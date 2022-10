Brno je zlatá loď, pro byt si do Brna pojď

21. 10. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Jeden holil, druhý mazal a třetí kutal. A ten čtvrtý, s pátým vzadu i vpředu, se vztekal, že psát o někom, o kom si to zhusta nepřejeme, neboť se nám to pranic nezamlouvá, se minimálně nesmí a maximálně zatraceně nesmí. Navíc nám podobné investigace nabourávají pohledný, voňavý narativ o zkorumpované vládě koblihy Babiše, jíž zlé síly provždy zdolal statečný kovář Fiala plamenem slušnosti, čistoty a božího světla státnictví. Jeden holil, druhý mazal a třetí kutal. A ten čtvrtý, s pátým vzadu i vpředu, se vztekal, že psát o někom, o kom si to zhusta nepřejeme, neboť se nám to pranic nezamlouvá, se minimálně nesmí a maximálně zatraceně nesmí. Navíc nám podobné investigace nabourávají pohledný, voňavý narativ o zkorumpované vládě koblihy Babiše, jíž zlé síly provždy zdolal statečný kovář Fiala plamenem slušnosti, čistoty a božího světla státnictví.





Investigativní novináři našli, odhalili a rukavici hodili zkorumpované bytové mafii. Čin záslužný a hodný obdivu. Nebáli se, neklaněli se vrchnosti, nepodlehli mámení tutlání. A co strana přistižených postižených? Zastal se někdo lapků s ručením omezeným bytům přiděleným? Ale jistěže, že zastal. Někdo závislý na vládní moci? Někdo z koalice, nebo snad opozice? Že by zařehtala dezinformační kobyla? Měšcem snad zatřásly kartelové oligarchické struktury? Nebudeme to protahovat, stejně zřejmě většina ví. V mediálním prostředí se přistižených při činu lumpů korupčních dostalo regresního zastání opět z hnízda Forum24. Šafr si z obhajoby poklesků vládní koalice (krom Strany pirátů) nadělal mediální živnost. Vypadá to na poctivou formu novodobé novinářské tradice v popírání vládních nekalostí. Načapaný vekslák s cizím majetkem nemaje zastání nikde jinde nalezne spřízněné duše a nakloněné klávesnice u této internetové provládní stránky.

Podobně jako u kauzy Dozimetr a u novináře Janka Kroupy, tak i v tomto případě dal Šafr prostor domnělé nezávislosti závislým členům fialové vládní partaje. Zatím se objevily dva články, za které by se nemusel hanbit ani Jirka Mluvčí ve zlatých časech Haló novin.

Nejprve na objektivní systém odhalování korupce zaútočil závisle ze závislého Fóra brněnský závislý člen fialového bratrstva, člen ODS s krycím jménem Šimíček a Ondřej. Ťal bez okolků, bez uzardění, bez skrupulí a jiných kulí. A přímo na komoru vystřelil čtenářům v ústrety z děla slovního kalibru velké ráže hmoždíř ohrožení principů právního státu. Otakar Bradáč byl pár vteřin po odhalení z velmi významné pozice nadstandardního člena bytové sekce brněnské ODS degradován do řad členské spodiny, ne-li přímo šupem mezi bezzubé, přistižené odpadlíky nicotného významu.

Známí novináři Jelínková a Valášek, a nikoli odborní anti pátrači investigace vládních ostud, zapátrali a odhalili už dávno, že v Brně se traduje, že se s byty dobře traduje. Víc pikantních článků zamířilo přímo na dona Pabla, na brněnskou primátorku plus náměstka Kerndla a na další ne řadové členy vládních stran premiéra Fifího. Dokonce jsme byli svědky i Blažkovy čistky na vrchním státním zastupitelství v Olomouci, které náhodou zrovna čile dohlíží na lumpárny v Brně. Sám Pablo svými činy doznal, že kvůli bydlení v Brně nejmenoval soudce, jenž by mohl „techtle mechtle“ s byty a korupci v Brně soudit. Čestné pionýrské klausovské, tento ministrův úskok je dle všech zásad právního státu.



Investigace je tedy porušením principů právního státu podle bezvýznamného člena ODS, ale kupčení s nejmenováním nenakloněných soudců je naopak potvrzením zásad právního státu ad absurdum. Co by Nixon tehdy dal za dnešní novinářskou čest a stranickou zaslepenost.



