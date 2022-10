Írán odsouhlasil dodávky raket a dalších zbraní Rusku

19. 10. 2022

Írán slíbil Rusku poskytnout kromě dalších dronů také střely s plochou dráhou letu, řekli agentuře Reuters dva vysocí íránští představitelé a dva íránští diplomaté. Je to krok, který pravděpodobně rozzuří Spojené státy a další západní mocnosti. Írán slíbil Rusku poskytnout kromě dalších dronů také střely s plochou dráhou letu, řekli agentuře Reuters dva vysocí íránští představitelé a dva íránští diplomaté. Je to krok, který pravděpodobně rozzuří Spojené státy a další západní mocnosti.

Dohoda byla uzavřena 6. října, když první íránský viceprezident Mohammad Mochber, dva vysocí představitelé mocných íránských Revolučních gard a úředník Nejvyšší rady národní bezpečnosti navštívili Moskvu, aby jednali s Ruskem o dodávce zbraní.

"Rusové požádali o více bezpilotních letounů a íránských balistických střel se zlepšenou přesností, zejména o rodinu raket Fátih a Zulfikar," řekl jeden z íránských diplomatů, který byl o cestě informován.

Západní představitel, který byl o této záležitosti informován, to potvrdil s tím, že mezi Íránem a Ruskem existuje dohoda o poskytování balistických raket krátkého doletu země-země, včetně Zulfikaru.

Íránský diplomat odmítl tvrzení západních představitelů, že takové dodávky porušují rezoluci Rady bezpečnosti OSN z roku 2015.

"Kde se používají, není věcí prodejce. Nestavíme se na žádnou stranu ukrajinské krize jako Západ. Chceme ukončit krizi diplomatickou cestou," řekl diplomat.

Ukrajina ohlásila v posledních týdnech řadu ruských útoků pomocí íránských dronů Šahíd-136. Írán popřel dodávky dronů Rusku, zatímco Kreml v úterý popřel, že by jeho síly použily íránské drony k útoku na Ukrajinu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázku, zda Rusko použilo íránské drony ve své kampani na Ukrajině, odpověděl, že Kreml o jejich použití nemá žádné informace.

"Používá se ruské vybavení s ruskou nomenklaturou," řekl. "Všechny další otázky by měly směřovat na ministerstvo obrany."

Ministerstvo na žádost o vyjádření bezprostředně neodpovědělo.

Objevení se íránských raket vedle dronů v arzenálu Moskvy ve válce s Ukrajinou by zvýšilo napětí mezi Íránem a USA a dalšími západními mocnostmi.

Zásilka "brzy, velmi brzy"

Americké ministerstvo zahraničí vyhodnotilo, že íránské drony byly v pondělí použity při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjiv za ranní špičky, uvedl americký představitel. Mluvčí Bílého domu Karinne Jean-Pierre také obvinila Teherán ze lži, když tvrdil, že íránské drony Rusko na Ukrajině nepoužívá.

Jeden evropský diplomat uvedl, že podle hodnocení jeho země je pro Rusko obtížnější vyrábět zbraně pro sebe vzhledem k sankcím uvaleným na jeho průmyslový sektor, a proto se obrací k dovozu od partnerů, jako je Írán a Severní Korea.

"Drony a rakety jsou logickým dalším krokem," řekl evropský diplomat.

Na dotaz ohledně prodeje íránských raket země-země do Ruska, vysoký představitel americké armády řekl: "V tuto chvíli nemám co poskytnout, pokud jde o to, zda je to v tuto chvíli přesné."

Íránští vládci, pod vlivem západních ekonomických sankcí, chtějí posílit strategické vazby s Ruskem proti vznikajícímu, USA podporovanému arabsko-izraelskému bloku v Perském zálivu, který by mohl posunout rovnováhu sil na Blízkém východě dále od islámské republiky.

Íránští vládci jsou také pod tlakem celostátních demonstrací, které podnítila smrt ve vazbě dvaadvacetileté ženy zadržené pro "nevhodné oblečení".

Několik států Evropské unie v pondělí vyzvalo k sankcím vůči Íránu kvůli jeho dodávkám bezpilotních letounů do Ruska, protože blok se dohodl na samostatném souboru sankcí kvůli zásahu Teheránu proti nepokojům.

"Chtěli (Rusové) koupit stovky našich raket, dokonce i raket středního doletu, ale řekli jsme jim, že jim můžeme brzy poslat několik stovek jejich požadovaných raket krátkého doletu země-země Zulfikar a Fátih-110," řekl jeden z bezpečnostních představitelů.

"Nemohu vám poskytnout přesný čas, ale brzy, velmi brzy budou odeslány ve dvou až třech zásilkách."

Východoevropský představitel sledující ruskou zbrojní aktivitu řekl, že chápou, že k tomuto obchodu se zbraněmi dochází, i když neměl žádné konkrétní důkazy, které by to podpořily. Úředník uvedl, že íránští a ruští vůdci přijali rozhodnutí pokračovat v přesunu.

Moskva konkrétně požádala o pozemní střely krátkého doletu Fátih-110 a Zulfikar a zásilka se uskuteční maximálně do 10 dnů, uvedl další íránský diplomat.

Útočné drony

Pro Írán, který vyjednává se západními státy o obnovení dohody z roku 2015, jež by zmírnila sankce vůči Teheránu výměnou za omezení jeho jaderných aktivit, jde o vysoké sázky.

Rozhovory uvázly na mrtvém bodě a jakékoli spory mezi Teheránem a západními mocnostmi ohledně prodeje zbraní Rusku nebo íránského zásahu proti nepokojům by mohly oslabit snahy o uzavření dohody.

Spojené státy souhlasí s britským a francouzským hodnocením, že Írán dodávající drony Rusku by porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která schválila dohodu z roku 2015, uvedl v pondělí mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Západní představitel, který odmítl být identifikován kvůli citlivé povaze záležitosti, uvedl, že stejně jako drony by i dodávky raket porušily rezoluci OSN 2231.

Několik vysokých íránských představitelů je pobouřeno "nespravedlivými" plánovanými sankcemi vůči Íránu kvůli jeho dodávkám zbraní do Ruska, řekl druhý diplomat.

V září Teherán odmítl žádost prezidenta Vladimira Putina o dodávku sofistikovaných íránských útočných dronů dlouhého doletu Araš 2, řekli agentuře Reuters tři íránští představitelé.

Když byl dotázán na důvod odmítnutí, jeden z představitelů uvedl několik problémů, včetně "některých technických problémů".

"Velitelé (revolučních) gard se také obávali, že pokud Rusko použije tento dron Araš-2 na Ukrajině, Američané mohou získat přístup k naší technologii."

