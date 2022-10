Toto byla Viktoria Zamčenko

17. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta

Viktoria Zamčenko byla usmrcena 17. října při útoku ruského bezpilotního letounu na Kyjev. Byla v šestém měsíci těhotenství. Pracovala jako sommelierka pro ukrajinskou společnost Goodwine, která se zabývá prodejem vína. Společnost o ní napsala, že to byla "neuvěřitelně milá a citlivá osoba".



Ruský dron zasáhl její obytný dům v centru Kyjeva v časných ranních hodinách 17. října a zničil jej.

Zamčenková byla zabita spolu se svým manželem a jejich kočkou. Jejich těla byla vyzdvižena zpod trosek několik hodin po útoku.

A Russian drone hit her apartment building in central Kyiv in the early hours of Oct. 17, destroying it.



Zamchenko was killed alongside her husband and their cat.



Their bodies were recovered from under the rubble hours after the attack.



Photo: Getty Images. pic.twitter.com/NDjtwC3cLg