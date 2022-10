Putinovo okolí ho může zradit

21. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

S každou další ruskou porážkou a každým ukrajinským vítězstvím, s každým novým uvalením západních sankcí a každým novým hospodářským poklesem doma rostou vyhlídky na to, že ruská elita nakonec svrhne Vladimira Putina - z téměř naprosté nemožnosti, než zahájil svou masivní invazi do Ukrajinu, na nyní realističtější pravděpodobnost, tvrdí Igor Eidman. S každou další ruskou porážkou a každým ukrajinským vítězstvím, s každým novým uvalením západních sankcí a každým novým hospodářským poklesem doma rostou vyhlídky na to, že ruská elita nakonec svrhne Vladimira Putina - z téměř naprosté nemožnosti, než zahájil svou masivní invazi do Ukrajinu, na nyní realističtější pravděpodobnost,

Vyhlídky na svržení Putina, které se před šesti měsíci zdálo zcela nemožné, rostou v důsledku jeho sebevražedné a destruktivní politiky.

Značný počet příslušníků elity je na to připraven; ale dokonce by uvítali, kdyby to otevřelo cestu k návratu do světa, který obývali před tím, než Putin 24. února zahájil svou rozšířenou válku. Existují výjimky jako Prigožin a Kadyrov na jedné straně a Medveděv na straně druhé. Ale jsou to právě jen výjimky.

Obyčejní úředníci už dlouho chtějí, aby tato noční můra skončila. Bojí se však jednat kvůli riziku, které jim hrozí, a nebezpečí, že by se situace mohla ještě zhoršit. V důsledku toho spiknutí proti Putinovi bude možné pouze tehdy, když se k němu připojí FSB a možná i vedení Bezpečnostní rady.

Putin se toho přirozeně bojí, protože se vždy bál. To je důvod, proč se drží starých přátel. I když ho mohou nakonec zradit, on je zná lépe a má pocit, že je to u nich méně pravděpodobné. Pokud dojde k převratu, spiklenci ho mohou zabít nebo předat Západu k soudu v naději, že jim za to bude odpuštěno.

Poté, co Putin odejde, ruské impérium jako "stát zaměřený na Kreml" s ambicemi na světovládu nebude ve své současné podobě existovat. Dojde k decentralizaci postruského prostoru. Čečensko jistě půjde svou vlastní cestou a možná nebude jediné, kdo to udělá.

Ti, kdo mluví o kolapsu Ruska, si musí pamatovat, že toto téma se v současnosti používá ke sjednocení ruského lidu. Pro ty, kteří obecně podporují režim, kolaps země znamená, že začne nepořádek a život se ještě zhorší. V důsledku toho se budou raději držet zla, které znají, než aby riskovali ještě horší.

Zdroj v ruštině: ZDE

0