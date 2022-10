Ruská agrese na Ukrajině: Rusko se snaží vytvořit novou frontovou linii, sděluje Velká Británie; Kyjevská oblast zasažena drony

13. 10. 2022

Britské zpravodajské služby sdělují, že se ruské síly snaží vytvořit novou frontovou linii





- Ruské síly se po ústupu z Chersonu pokoušejí o novou frontovou linii, sděluje britské ministerstvo obrany





WARNING: GRAPHIC CONTENT - The U.N. General Assembly condemned Russia's attempted annexation of four Ukrainian areas and called on countries not to recognize the move, while Kyiv's allies committed more military aid after intense Russian missile strikes https://t.co/4OEILiH9Jh pic.twitter.com/qkJKF6a0r2 — Reuters (@Reuters) October 13, 2022



Podle britské rozvědky se ruské síly po ústupu na severu Chersonského sektoru v délce asi 20 km na začátku října pravděpodobně pokoušejí upevnit novou frontovou linii západně od obce Mylove.



Podél této linie pokračují těžké boje, zejména na západním konci, kde ukrajinský postup znamená, že ruské křídlo již není chráněno řekou Inhulets, uvádí se v nejnovější zprávě britského ministerstva obrany.



"V posledních dnech ruské okupační úřady pravděpodobně nařídily přípravu evakuace části civilistů z Chersonu," dodává zpráva. "Je pravděpodobné, že předpokládají rozšíření bojů i na samotné město Cherson."



Ukrajinská státní záchranná služba uvedla, že aktivně pátrá po lidech uvězněných pod troskami po ruském úderu na Mykolajiv. Ve zprávě na Telegramu služba uvedla:



"Jedna z raket zasáhla pětipatrovou obytnou budovu v jedné z městských čtvrtí. V důsledku toho byla dvě horní patra zcela zničena, zbytek - pod sutinami. Od osmi hodin ráno záchranáři zpod trosek vytáhli dvanáctiletého chlapce, který byl předán lékařům."



Podle předběžných informací se pod troskami budovy může nacházet sedm obyvatel pětipodlažního domu, se kterými není v současné době žádná komunikace. Záchranáři po nich pátrají a analyzují zničené konstrukce.



Na poskytnutí pomoci místnímu obyvatelstvu pracují na místě dobrovolníci ukrajinské společnosti Červeného kříže, zapojeny jsou týmy zdravotnické záchranné služby, strážci zákona a krizové týmy města





- Ruská státní tisková agentura Tass informuje, že představitelé ruského provozovatele jaderných elektráren Rosenergoatom zahájili proces převedení Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) do ruské infrastruktury



Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii, včera označil situaci v ZNPP za "hluboce znepokojivou" poté, co elektrárna opět přišla o externí napájení v důsledku přerušení dodávek ruskou armádou. Společnost Energoatom, ukrajinský provozovatel elektrárny, rovněž obvinila ruské okupační síly z blokování pokusů o doplnění paliva do dieselových generátorů.



- Cílem Turecka je i přes překážky co nejdříve zastavit krveprolití v rusko-ukrajinské válce, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na regionálním summitu v Kazachstánu.



- Přijetí Ukrajiny do NATO by mohlo vyústit ve třetí světovou válku, řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu Tass náměstek tajemníka ruské bezpečnostní rady Alexandr Venediktov.



- Spojenci Kyjeva se zavázali k další vojenské pomoci



Desítky spojenců Ukrajiny se zavázaly poslat Ukrajině více vojenské pomoci poté, co se ve středu v Bruselu sešlo více než 50 západních zemí.



Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov přivítal příchod prvního ze čtyř obranných systémů Iris-T z Německa a "urychlenou" dodávku sofistikovaných národních pokročilých raketových systémů země-vzduch (Nasam) z USA.



"Na Ukrajině začala nová éra protivzdušné obrany," napsal Reznikov na Twitteru. "Systémy Iris-T z Německa už jsou tady. Nasamy přicházejí. To je teprve začátek. A potřebujeme jich víc."



Velká Británie uvedla, že daruje nejmodernější zbraně protivzdušné obrany schopné sestřelovat řízené střely s plochou dráhou letu



Nesdělila, kolik raket Amraam bude na Ukrajinu posláno, ale uvedla, že budou použity s Nasamy.



Ben Wallace, britský ministr obrany, řekl: "Poslední nevybíravé ruské údery na civilní oblasti na Ukrajině opravňují k další podpoře těch, kteří se snaží bránit svůj národ. Proto jsem dnes schválil dodávku protiletadlových raket Amraam Ukrajině. Tyto zbraně pomohou Ukrajině bránit její oblohu před útoky a posílí její celkovou protiraketovou obranu spolu s americkými Nasamy."



Francie rovněž přislíbila radary a systémy protivzdušné obrany v nadcházejících týdnech, zatímco Kanada uvedla, že poskytne dělostřelecké náboje a zimní oblečení.



Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová v dopise parlamentu napsala, že její vláda daruje Ukrajině protivzdušnou obranu v hodnotě 15 milionů eur (13 milionů liber).



