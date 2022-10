Británie: Podle vysoce postavených konzervativců by návrat Borise Johnsona do funkce premiéra znamenal riziko zániku strany

23. 10. 2022

Vysoce postavení toryové vedou horečnou kampaň, aby zabránili dramatickému návratu Borise Johnsona do Downing Street, přičemž tvrdí, že by způsobil další ekonomické škody a riskoval "likvidaci Konzervativní strany".



Johnsonův tým v sobotu večer tvrdil, že si soukromě zajistil podporu 100 poslanců nutnou pro vstup do volebního klání, přestože ho veřejně podpořilo pouze 55 poslanců. Toto tvrzení okamžitě zpochybnili poslanci a zdroje z konkurenční kampaně za vedení strany. Johnson zveřejnil fotografii, na níž telefonicky lobbuje u jednoho z poslanců, ale jeho spojenci v sobotu večer nemohli potvrdit, že oficiálně vstoupí do soutěže o znovuzískání premiérské funkce a funkce šéfa Konzervativní strany, , z nichž byl před několika měsíci sesazen.

V dalším dni politického dramatu v závodě o nástupnictví po Liz Trussové ve funkci premiérky se stoupenci favorita Rishiho Sunaka snažili zajistit si takovou podporu poslanců, aby byl Johnson nucen odstoupit.



Věří, že závěrečné orientační hlasování poslanců, kteří by Sunaka drtivě podpořili, by bylo pro poslance vzkazem, aby volbu nezatěžovali dalším lídrem, kterého nepodporuje většina.



Bývalí ministři vlády podporující Sunaka uvedli, že návrat Johnsona by rovněž zneklidnil finanční trhy a zvýšil by riziko dalšího prudkého zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of England během několika dní.



Jeden z bývalých Johnsonových vládních kolegů uvedl, že probíhají zoufalé snahy o shromáždění podpory pro Sunaka, a to i proto, že by pro finanční trhy symbolizoval stabilitu a snížil pravděpodobnost dalšího růstu úrokových sazeb a hypoték.





Uvedl, že střednědobý fiskální plán, který má kancléř Jeremy Hunt oznámit 31. října, bude mít zásadní význam a Johnsonův návrat ho nesmí ohrozit.



"Pak půjde o to, zda Johnson upřednostní svůj narcismus před zájmy země," uvedl vysoce postavený zdroj. "Velké vítězství Sunaka vytvoří na Johnsona tlak."



Mezitím se objevila tvrzení, že tvrdá skupina asi tuctu poslanců, kteří se staví proti Johnsonovu návratu,odejde z Konzervativní strany,, pokud se opět ujme vlády Johnson. Jiní toryovští poslanci uvedli, že Johnson by v případě svého návratu jen těžko prosadil v parlamentu nějaké zákony vzhledem k síle nálad, které proti němu panují.



Jeden z bývalých ministrů uvedl: "Byl by to pro mě konec. Znám další, kteří to cítí stejně. Pokud by se Johnson vrátil, bylo by pro mě nemožné pokračovat."



Konzervativní poslanec Roger Gale v sobotu prozradil, že by se vzdal funkce poslance odpovědného za stranickou disciplínu, pokud by se Johnson stal opět premiérem. Další poslanec za torye uvedl, že v případě Johnsonova návratu zváží své místo ve straně, a varoval, že je to jediný výsledek, který hrozí urychlením předčasných voleb a může znamenat "konec Konzervativní strany", pokud se poslanci začnou zase hádat.



Několik toryů dalo jasně najevo, že blížící se vyšetřování parlamentního výboru, , zda Johnson neuvedl poslance v omyl v souvislosti s kauzou Partygate, znemožňuje jeho znovupřijetí do čela strany. Někteří z nich uvedli, že by raději podpořili všeobcné volby volby, než aby hlasovali pro jakýkoli pokus ušetřit Johnsona vyšetřování.



Podle posledního průzkumu veřejného mínění, který pro Observer provedla společnost Opinium, mají labouristé 50 %, tedy 27 bodů před konzervativci (ti si oproti situaci před čtrnácti dny pohoršili o 3 body). Konzervativci mají 23 %, liberální demokraté 9 % (pokles o 2 body) a Zelení zůstávají beze změny na 6 %.





Průzkum ukazuje, že toryové nyní ztratili mnoho voličů z roku 2019, které získali, když si Johnson zajistil masivní většinu 80 křesel. Ukazuje, že 30 % voličů toryů ve volbách 2019 přešlo k labouristům.







