování," řekl Dokučajev. "Ještě teď nacházíme munici z druhé světové války a v této válce se nastražuje nalevo i napravo."



Ruské síly začátkem září narychlo opustily Charkovskou oblast poté, co ukrajinská armáda rychlým protiútokem znovu obsadila stovky čtverečních kilometrů území po několikaměsíční ruské okupaci.







Ačkoli mnoho osad v regionu konečně dosáhlo určité míry bezpečí poté, co prudké boje proměnily mnoho z nich v trosky, ruské nášlapné miny zůstávají stále přítomnou hrozbou jak v městském, tak venkovském prostředí.

- Volodymyr Zelensiyj prohlásil, že Ukrajina je "silnější než kdy jindy" a z války s Ruskem vyjde vítězně, když Ukrajina oslavila svůj první Den obránců od začátku ruské invaze.





Saúdská Arábie poskytne Ukrajině humanitární pomoc ve výši 400 milionů dolarů, uvedla saúdská státní tisková agentura SPA. Dodala, že korunní princ Mohammed bin Salmán v pátek telefonoval Zelenskému, uvedla agentura Reuters.





- Oleh Synyehubov, gubernátor Charkova, uvedl, že mezi zraněnými při ruském ostřelování v regionu za posledních 24 hodin byli i dva šestnáctiletí chlapci.





- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že "Rusko pokračuje v útočných operacích v centrálním Donbasu a velmi pomalu dosahuje pokroku". Ministerstvo uvedlo, že "v posledních třech dnech proruské síly takticky postoupily směrem k centru města Bachmut v Doněcké oblasti" a "pravděpodobně postoupily do obcí Opytine a Ivangrad jižně od města".



Malé červené značky s bílou lebkou a zkříženými kostmi lemují mnoho silnic v Charkovské oblasti a varují před nebezpečím min hned vedle chodníku. Přesto někdy zoufalství žene místní obyvatele do minových polí.Místní muž, jehož tělo leželo poblíž opuštěného ruského tábora, pravděpodobně hledal jídlo, které po sobě zanechali invazní vojáci, řekl Dokučajev, což je další nebezpečí, které představuje hlad, s nímž se potýká mnoho obyvatel zničených ukrajinských regionů.Používání nástražných min, které muže zabily, je zakázáno Ottawskou smlouvou z roku 1997, jejíž signatářem Rusko není a která upravuje používání protipěchotních min, uvedl."Existují pravidla války. Ottawská úmluva říká, že je zakázáno umisťovat miny nebo jakoukoli jinou munici s trojnožkami. Ale Rusové to ignorují," řekl.. Washington se snaží zvýšit tlak na Moskvu kvůli válce na Ukrajině.Agentura Reuters však také uvedla, že španělská ministryně hospodářství Nadia Calvinová na tiskové konferenci řekla, že Rusko během zasedání mezinárodního měnového a finančního výboru opět zablokovalo konsenzus ohledně vydání společného komuniké.Calvinová uvedla, že výzva k ukončení války je silnější než na dubnovém zasedání MMF a Světové banky, protože konflikt způsobuje nedostatek potravin a energie, růst cen a rizika pro finanční stabilitu.Ředitelka MMF Kristalina Georgievová uvedla: ,,Pro lidskou, praktickou a objektivní rovinu je zcela jasné: zastavte válku. Zastavte válku. To je nejjednodušší způsob, jak dostat světovou ekonomiku do lepší kondice. Zastavte válku."Názory Georgievové zopakovala i americká ministryně financí Janet Yellenová, která na samostatné tiskové konferenci uvedla, že při úvahách o ekonomických reakcích "je zřejmé, co je nejdůležitější, a všichni se shodují, že Rusko by mělo zastavit válku na Ukrajině".Ukrajinský prezident řekl ve videopřání u příležitosti pátečního státního svátku:"14. října vyjadřujeme vděčnost ... vděčnost všem, kteří za Ukrajinu bojovali v minulosti, a všem, kteří za ni bojují nyní; všem, kteří zvítězili tehdy, a všem, kteří určitě zvítězí nyní. Svět je s námi, více než kdy jindy. Díky tomu jsme silnější než kdykoli v historii."Prezidentův projev zazněl v době, kdy Vladimir Putin prohlásil, že Moskva ve válce na Ukrajině "dělá vše správně", a to i přes porážky, při nichž kyjevské síly dobývají zpět území na východě a jihu.Páteční komentář ruského prezidenta přišel několik hodin poté, co Kremlem dosazení úředníci v jižním Chersonském regionu vyzvali obyvatele, aby se evakuovali poté, co Kyjev prohlásil, že jeho síly postupují na hlavní město regionu Cherson.Moskva rovněž naznačila rozsah škod na krymském mostě spojujícím Krym s Ruskem po výbuchu z minulého víkendu a uvedla, že dokončení oprav může trvat mnoho měsíců.Putin řekl po summitu v hlavním městě Kazachstánu:To, co se dnes děje, není příjemné. Ale přesto [kdyby Rusko v únoru nezaútočilo] bychom byli ve stejné situaci, jen podmínky by pro nás byly horší. Takže děláme všechno správně.Připustil však, že bývalí sovětští spojenci Ruska jsou "znepokojeni".Ruský prezident po účasti na pátečním summitu v Kazachstánu uvedl, že celkem bude povoláno 222 000 záložníků, což je méně než 300 000, které původně kolovaly po vydání rozkazu minulý měsíc.uvedl ukrajinský ministr obrany. Oleksij Reznikov uvedl, že Ukrajina tento měsíc obdrží od Německa systém protivzdušné obrany Iris-II.". Na tiskové konferenci v kazašském hlavním městě Astaně také řekl, že "není třeba" jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem.Člen rady rovněž uvedl, že se jedná o evakuaci kolaborantů, a vyzval obyvatele, aby odešli na území kontrolované Ukrajinou, pokud mohou.a uvedl: "Sdílíme frustraci ohledně nedostatečného přístupu ke všem válečným zajatcům." Jeho vyjádření přišlo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij obvinil MVČK z nečinnosti při prosazování práv ukrajinských zajatců a vyzval jej k návštěvě tábora Olenivka na východě Ukrajiny, kde v červenci při výbuchu a požáru zahynuly desítky ukrajinských válečných zajatců.SpaceX údajně žádá americkou vládu, aby začala platit místo ní., uvedlo v pátek ministerstvo obrany. Podle agentury Reuters se jedná o první balíček od ruské raketové palby na civilní centra na Ukrajině, která proběhla tento týden, a celková bezpečnostní pomoc USA od ruské invaze tak dosáhne 17,5 miliardy dolarů.v důsledku toho, co nazývají "bodem obratu" ve vztazích Washingtonu s saúdským královstvím.uvedla v pátek společnost Microsoft. Útočníci se v úterý během jedné hodiny zaměřili na celou řadu systémů, uvedl Microsoft na svém blogu a dodal, že zatím nedokázal útoky spojit s žádnou známou skupinou. Pozoruhodné však je, že výzkumníci zjistili, že hackerské útoky přesně kopírují dřívější útoky kybernetického týmu napojeného na ruskou vládu.