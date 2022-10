Británie: Liz Trussová v ohrožení. Kvůli ekonomice ji ostře kritizují vysoce postavení konzervativní poslanci

13. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Premiérská funkce Liz Trussové se ve středu ocitla v novém ohrožení. Mezi vysoce postavenými konzervativci totiž sílí výzvy ke zrušení navrhovaných daňových škrtů a poslanci Trussovou obviňují z "ničení" konzervativních hodnot.Vzhledem k tomu, že úroky na vládní půjčky dále narostly, využila Trussová svého druhého vystoupení v parlamentě během interpelací k tomu, aby "absolutně" vyloučila sociální škrt. Přitom nechce však zrušit avizované snížení daní, což znamená, že za její vlády zadluženost Británie horentně porostě. Trhy to nesnesou.Tyto výroky nedokázaly uklidnit trhy a cena dvacetiletých britských dluhopisů ve středu odpoledne poklesla na nová minima poté, co Bank of England oznámila, že její podpůrný balík ve výši 65 miliard liber pro trh s dluhopisy v pátek skončí.