Pan Ondřej argumentuje, že Blažka už zlovolně nahánějí téměř tři roky v osm let staré zlodějně. Novináři tvrdí, že se policie a státní zástupci se o dojemné trio trestně zajímají a dojemné trio namítá, že nezajímají. Bradáč zvaný též Nevýznamný byl jen obyčejným členem ODS upíchnutý na velmi významný a lukrativní poses na magistrátě v Brně. A rozhodně to není, jak zlé protivládní jazyky lžou, obchodní obytný partner samotného ministra spravedlnosti. Dalších pár podobně smočených kamarádů si Blažek přivedl i na ministerstvo, aby dobře bránili spravedlnosti. Co Blažkův pomahač na ministerstvu, to známý zbytněle obviněného Hubálka.

Všechno ovšem pan Ondřej odhalil a jedná se o dehonestaci, o klamání veřejnosti a o skandalizaci. Orgány činné v trestním řízení spolupracují s najatými novináři proti orgánům trestně činným v bytovém řádění, což se vládní straně pranic nelíbí. Novináři byli v Brně dokonce a prý dřív než policie. Zda i novináři provedli samotné zatčení nevinných podezřelých lumpů, se pan Ondřej zapomněl zmínit. Bez důkazů ovšem vyslepičil, že novinářům práskli informace samotní vrchní z Olomouce, nebo policie, nebo někdo jiný.



Pokud má pan Ondřej informace o nezákonném postupu, tak jistě už podával vyznání víry orgánům k tomu stvořeným, protože tím přeci narušují novináři, policisté a žalobci ústavní právo lumpů a útočí na samotnou podstatu právního státu spojených oligarchů. Amen a aleluja.

Panu Ondřeji vadí, že v novinách jsou nevinné tváře politiků ODS, kteří nemají s Brnem nic společného, krom toho, že tam vládnou pevnou rukou. A pak pan Ondřej graduje a tajemně hovoří o praktikách StB. StB je dnes vrchní státní zastupitelství v Olomouci a užitečnými idioty výše jmenovaní novináři plnící tajemné zadání.

Právní stát ohrožují aktivní státní zástupci, kteří odhalují korupci, postihují organizovaný zločin, šetří kupčení s byty a nikoli korupce, organizovaný zločin a kupčení s byty. Nikoli korupční hydra, ale prokurátorská hydra požírá nevinné občany, politiky a stát.



A proč? Poněvadž nehodní hodlají hodně zničit Dona Pabla a pochroumat výborné výsledky brněnských komunálních voleb. A jelikož Blažek s Mynářem vyjednal po přečtení etického kodexu a testu integrity premiérskou stáj pro premiéra Fifího, tak se jedná o samotný útok na premiéra této směšné země.

Zoufale volají už z ampliónů Fóra po odvážném odhalení dávných škraloupů pana Valáška. Musí se okamžitě vypátrat, v čí prospěch úspěšně odhaluje korupci vlády politické změny. A našli, našli svazáci, psal kdysi pro Babiše!

A proč je Blažek terčem investigativních praktik? Blažek totiž chrání právní stát a ústavní práva občanů jako drak a očišťuje vrchní státní zastupitelství jako čistič.

O pár dnů později opět novináři zaútočili na brněnský magistrát, pozatýkali další nevinné lumpy, provedli nezákonné prohlídky a uvrhli do vazby poctivé občany. Jen nevím, kolik nestíhaných úředníků paní Vaňková, kamarádka pana Blažka, tam ještě má. Nová poziční koalice starých nepřátel už se postará o klid na práci a pořádek v ušpiněných penězích.

K odhalení vládní bytové pletichářské politiky se musel vyjádřit i slovutný a nejzarytější obhájce poklesků vlády. Šafr vyplakal obdobné plačky jako pan Ondřej, ale musí se uznat, že notně brzdil. Ve vzduchu už byla cítit další šťára na Vaňčí magistrát bytů a domu.



Navíc Šafr posledně dostal nehezky napráskáno od akce Dozimetr a kauzy Mlejnkovo pečení s Rédlem, tak mírnil nadšení pro vládní nevinnost.



A ejhle, vyplatilo se. V úterý si přišli na magistrát pro další bytové odborníky. Tentokráte se zablesklo z křesťanských luhů a hájů a do háje se vydal další nevinný politik. Avizovaný ministr Hladík pohladí svůj stůl a bude doufat, že ho kluci ochrání před prokurátorskou hydrou z Olomouce.



Paní Vaňková si zatím užívá velkého pozemku za malou cenu, pan Daňhel rychle studuje kličky pana Hlubučka a Don Pablo zatím zarytě mlčí a já spolu s ním jsem zvědav, pro koho si zlí novináři dojedou příští týden a kdy kloub spravedlnosti zaklepe na dveře ministra spravedlnosti a zeptá se: „Byl jsi, Pablíku, byl jsi hodný?“

PS: Šimíček se obranou ODS zesměšnil a Šafr ještě víc závisle zdiskreditoval.





0