- Světoví lídři reagují na hlasování OSN



Americký prezident Joe Biden uvedl, že hlasování vyslalo Moskvě "jasný vzkaz". "Sázky tohoto konfliktu jsou všem jasné a svět v reakci na ně vyslal jasný vzkaz - Rusko nemůže vymazat suverénní stát z mapy," řekl.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij na Twitteru uvedl, že je "vděčný 143 státům, které podpořily historickou rezoluci Valného shromáždění OSN": "Svět se vyjádřil - [ruský] pokus o anexi je bezcenný a svobodné národy ho nikdy neuznají."



Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že hlasování ukázalo mezinárodní jednotu proti Rusku, a zopakoval, že Washington nikdy neuzná "falešná" referenda.



Hlasování "je mocnou připomínkou toho, že drtivá většina národů stojí na straně Ukrajiny, v obraně Charty OSN a v rozhodném odporu proti pokračující válce Ruska proti Ukrajině a jejímu lidu," uvedl v prohlášení.



Před hlasováním prohlásila Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně USA při OSN: "Dnes je to Rusko, kdo napadá Ukrajinu. Ale zítra to může být jiný národ, jehož území je narušováno. Můžete to být i vy. Vy můžete být další na řadě. Co byste od této sněmovny očekávali?"



- Valné shromáždění OSN drtivou většinou odsoudilo pokus o nezákonnou anexi čtyř ukrajinských regionů ze strany Ruska a požadovalo, aby Moskva změnila svůj postup.



Tři čtvrtiny 193 členného Valného shromáždění - tedy 143 zemí - ve středu hlasovaly pro rezoluci, která krok Moskvy označila za nezákonný, čímž prohloubila mezinárodní izolaci Ruska.



Pouze čtyři země se připojily k Rusku a hlasovaly proti rezoluci - Sýrie, Nikaragua, Severní Korea a Bělorusko. Třicet pět zemí se zdrželo hlasování, včetně strategického partnera Ruska Číny spolu s Indií, Jihoafrickou republikou a Pákistánem. Ostatní země nehlasovaly.



Pro: 143



Proti: 5



Zdrželo se hlasování: : 35



Valné shromáždění OSN drtivou většinou přijalo rezoluci, která vyzývá země, aby odmítly pokus Ruska o anexi čtyř ukrajinských regionů po sporných referendech, která se konala koncem minulého měsíce.



- Kyjevská oblast byla zasažena drony kamikadze



Podle místních představitelů a zpráv médií ruské síly zasáhly Kyjevskou oblast bezpilotními letouny kamikadze.



Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Zelenského, rovněž informoval, že v regionu byly údery dronů zasaženy objekty kritické infrastruktury.



- Ruský prezident Vladimir Putin se máve čtvrtek setkat se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem na okraj regionálního summitu v Kazachstánu.





Kremelský poradce Jurij Ušakov uvedl, že turecký prezident může navrhnout myšlenky pro mír, a naznačil, že "nás čeká velmi zajímavá a, doufám, užitečná diskuse"

- Ukrajinci snižují spotřebu elektřiny ve špičkách, aby se vyhnuli výpadkům. Premiér Denys Šmyhal vyzval občany a podniky, aby snížili spotřebu elektřiny od 17 do 22 hodin o 25 %. "Je to nutnost a je to náš příspěvek k vítězství. Koneckonců záleží na každém z nás, jak tuto zimu přečkáme," řekl.





Jakékoli použití jaderných zbraní Moskvou by mělo pro Rusko "bezprecedentní důsledky", citovala úředníka agentura Reuters.Nová strategie národní bezpečnosti (NSS) Washingtonu líčí Čínu jako nejschopnějšího dlouhodobého konkurenta, ale Rusko jako bezprostřednější, rušivou hrozbu, přičemž poukazuje na jeho jaderné postoje v souvislosti s Ukrajinou. "Ruská konvenční armáda bude oslabena, což pravděpodobně zvýší závislost Moskvy na jaderných zbraních při vojenském plánování," uvádí se v plánu strategie.Během dne bylo od ruských sil dobyto pět osad v Beryslavském okrese na severovýchodě Chersonské oblasti - Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka, Chervone.Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov si pochvaloval příchod prvního ze čtyř obranných systémů Iris-T z Německa a "urychlenou" dodávku sofistikovaných národních pokročilých raketových systémů země-vzduch (Nasams) z USA. Francie přislíbila v příštích týdnech radarové a protivzdušné obranné systémy, zatímco Kanada uvedla, že poskytne dělostřelecké náboje a zimní oblečení, a Británie přislíbila darovat protiletadlové rakety Amraam schopné sestřelovat řízené střely.Rafael Grossi již dříve varoval, že ztráta externího napájení v tomto největším evropském zařízení je "hluboce znepokojující".gie. Komisař pro energetiku Kadri Simson ve středu novinářům řekl, že komise předloží návrh, který počítá se společnými nákupy plynu do roku 2023. Využitím společné kupní síly bloku by podle ní EU mohla "zabránit tomu, aby se členské státy na trhu předháněly", a tím "zvyšovaly" ceny.