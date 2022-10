Ruská agrese na Ukrajině: Skupina G7 odsoudila ruský "únos" vedoucích představitelů záporožské jaderné elektrárny

23. 10. 2022

- Ředitel vysílání ruské státní televize RT Anton Krasovskij doporučuje, aby se topily nebo upalovaly ukrajinské děti, hnusně se vyjadřuje o znásilňování žen ruskými vojáky na Ukrajině, říká, že Ukrajina nemá právo existovat a že Ukrajinci, kteří se budou protivit ruské armádě, budou zastřeleni:



Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

- Skupina sedmi průmyslových zemí G7 odsoudila ruský únos vedení Záporožské jaderné elektrárny a vyzvala k okamžitému navrácení plné kontroly nad tímto zařízením Ukrajině.



"Odsuzujeme opakovaný ruský únos vedení a personálu ukrajinské ZNPP [Záporožské jaderné elektrárny]," uvedli podle agentury Reuters v sobotním prohlášení generální ředitelé skupiny G7 pro nešíření jaderných zbraní.



"Naléhavě vyzýváme Rusko, aby okamžitě vrátilo plnou kontrolu nad ZNPP jejímu právoplatnému svrchovanému vlastníkovi, Ukrajině."



Ruské síly se jaderné elektrárny - největší v Evropě - zmocnily počátkem března.



Ve středu ukrajinská státní agentura pro jadernou energii obvinila Rusko ze zadržování dvou vedoucích pracovníků elektrárny.



- Energoatom uvedl, že ruské síly v pondělí unesly vedoucího oddělení informačních technologií Olega Kosťukova a zástupce generálního ředitele elektrárny Olega Ošeku a odvezly je na neznámé místo, informovala agentura France-Presse.



Energoatom vyzval šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho, aby "vyvinul veškeré úsilí" k jejich propuštění.





- Počet zabitých Rusů činí 67 470, uvádí Ukrajina



Celkový počet ruských vojáků zabitých od začátku invaze činí podle Ukrajiny 67 470 osob.



Poslední aktualizace generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil uvádí, že počet mrtvých se za posledních 24 hodin zvýšil přibližně o 400.



Dále uvedl, že bylo zničeno dalších pět tanků a dva vrtulníky, čímž se celkový počet zvýšil na 2 584, resp. 245.





- Mezinárodní lyžařská federace rozhodla, že v souvislosti s invazí na Ukrajinu zachová zákaz účasti sportovců z Ruska a Běloruska na všech soutěžích.



- Ruský obranný projekt "pravděpodobně znemožníí" rychlý ukrajinský postup v Luhansku, sděluje britské ministerstvo obrany



Nový projekt naznačuje, že Rusko vynakládá velké úsilí na posílení své obrany v okupované Luhanské oblasti a že by "pravděpodobně odradil jakýkoli rychlý ukrajinský protiútok", konstatuje britské ministerstvo obrany.



Jeho nejnovější zpravodajská informace uvádí, že majitel společnosti Wagner Group Jevgenij Prigožin tento týden na internetu prohlásil, že jeho inženýrský tým buduje v Luhansku rozsáhlou opevněnou linii obrany.



Snímky ukazovaly úsek nově budované protitankové obrany a zákopových systémů jihovýchodně od Kreminny v oblasti na východě Ukrajiny, uvedlo ministerstvo na Twitteru.





Pokud jsou plány tak rozsáhlé, jak tvrdí Prigožin, práce pravděpodobně směřují k začlenění řeky Siversky Doněck do obranného pásma, částečně navazujícího na linii kontroly z roku 2015.





- Více než tucet ruských raket v sobotu ostřelovalo energetická zařízení a další infrastrukturu po celé Ukrajině, uvedlo ukrajinské letectvo, přičemž údery způsobily výpadky proudu v některých částech různých regionů. Prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že ruské útoky udeřily ve "velmi širokém" měřítku, informovala agentura Reuters. Přislíbil, že jeho armáda s pomocí partnerů zlepší již tak dobré výsledky v sestřelování raket.

- Íránské ministerstvo zahraničí důrazně odsoudilo výzvu Francie, Německa a Velké Británie, aby OSN prošetřila obvinění, že Rusko použilo k útoku na Ukrajinu "kamikadze" drony z Íránu. Kyjev uvádí, že Rusko použilo útočné drony Šahed-136 íránské výroby. Znamená to porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231.



